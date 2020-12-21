Нагорный Карабах: что ждет «новых» и «старых» беженцев

Вторая карабахская война между Азербайджаном и Арменией, начавшаяся 27 сентября 2020 года, закончилась 10 ноября подписанием перемирия. Согласно условиям соглашения, большая часть территорий, контролировавшаяся армянскими силами, перешла под контроль Азербайджана. Во время первого конфликта вокруг Нагорного Карабаха в 1988-1994 годах беженцами стали сотни тысяч людей с обеих сторон. Второй конфликт также стал причиной появления новых беженцев — в этот раз армян из Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Корреспонденты JAMnews в Ереване и Баку встретились с «новыми» и «старыми» беженцами, чтобы выяснить, что довелось им пережить и как новая война повлияла на их жизнь.

«В Степанакерте жизни не будет»



«В день сдачи Шуши эти часы вместе с молитвенником упали на пол. Меня трясло, думала: «Господи, неужели это может случиться?», — показывая настенные часы с картинкой шушинской церкви Казанчецоц по центру, рассказывает Армине Григорян.

[Город Шуши — по терминологии, принятой в Армении и среди армянских жителей Нагорного Карабаха, азербайджанская версия названия — Шуша]

В очередной раз ее семья покидает свой родной дом и ищет пристанище в чужом городе.

В первый раз семья бежала из Шуши в Степанакерт [азербайджанское название города — Ханкенди] в начале карабахского конфликта, в 1988 году. Тогда азербайджанцы, которые составляли большинство в городе, изгнали армян. Но после взятия Шуши армянскими силами в 1992 году, семья вернулась обратно к родному очагу. Спустя 28 лет их настигает та же участь. В этот раз судьба забросила их в Ереван:

«Началась война, все, что у нас есть, оставили, уехали. Дом, имущество… только детей смогли вывезти».

Армине вышла замуж за коренного шушинца, говорит, что история их семьи связана с историей города. Дом родителей мужа – по соседству со знаменитой церковью Казанчецоц, которую во время второй карабахской дважды бомбили.

Армине Григорян, беженка из Карабаха. Фото: Арман Гараджян, JAMnews

Сами они построили свой собственный дом, как потом оказалось, возле древнего армянского кладбища:

«Я никогда не забуду, рабочие пришли сменить трубы, чтобы вода не замерзла во дворе. Вырыли глубокую яму, нашли скелет: пальцы, череп. Подумали, видимо, это продолжение кладбища. Потом нашли надгробный камень 14 века, если не ошибаюсь, 1376 год, на камне – надписи на армянском языке».

Перешедший под контроль Азербайджана город Шуши имеет важное стратегическое значение. Через него проходит единственная связывающая Карабах с Арменией дорога, по которой армяне ездят в сопровождении российских миротворцев.

Сейчас семья Армине, в которой шестеро детей, живет в Ереване и опасается возвращаться в Карабах:

«Кто поедет в Карабах, пока доедет — инфаркт получит. Это нормально? Воевать друг с другом, а потом окружить врагами и сказать, живите. Я не знаю, насколько это безопасно, что людей вернули в Степанакерт».

Шуши расположен над Степанакертом, столица Карабаха отсюда видна как на ладони. Армине вспоминает обстрелы из Шуши в первую карабахскую войну в 1990-х. Тогда она потеряла многих родственников, друзей и знакомых:

«Сколько лет Степанакерт был в удручающем положении. Что над нами только не вытворяли. Снаряды «Градов» сыпались на наши головы день и ночь. Семью моей тети снаряд разнес по стенам. Успели спасти лишь одного ребенка, которого спрятали за колонкой, в ванной. Какой шок мы пережили. Не один, не два, не три. А сейчас нас вернули в ту же ситуацию. Если в Шуши будут азербайджанцы, в Степанакерте не будет жизни».

«Гадрутская пахлава» в Ереване



Под контроль Азербайджана перешел также имеющий стратегическое значение город Гадрут. Именно через него азербайджанским войскам удалось дойти до Шуши.

Алена Аветисян, ее трое детей и родители мужа выехали из Гадрута 27 сентября, после того, как артиллерийский снаряд попал в их двор и пострадал дом.

«Время было 7:15, мы еще спали, когда все началось. Артиллерия обстреливала, дроны летали. Дети когда начали плакать, мы выехали, оставаться там уже не было смысла».

Семья сначала переехала в село на холме по соседству с Гадрутом с надеждой, что это место не будут обстреливать. Затем и отсюда уехали – уже в армянский город Горис. Опять же – с надеждой, что вернутся обратно в свой дом. Но пришлось еще раз переехать – в Ереван. Здесь они снимают квартиру.

Алена вспоминает первую карабахскую. Ей было семь лет, когда началась война.

Алена Аветисян, беженка из Карабаха. Фото: Арман Гараджян, JAMnews

«В 90-х тоже Гадрут обстреливался, но мы продолжали там жить. В школу ходили, родители ходили на работу, жили себе, город никогда не переходил в руки азербайджанцев. В этот раз была другая война. Невозможно было оставаться», — говорит Алена.

С ужасом смотрит в интернете видео из Гадрута, выложенные азербайджанцами:

«Смотрим эти видео, во что превратился наш город. Гадрут сейчас в ужасном состоянии, все там разрушено, дома, здания сожжены, кошмарное состояние. Этот город никогда не был азербайджанским, и не представляю, что может быть азербайджанским».

Семья Алены оставила в Гадруте дом, бизнес. У них были магазины, кафе. В Ереване им приходится начинать все с нуля. Чтобы заработать и облегчить заботы семьи, развеять свои грустные мысли, Алена решила начать свой маленький бизнес. Она печет пахлаву по гадрутскому рецепту и продает через интернет. «Гадрутская пахлава» в Ереване — теперь уже узнаваемый бренд.

«Гадрутцы по характеру крепкие, и мы все не теряем надежду, что еще вернемся в свой родной город», — говорит она.

Беженцы и государство



За время войны в Карабахе свои дома покинули около 90 тысяч человек. После подписания трехстороннего соглашения, по официальным данным, примерно 30 тысяч уже вернулись обратно.

Власти Армении выплачивают беженцам единовременную помощь — в размере 300 тысяч драмов [около $600].

Им также помогают в поиске жилья. Правительство выделило 68 тысяч драмов [около $140] ежемесячно каждому жителю Карабаха, перебравшемуся в Армению во время боевых действий. Дополнительные 15 тысяч драмов [около $30] получают те, у кого нет собственной недвижимости в Армении.

Вопросы жилья для этих людей государство должно решить в течение нескольких лет, а до этого оно будет оплачивать аренду жилья.

«Армения должна дифференцировать программы для тех арцахцев, которые как минимум в ближайшие несколько лет не смогут вернуться, и для тех групп, которые могут возвратиться – под гарантии российских миротворцев, пусть даже не стопроцентные. Тех, кто не может сейчас и в ближайшее время вернуться, должны обеспечить не собственными домами, а социальными квартирами. Дальнейшее развитие будет зависеть от единства духа армянского народа», — считает первый омбудсмен Армении правозащитница Лариса Алавердян.

Помимо оказания финансовой и материальной поддержки, по ее мнению, власти Армении и Карабаха должны активно поднимать вопрос беженцев в международных структурах.

«Арцах и Армения должны обратиться во все международные инстанции, прежде всего, политические, предать эту проблему огласке, конкретизировать, что многие эти семьи во второй, третий раз изгнаны со своих мест проживания. Международные организации должны взять на себя обязательство поддерживать эти тысячи семей, оказавшихся на грани гуманитарной катастрофы», — считает Лариса Алавердян.

Армине Мартиросян, JamNews, Ереван

До возвращения еще далеко

По данным Баку, в годы первой войны в Карабахе регион покинули от 600 до 700 тысяч азербайджанцев. Стали беженцами также примерно 300 тысяч азербайджанцев, проживающих до конца 80-х годов прошлого века непосредственно на территории Армении.

Корреспондент JAMnews встретилась с беженцами первой карабахской войны, которые уже около 30 лет вынуждены жить вдалеке от родных мест.

«Откуда у народов такая вражда друг к другу?»



Мамедгасан Гасанов возглавляет общественную организацию, которая оказывает помощь в решении социально-экономических проблем людям, пострадавшим от мин в зоне конфликта.

Он родом из Физулинского района, который 17 октября 2020 года был освобожден вооруженными силами Азербайджана.

Мамедгасан Гасанов вспоминает события первой войны и рассказывает, что, вернувшись со службы в советской армии, застал в родном крае войну.

«Никогда бы не мог подумать, что народы, советские люди могут питать столько вражды друг к другу. В то время жители нашего села вырыли окопы для защиты от наступающей вражеской армии. Мой дядя и родной брат также пошли сражаться против оккупантов, но у нас не было оружия. На десять человек приходилось одно оружие, которое выдало районное управление полиции», — говорит он.

Тогда, в начале конфликта, в Азербайджане располагались советские войска, действовал комендантский час. Мамедгасан обвиняет их в помощи армянской стороне: «Русские военные днем были рядом с нами, но по ночам они примыкали к оккупантам, рассказывали им о наших слабых местах и откуда армянам лучше напасть на наши села».

Вспоминая первую войну, Гасанов с теплотой вспоминает своего командира, Мобила Юсифова, который непосредственно руководил созданием ополчения из местных жителей:

«Жаль, что Юсифов не дожил до освобождения района, скончался в 2016 году. Никогда не допускал, чтобы мы, четверо братьев, вместе шли на бой, говорил, что хоть один из нас должен выжить».

Мамедгасан Гасанов с нетерпением ждет возвращения в родной Физули. Но до тех дней еще надо дожить.

Мамедгасан Гасанов и Дилруба Бехбудова — беженцы из Карабаха в Баку. Фото: Севги Исмаилбейли

«30 лет мечтаю увидеть могилы родных»



Дилруба Бехбудова во время первой войны покинула свой родной дом в Агдамском районе. Этот район фактически без боя был передан азербайджанской стороне 20 ноября 2020 года, согласно трехстороннему соглашению по прекращению огня.

Бехбудова в первой карабахской войне потеряла не только свой дом, но и родного сына.

Она вспоминает, что еще с 1988 года в Карабахе начались конфликты между армянами и азербайджанцами. По ее словам, бывали случаи оскорблений со стороны армян, «автобусы останавливали на полпути и людей заставляли идти оставшуюся дорогу пешком».

«Мой сын Аббас Бехбудов был одним из первых призывников внутренних войск Азербайджана, созданных в 1991 году. Спустя некоторое время после начала войны их отвезли в Зангиланский район. Однажды нам удалось даже поехать к нему в воинскую часть. Сказали, что он находится на передовой, так и не смогли встретиться. В декабря 1992 года армяне оккупировали село Газанчы Зангиланского района. После этого мы поехали искать Аббаса, но его нигде не было. Так и не узнали, в плену он или погиб…», — рассказывает Дилруба.

Она не может без слез говорить о тех чувствах, которые пережила в дни освобождения Зангиланского района:

«Для меня нет разницы —Агдам или Зангилан. Карабах весь – наша земля. Наша отчизна. Я уже 30 лет мечтаю увидеть могилы своих родителей, предков, но не могу этого сделать. Теперь же я горжусь. Горжусь тем, что нам все же удалось вернуться в родные края».

Дилруба Бехбудова не без гордости отмечает, что почти вся мужская часть ее родственников записались добровольцами в ряды азербайджанской армии и участвовали в освобождении Карабаха.

Она ждет того дня, когда сможет вернуться в Агдам и в Зангиланский район, где потеряла 28 лет назад своего сына.

Возвращение будет не скоро



«Старым» беженцам в Азербайджане придется ждать возвращения домой очень долго. Кроме того, что на территории освобожденных районов почти полностью разрушены населенные пункты и инфраструктура, главную опасность представляют минные поля. Несколько человек, которые после окончания боевых действий хотели посетить родные места, погибли в результате взрывов мин.

На обезвреживание минных полей в освобожденных населенных пунктах потребуется не менее трех лет, заявляет азербайджанское национальное агентство по разминированию территорий. Только после этого можно будет начинать там полноценные строительные работы для возвращения туда беженцев.

А полное разминирование Карабаха займет от 10 до 13 лет.

Правительство пока не представило какой-либо программы по возвращению беженцев в родные дома. А это значит, что «старым» беженцам предстоит ждать еще годы, прежде чем им предоставится такая возможность.

Севги Исмаилбейли, JamNews, Баку

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