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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 141 от 21 декабря 2020

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Идем к принудительной вакцинации. ВИДЕО

Молекулярный биолог Константин Северинов в «Центральном вайбе»

Общество6

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Видео: Влад Докшин, Серафима Свердлова, монтаж: Павел Ермак / «Новая газета»

Насколько безопасна российская вакцина от COVID-19? На что могут пойти власти, чтобы большая часть граждан привилась ей?

Что нужно знать о вакцинации, чтобы делать разумный выбор в отношении вакцины?

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с Константином Севериновым, молекулярным биологом, профессором Сколтеха и университета Ратгерса (США), также о том, сколько людей надо вакцинировать, чтобы вакцина работала, чем вакцина отличается от лекарства и останется ли COVID-19 сезонным вирусом.

«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.

Ведущий: Кирилл Мартынов
Монтаж: Павел Ермак
Продюсер: Серафима Свердлова
Обложка: Анна Жаворонкова

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Теги:
ученые, молекулярная биология, тестирование на COVID, COVID-19, коронавирус, вакцина

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