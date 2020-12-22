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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года
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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
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Идем к принудительной вакцинации. ВИДЕО
Молекулярный биолог Константин Северинов в «Центральном вайбе»
Кирилл МартыновСерафима Свердлова«Новая газета»
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Насколько безопасна российская вакцина от COVID-19? На что могут пойти власти, чтобы большая часть граждан привилась ей?
Что нужно знать о вакцинации, чтобы делать разумный выбор в отношении вакцины?
Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с Константином Севериновым, молекулярным биологом, профессором Сколтеха и университета Ратгерса (США), также о том, сколько людей надо вакцинировать, чтобы вакцина работала, чем вакцина отличается от лекарства и останется ли COVID-19 сезонным вирусом.
«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.
Ведущий: Кирилл Мартынов
Монтаж: Павел Ермак
Продюсер: Серафима Свердлова
Обложка: Анна Жаворонкова
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