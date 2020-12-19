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№ 141 от 21 декабря 2020

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Разнотычное

Хвала тебе, хвала, любимый разнотык!

Этот материал вышел в № 141 от 21 декабря 2020
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Культура7 495

Дмитрий Быковобозреватель

7 495
 
Петр Саруханов / «Новая газета»

Перед Медведевым, как некогда допрежь,
Стоим в почтении умильном:
Не просто пару лет сомнительных надежд —
Он слово века подарил нам.

(Не слово года, нет: тем словом был ковид,
Угроза наша и обида,
Но разнотыка он отнюдь не обнулит —
Он дольше и сильней ковида).

О русская судьба, кислотная среда!
Правитель сам над ней рыдает:
Он вечно тыкает, и вечно не туда,
И никогда не попадает.

Трясина русская, без контура и дна,
Лежит, структуру отвергая:
Кормящая рука не ведает одна,
Кого скальпирует другая.

Рулить такой страной в единственном лице
Недальновидно и нелепо,
Но воплощение страны в одном отце —
Ее единственная скрепа.

Централизация! Люблю тебя за то,
Что вечно тычешь мимо цели —
И, в крупное твое ссыпаясь решето,
Мы казуально уцелели.

И потому все так — врассыпку, вразнотык,
Без вдохновенья и запала,
И лижет эту власть всяк сущий в ней язык —
Опять не там, а где попало.

Давно запутались — где запад, где восток?
Самодержавный непорядок
К невинным гражданам неслыханно жесток,
Зато к убийцам дивно мягок.

И это к лучшему. Кто как, а я привык
Считать судьбу свою удачной:

Давно бы был фашизм, но вечный разнотык
Низвел его в формат бардачный.

Увидишь, тычется слепое большинство —
Отпрыгнешь в сторону иную;
В ответе тысяча — а значит, никого,
И Бог орудует впрямую.

Урвать волшебный шанс — один на миллион;
Спастись под кровлей обветшалой,
Случайно выжить там, где, если б был закон,
Никто не выжил бы, пожалуй…

Хвала тебе, хвала, любимый разнотык,
Несовпаденье лба и пули,
Ведь если бы не ты, — так думать я привык, —
В меня уже давно бы ткнули.

А так еще живем, по милости небес,
В кулак смеемся над врагами,
И разнотыкомка, верховный мелкий бес,
Царит над нами вверх ногами.

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Теги:
как это устроено, медведев, слово года

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