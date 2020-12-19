Чрезвычайная комиксия

В пятницу Колпинский районный суд Санкт-Петербурга принял пять административных исков с требованием запретить несколько аниме-сериалов, среди которых культовые «Наруто» и «Тетрадь смерти». Внимание на аниме обратила прокуратура. Как считает ведомство, сериалы содержат информацию, которую запрещено распространять на территории России, в частности, «жестокость, убийства и насилие». Корреспондентка «Новой» разбирается в том, что силовикам не понравилось в японской мультипликации.

«Наруто». Скриншот: Kinopoisk.ru

В центре сюжета одного из самых популярных японских аниме «Тетрадь смерти» находится школьник Лайт Ягами (круглый отличник и сын полицейского). Однажды по дороге домой он подбирает на улице «тетрадь смерти» — предмет из загробного мира, с помощью которого боги смерти способны забирать жизни простых людей.

Чтобы пользоваться тетрадью, нужно соблюдать несколько условий, но итог один: человек, чье имя будет записано в тетради, умрет. Узнав об этом, главный герой решает начать самостоятельно вершить правосудие, чтобы построить идеальный мир без преступлений, не замечая, что сам становится злодеем.

«Тетрадь смерти». Скриншот: Kinopoisk.ru

— «Тетрадь смерти» о том, как богу смерти стало скучно. Аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений, также в списке, — так описывают мультсериал в пресс-службе судов.

Это далеко не самая нелепая трактовка, которую приводит пресс-служба.

Мультсериал «Эльфийская песнь» в сообщении назвали «аниме о девушках-роботах, которые включаются интересным образом».

Постер к мультфильму «Эльфийская песнь». Источник: Kinopoisk.ru

На самом деле манга и ее экранизация показывают мир, в котором в ходе эволюции зарождается новый вид разумных существ с суперспособностями — «диклониусы», — следующая ступень развития человечества. Аниме рассказывает о первом «диклониусе» — девушке Люси. Из-за своих особенностей Люси подвергалась буллингу в детстве и впоследствии возненавидела весь мир. Как и «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь» официально издавалась в России на DVD-дисках, а также транслировалась по телевидению и была доступна для просмотра зрителями всех без исключения возрастов.

Прокуратура хочет также запретить аниме «Межвидовые рецензенты» — о борделях с представительницами мифических рас (в сообщении аниме называют «аналогом квартала «Красных фонарей» в Амстердаме с орками и эльфами) и «Токийский террор» — о расследовании серии терактов в альтернативном Токио («двое подростков начинают терроризировать нацию, выкладывая в интернет угрожающие видео, которые предрекают городу погружение во тьму»).

Еще одно аниме в сообщении не названо, сказано только, что в перечень «запрещенки» могут попасть «мультфильмы и мультсериалы по мотивам японской книги манги — ниндзя-подросток, мечтающий достичь всеобщего признания». Как выяснилось впоследствии, речь идет, скорее всего, о «Наруто», аниме о жизни шумного и непоседливого ниндзя-подростка Наруто Удзумаки, мечтающего стать Хокагэ — главой своего селения и сильнейшим ниндзя. Два аниме-сериала, созданные по мотивам манги, выпускались в Японии с 2002 по 2017 год и насчитывают больше 700 серий.

«Наруто». Скриншот: Kinopoisk.ru

В России сериал был частично показан по каналу Jetix, а с 2009 года начал лицензионно издаваться на DVD. Социальная сеть «ВКонтакте» насчитывает больше 250 тысяч сообществ со словом «Наруто» в названии. В крупнейших фанатских группах аниме и манги состоят по полмиллиона человек. Мангу, которая лежит в основе сюжета мультсериала, в конце нулевых — начале десятых годов в России распространяло издательство «Эксмо» в сотрудничестве с компанией «Комикс-Арт», тираж составил 25 тысяч экземпляров.

— За рубежом и в самой Японии аниме и манга — это давно часть культуры. Персонажи аниме и манги, например, кот Дораэмон («Дораэмон» — манга 60-х годов прошлого века о коте-роботе из будущего. — Ред.), становятся международными послами и даже присутствуют на правительственных мероприятиях, — рассказывает японовед, преподаватель Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ Юлия Магера. — К тому же аниме и манга выполняют важную функцию социализации подростков. Девизом произведений жанра сенэн, рассчитанного на юношей 12–18 лет, становится сплоченная мужская дружба, различные усилия для достижения цели и победа над сильным противником в спорте или боевых искусствах. Собственно, все эти качества мы можем наблюдать в манге «Наруто», где мальчик Наруто Удзумаки вместе со своими верными друзьями проходит обучение и различные испытания, чтобы стать самым сильным ниндзя и защищать слабых.

Юлия Магера. Фото: ru.emb-japan.go.jp

По словам Магеры, нападки на аниме появлялись в российских СМИ неоднократно, но все они происходят по причине незнания контента.

Как рассказывает японовед, аниме, как и любой вид искусства, затрагивает самую разную тематику — например, тему атомной бомбардировки Хиросимы, («Босоногий Гэн»), тему издевательств в школе («Форма голоса»). Очень часто это поучительные произведения, пытающиеся художественными средствами обрисовать и разрешить ту или иную проблему.

— Никаких призывов к суициду в «Тетради смерти» нет. Если и запрещать «Тетрадь смерти», то с таким же успехом можно запретить «Преступление и наказание» Достоевского, — замечает Магера.

По данным «Коммерсанта», исковые заявления прокуратуры основаны на заключении специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (АППО). Они изучили 49 ссылок, существенная часть которых вела на сайты с аниме, — и в каждой нашли «жестокость, насилие, убийства». В свою очередь, просмотр «Тетради смерти», по данным специалистов, может привести к агрессии, отсутствию у детей эмпатии и проблемам в общении. Нереалистическое же представление смерти, наоборот, ее романтизирует. Иски прокуратуры будут рассматривать в суде 20 января следующего года.

Станислав Селезнев. Фото: agora.legal

Как рассказывает адвокат «Агоры» Станислав Селезнев, если суд захочет признать данные материалы экстремистскими, проблем возникнуть не должно, — практика показывает, что тысячи таких дел ежегодно рассматривается «практически моментально», чаще всего именно в пользу прокуратуры.

— В действительности суду необходимо полностью изучить материал и дать не только лингвистическую оценку какому-то конкретному высказыванию, но и изучить контекст, в котором происходит экстремистское событие. Также суду, чтобы вынести решение по иску о запрете «Наруто», нужно будет просмотреть все 700 серий аниме и прочитать все 72 тома манги. Если суд этого не сделает, получится «не слышал, но осуждаю», — говорит адвокат.

Кроме того, Селезнев отмечает крайне низкий стандарт доказывания в таких процессах. То есть,

если прокуратура и посчитала какой-то материал подлежащим запрету, суды, как правило, поддерживают позицию прокуратуры.

Другая проблема заключается в игнорировании судами обязанности установить ответчика (в данном случае это может быть телеканал, который имеет право на трансляцию сериала).

— Если сейчас к процессу инициативно не подключатся заинтересованные лица, имеющие право на распространение материалов, мы можем действительно ожидать решения о запрете, что повлечет за собой автоматическое признание всех материалов с «Наруто» или «Тетрадью смерти» экстремистскими. В итоге граждан, которые выкладывали мемы с «Наруто» в соцсетях, могут привлечь к ответственности, — продолжает Селезнев.

В процессе могут участвовать и люди, косвенно связанные с аниме. По словам адвоката, в суд может прийти и фан-клуб «Наруто» и участвовать в деле в качестве заинтересованного лица на стороне ответчика (даже если ответчика нет). Также Селезнев добавляет, что запрет не может быть расширительным — нельзя забанить образ, идею или концепцию, а лишь только конкретный материал или произведение. Таким образом, если суд решит удовлетворить административный иск, необходимо будет перечислить в резолютивной части решения подлежащие запрету материалы.

— Соответственно, все новые эпизоды комикса, а также производные от них или использующие элементы оригинального оформления, не упомянутые в решении, должны считаться легальными, пока в отношении них не будет принято отдельного решения по результату нового судебного разбирательства, — говорит адвокат.

При этом, по данным источников «Коммерсанта», в исках претензий к произведениям нет, речь идет только о блокировке только трех сайтов, на которых размещены мультсериалы. Претензии вызваны отсутствием возрастного ограничения для просмотра контента. Согласно «Кинопоиску», возрастной ценз у четырех анимационных сериалов — 16 или 18 лет.

Нынешняя попытка запрета аниме не первая. Довольно мрачная история уже происходила с «Тетрадью смерти» в 2013 году. Аниме хотели запретить уральские активисты после того, как в Екатеринбурге покончила с собой пятнадцатилетняя девушка. Следователи разрабатывали версию о доведении до самоубийства. Среди вещей погибшей нашли комиксы по мотивам «Тетради смерти» — в них и увидели причину суицида. Против аниме даже выступил на тот момент детский омбудсмен Павел Астахов. Омбудсмен выразил уверенность, что незаконность «Тетради смерти» будет доказана, а также попросил издателей самим изымать из продажи книги, до того, «когда придет государство и начнет действовать огнем и мечом». В марте 2014 года эксперты вынесли заключение, в котором говорится, что «Тетрадь смерти» не могла довести школьницу до самоубийства.

В октябре этого года Ленинский районный суд Тульской области на основании закона № 436-ФЗ «о защите детей от «вредной» информации» заблокировал аниме ID:Invaded за «жестокость и побуждение к суициду».

Иск с требованием подала прокуратура. При этом сериал рассказывает о бывшем полицейском, который с помощью спецоборудования попадает в подсознание серийных убийц и других отрицательных персонажей; там есть сцены, характерные для современной японской культуры, однако по сюжету главный герой не культивирует насилие, а, наоборот, — расследует преступления.

Как рассказывает политолог Аббас Галлямов, «сейчас все чиновники смотрят вокруг в поиске, чего бы еще такого запретить». По его словам, они считают, что именно подобное поведение может быть востребовано начальством, а «пытаться понравиться начальству — у подавляющего большинства чиновников в крови». При этом в первую очередь тенденция проявляется у силовиков, потому что эта сфера основана на «дисциплине, иерархии и самодурстве». По утверждению Галлямова, государству такое поведение может выйти боком.

Аббас Галлямов. Фото: facebook.com/abbas.gallyamov

— Непрестанно растущее количество запретов ведет к отчуждению и озноблению все большего количества разных социальных групп. У людей крепнет ощущение, что в стране становится невозможно дышать. Все это способствует росту протестных настроений и падению популярности режима, — отмечает Галлямов.

Как уверен глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов, сильно драматизировать не стоит, все уже знают, как работает на территории России «механизм «запретов» и «блокировок»». С ним согласен и адвокат Селезнев, по его мнению, блокировки информации по вкусовым предпочтениям прокуроров лишь повышают техническую грамотность граждан.

— Десятки тысяч фанатов сериала никуда не денутся, а лишь погрузятся в deepweb и будут друг другу миниатюрки через закладки продавать.

Школьники разбираются в Tor лучше прокуроров. Запреты лишь многократно увеличат аудиторию outlaw-сети, — говорит Селезнев.

При этом для Владимира Харитонова причины негативного отношения власти к аниме кажутся вполне очевидными.

— «Дети кровищи насмотрятся и пойдут в свой класс убивать или еще что удумают». Власти ведь и правда считают граждан, особенно несовершеннолетних, недалекими и легко подверженными всяким «влияниям». Кроме того, глядя на то, как стихийно формируется «молодежная политика», кажется, что власть сообразила: молодежь — это естественный враг нынешней абсурдной геронтократии, — говорит Харитонов.

Однако, по мнению главы Ассоциации интернет-издателей, ожидать митингов в поддержку аниме или массовых одиночных пикетов все же не стоит, если только от учеников старших классов и какой-то части студентов первых курсов.

— Даже если этот «запрет» случится, он будет ничтожным, как и большая часть блокировок. Поэтому

если кто и пострадает, то, скорее всего, это будут легальные онлайновые кинотеатры, которые показывают тот же «Наруто».

Все фанаты и так знают, где что смотреть. «Запрет» на это никак не повлияет, — утверждает Харитонов.

Пикетов и митингов в защиту аниме не ожидает и Юлия Магера, но таких на ее памяти еще и не было. К тому же Магера добавляет, что сложно прогнозировать уличные публичные выступления в условиях пандемии.

— У аниме и манги есть фанбаза, но сложно сказать, насколько она сплоченная в современных условиях (когда все сидят по домам у своих компьютеров). Однако в 2008 году были попытки отстоять телеканал «2х2», который, в том числе, показывает аниме (в 2008 году «2x2» обвинили в распространении экстремистских материалов и пропаганде жестокости и порнографии. Пикеты в поддержку телеканала прошли в Петербурге и Москве). Тогда пикеты прошли успешно и показали, что людям не все равно. Современная массовая культура многообразна, в ней есть как высокие, так и низкие произведения. Но сводить все к негативу — это в корне неправильная позиция, — заключает Магера.