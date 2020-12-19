Скажите еще, что это были учения

Перед присяжными на судебном процессе всегда должно быть представлено две точки зрения: обвинителей и обвиняемого. И очень часто именно комичные попытки обвиняемого оправдаться свидетельствуют не в его пользу лучше, чем выступление прокурора.

После расследования, выпущенного интернет-изданием Bellingcat, пресс-конференция Владимира Путина в определенной своей части стала именно такой попыткой объясниться. Путину пришлось выступить в роли адвоката собственных спецслужб. И выглядел он примерно так же убедительно, как адвокат Пашаев в роли защитника Михаила Ефремова.

«Это никакое не расследование, это легализация материалов американских спецслужб, — сказал Путин. — А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да наши спецслужбы хорошо это понимают, знают это. Они знают — сотрудники ФСБ и других специальных органов — и пользуются телефонами там, где считают нужным. Не скрывают свое местопребывание и так далее. Если это так (а это так, я вас уверяю), это значит, что вот этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если и это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать… Но именно присматривать, травить-то зачем? Кому он нужен».

Каждый тезис в этом объяснении — алмаз.

Первое. Путин признал: да, фээсбэшники, названные в расследовании, действительно летали за Навальным. Но они просто следили за ним, а убивать не собирались.

Сотрудники спецслужб, предположительно причастные к отравлению Алексея Навального. Фото: navalny.com

Это классический способ защиты. Например, адвокаты киллеров, убивших первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, так и рассказывали: «их просто наняли следить за Козловым. А потом кто-то другой его убил». (Проблема, конечно, заключалась в том, что по биллингам было видно: следили именно для убийства и притом пытались это сделать трижды).

В том-то и дело, что эти чекисты не следили за Навальным. Они не «вели» его. У нас нет никаких данных о том, что они следили за ним в Москве. Более того, они никогда не уезжали с ним в однодневные поездки. В 2017 году у Навального была масса поездок, во время которых он улетал из Москвы утром и возвращался вечером. И тогда эта группа за ним не летала.

В 2017-м они ездили за Навальным в 15 городов, но только в те, где у Навального была ночевка.

Эту группу интересовали только поездки, где был отель. То есть гарантированное место, где можно во время отсутствия Навального войти в его номер.

И эти люди летали другими рейсами. Не теми, которыми летел Навальный. Характер их поездок не согласуется с картиной слежки.

Кроме этого, почти все члены группы имеют медицинское или химическое образование. Алексей Александров работал до ФСБ на скорой. Иван Осипов фигурирует в записных книжках как Иван Доктор. Олег Таякин, которого Bellingcat считает координатором всей операции, после службы в войсковой части ФСБ стал врачом-хирургом. Владимир Паняев упоминается как фельдшер.

Что это за «наружка» — хирург, доктор, фельдшер и сотрудник скорой?

Если это «наружка», то почему эти люди звонили военному химику Макшакову, который работал раньше в Шиханах и — цитирую его публикацию в журнале «Современная медицина» — исследовал «особенности воздействия антихолинэстеразных веществ на нервную и психическую деятельность при введении их в различных дозах»?

И, более того, как получилось, что члены группы начали звонить Макшакову не только до того, как Навальному поставили диагноз в Германии, но и до того, как он вообще впал в кому?

Если это «наружка», то как объяснить телефонную активность этой группы 6 июля, когда чуть не погибла Юлия Навальная?

«Нет никакого невинного объяснения тому, что люди, которые летают под фальшивыми паспортами и имеют квалификацию медиков и специалистов по химоружию, накануне отравления Навального созванивались по защищенной связи со специалистами по "Новичку", а сразу после неудавшейся попытки — со специалистами по масс-спектрометрии», — говорит Христо Грозев, соавтор расследования.

Журналист Bellingcat Христо Грозев. Фото: Getty Images

Второе. Путин утверждает, что это — расследование ЦРУ, а не Bellingcat. Дословно: «Мы что, не знаем, что они геолокацию отслеживают? Знаем. Но если это так, а это так, то это значит, что пациент пользуется поддержкой спецслужб. А в таком случае, конечно, за ним надо присматривать».

Вы что-нибудь поняли в этом объяснении?

Стоп! Оно, ЦРУ, чью геолокацию отследило? Офицеров ФСБ, которые летали за Навальным? Я не совсем поняла, зачем этим людям летать за ним, чтобы их геолокацию отслеживало ЦРУ?

Вы можете сказать, что президент имел в виду, что Навальный — агент ЦРУ. И поэтому-то за ним и надо смотреть. Но он этого не сказал. Он сказал, что раз цэрэушники отследили геолокацию людей, следивших за Навальным, значит, Навальный пользуется их поддержкой, значит, за ним надо следить. По версии президента, за Навальным надо следить, потому что ЦРУ следит за следящими за Навальным.

И по той же причине фээсбэшникам надо время от времени включать свои телефоны, чтобы ЦРУ было удобнее за ними следить.

Представьте себе человека, которого обвиняют в ограблении старушки, а он: «Раз это преступление было раскрыто, значит, его раскрыли мои враги, раз его раскрыли мои враги, значит, старушка была с ними связана, раз она была с ними связана, значит, я ее правильно ограбил».

Ну и, наконец, последнее.

А откуда вообще Путин взял, что Bellingcat связано с ЦРУ? Понятно, что ему доложили. Понятно, это обидно признать, что контора проиграла частным энтузиастам, которые покупали базы данных, которыми торгуют российские же коррумпированные чекисты. Гораздо приятнее доложить, что ФСБ проиграла ЦРУ, потому что у ЦРУ финансирование больше, выделите нам еще сорок миллиардов долларов, чтобы за Навальным уже не восемь человек ходили, а восемьдесят.

Но, увы, тут я должна разочаровать президента. Спецслужбы — они на то и спецслужбы, чтобы хранить в тайне от публики то, что они знают. Потому что это позволяет им нести ахинею.

Кроме этого, спецслужбы, в том числе и заграничные, так хорошо не работают. Это общий принцип — частная инициатива всегда работает лучше, чем государственная бюрократия.

И другой общий принцип — ничего так не способствует гниению, как секретность.

Спецслужбы никогда не упустят возможности сделать силами восьми человек то, что может сделать один; никогда не упустят возможность пять лет поработать над проектом, который можно завершить за месяц; и никогда не упустят возможность освоить миллиард там, где можно обойтись сотней тысяч. А любой, кто зайдет на сайт Bellingcat, увидит, что издание устроено противоположным образом, как и любое индивидуальное предприятие, экономящее ресурсы: максимум отдачи, минимум бюрократии.

Не совсем понятно, почему ЦРУ, если это оно расследовало покушение на Навального, известило об этом Bellingcat, а не New York Times, — иронизирует Христо Грозев. И уже совсем загадочно, что оно при этом не известило собственное правительство. Ведь сразу после отравления Навального США ввели санкции против всем знакомого ГосНИИОХТ. А против конторы, которую вычислило Bellingcat и которая была никому до того неизвестна, санкций они не ввели.

И, наконец, расхожее утверждение: Навального не хотели убивать, потому что иначе бы убили.

Номер в гостинице Xander, где останавливался Алексей Навальный во время поездки в Томск. Фото: Reuters

Представим себе, граждан, которые поймали конкурента, выстрелили в него семь раз, привязали к ногам бетонный блок и бросили в воду. А он чудом выплыл. И они на суде, такие: «Да кому он нужен? Если бы хотели — убили».

Следили четыре года? Траванули «Новичком» — и не хотели убить? Ага. Ну-ну.

И вообще, если не хотели убить, то каковы были цели, можно узнать? Навального отравили, но он выжил. Это стало крупнейшим проколом Кремля. Что хотели: сделать его международной фигурой? Опозорить российские спецслужбы?

Ну, смелее, назовите цель!

Но даже это только начало. В интервью «Медузе» Христо Грозев говорит, что эта же группа сотрудников ФСБ (или их сослуживцы, созванивавшиеся с теми же фигурантами) летали и по другим маршрутам — за другими людьми. И если покушение на Навального было неудачным, то это не значит, что неудачными были другие покушения.

Я боюсь, что Bellingcat воспользовалось тактикой, которая хорошо знакома любому следователю. Он выдвигает часть обвинений. Дает возможность обвиняемому соврать. А потом добавляет новые подробности.

Расследование Bellingcat было сенсацией само по себе. Но будьте уверены — продолжение следует.