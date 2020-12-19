Разнотычное

Помогите
Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года
Материалы
Рубрики
Темы
- Лучшие аферы 90-х. Как это было3 материала
- Важные тексты недели4 материала
- Первая Чеченская война14 материалов
Свежий выпуск
№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Дмитрий Быковобозреватель
Перед Медведевым, как некогда допрежь,
Стоим в почтении умильном:
Не просто пару лет сомнительных надежд —
Он слово века подарил нам.
(Не слово года, нет: тем словом был ковид,
Угроза наша и обида,
Но разнотыка он отнюдь не обнулит —
Он дольше и сильней ковида).
О русская судьба, кислотная среда!
Правитель сам над ней рыдает:
Он вечно тыкает, и вечно не туда,
И никогда не попадает.
Трясина русская, без контура и дна,
Лежит, структуру отвергая:
Кормящая рука не ведает одна,
Кого скальпирует другая.
Рулить такой страной в единственном лице
Недальновидно и нелепо,
Но воплощение страны в одном отце —
Ее единственная скрепа.
Централизация! Люблю тебя за то,
Что вечно тычешь мимо цели —
И, в крупное твое ссыпаясь решето,
Мы казуально уцелели.
И потому все так — врассыпку, вразнотык,
Без вдохновенья и запала,
И лижет эту власть всяк сущий в ней язык —
Опять не там, а где попало.
Давно запутались — где запад, где восток?
Самодержавный непорядок
К невинным гражданам неслыханно жесток,
Зато к убийцам дивно мягок.
И это к лучшему. Кто как, а я привык
Считать судьбу свою удачной:
Давно бы был фашизм, но вечный разнотык
Низвел его в формат бардачный.
Увидишь, тычется слепое большинство —
Отпрыгнешь в сторону иную;
В ответе тысяча — а значит, никого,
И Бог орудует впрямую.
Урвать волшебный шанс — один на миллион;
Спастись под кровлей обветшалой,
Случайно выжить там, где, если б был закон,
Никто не выжил бы, пожалуй…
Хвала тебе, хвала, любимый разнотык,
Несовпаденье лба и пули,
Ведь если бы не ты, — так думать я привык, —
В меня уже давно бы ткнули.
А так еще живем, по милости небес,
В кулак смеемся над врагами,
И разнотыкомка, верховный мелкий бес,
Царит над нами вверх ногами.
Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников
Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.