Идем к принудительной вакцинации. ВИДЕО

Насколько безопасна российская вакцина от COVID-19? На что могут пойти власти, чтобы большая часть граждан привилась ей?

Что нужно знать о вакцинации, чтобы делать разумный выбор в отношении вакцины?

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с Константином Севериновым, молекулярным биологом, профессором Сколтеха и университета Ратгерса (США), также о том, сколько людей надо вакцинировать, чтобы вакцина работала, чем вакцина отличается от лекарства и останется ли COVID-19 сезонным вирусом.

«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.

Ведущий: Кирилл Мартынов

Монтаж: Павел Ермак

Продюсер: Серафима Свердлова

Обложка: Анна Жаворонкова