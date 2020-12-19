Разнотычное

Петр Саруханов / «Новая газета»

Перед Медведевым, как некогда допрежь,

Стоим в почтении умильном:

Не просто пару лет сомнительных надежд —

Он слово века подарил нам.

(Не слово года, нет: тем словом был ковид,

Угроза наша и обида,

Но разнотыка он отнюдь не обнулит —

Он дольше и сильней ковида).

О русская судьба, кислотная среда!

Правитель сам над ней рыдает:

Он вечно тыкает, и вечно не туда,

И никогда не попадает.

Трясина русская, без контура и дна,

Лежит, структуру отвергая:

Кормящая рука не ведает одна,

Кого скальпирует другая.

Рулить такой страной в единственном лице

Недальновидно и нелепо,

Но воплощение страны в одном отце —

Ее единственная скрепа.

Централизация! Люблю тебя за то,

Что вечно тычешь мимо цели —

И, в крупное твое ссыпаясь решето,

Мы казуально уцелели.

И потому все так — врассыпку, вразнотык,

Без вдохновенья и запала,

И лижет эту власть всяк сущий в ней язык —

Опять не там, а где попало.

Давно запутались — где запад, где восток?

Самодержавный непорядок

К невинным гражданам неслыханно жесток,

Зато к убийцам дивно мягок.

И это к лучшему. Кто как, а я привык

Считать судьбу свою удачной:

Давно бы был фашизм, но вечный разнотык

Низвел его в формат бардачный.

Увидишь, тычется слепое большинство —

Отпрыгнешь в сторону иную;

В ответе тысяча — а значит, никого,

И Бог орудует впрямую.

Урвать волшебный шанс — один на миллион;

Спастись под кровлей обветшалой,

Случайно выжить там, где, если б был закон,

Никто не выжил бы, пожалуй…

Хвала тебе, хвала, любимый разнотык,

Несовпаденье лба и пули,

Ведь если бы не ты, — так думать я привык, —

В меня уже давно бы ткнули.

А так еще живем, по милости небес,

В кулак смеемся над врагами,

И разнотыкомка, верховный мелкий бес,

Царит над нами вверх ногами.