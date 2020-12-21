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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года
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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
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Аккаунты авторов расследования о сказочном обогащении бывшего зятя президента подверглись атаке неизвестных
Общество155
«Новая газета»редакция
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«Хотели бы взломать — взломали». После ответа Путина на вопрос о сказочном обогащении его бывшего зятя аккаунты авторов расследования атаковали неизвестные. Работали «по высшему тарифу»
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
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Теги:обложка дня, новая газета
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