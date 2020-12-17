С новым баном!

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Интересно, почему Владимира Путина на видеоконференции спросили про Артема Дзюбу, но не спросили про грозящий российскому спорту бан — заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне еще шло, но исход был, в принципе ясен задолго до объявления решения. Мог ли президент России ответить, к примеру, так: «Мы сами во многом виноваты. Вместо того, чтобы серьезно заниматься решением допинговой проблемы, ответственные лица пошли на очередной подлог, чем спровоцировали новую атаку на российский спорт. Решение, очевидно, будет жестким, но, если мы хотим оставаться в мировой олимпийской семье, надо его принять, и в корне пересмотреть свое отношение к фундаментальным проблемам, наносящим колоссальный вред нашему спорту, и репутации всей страны».

Нет, конечно, ничего такого Владимир Владимирович Путин себе бы не позволил ни при каких обстоятельствах. Пока же ситуация такая: CAS, рассматривавший иск РУСАДА к ВАДА, исполком которого в ноябре прошлого года принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года с рядом других ограничений, принял сторону антидопинговой «инквизиции», но сократил срок отстранения до двух лет — конкретно до 16 декабря 2022 года.

На Олимпийские игры в Токио-2021 и Пекин-2022 российские спортсмены смогут поехать лишь в нейтральном статусе, без флага и гимна — как, собственно, и было в Пхенчхане-2018.

При этом свою непричастность к допинговым нарушениям надо еще доказать, что перед Пхенчханом далеко не всем удалось.

Кроме этого Россия не имеет права проводить соревнования уровня чемпионатов мира — кроме тех случаев, если ей удастся доказать, что перенос в другую страну по веским причинам невозможен. Футбола ограничения не касаются, поэтому матчи перенесенного Евро-2020, если он состоится по прежней схеме, у Санкт-Петербурга не отнимут — как и финал Лиги чемпионов-2022. С хоккеем еще проще — оба чемпионата мира, молодежный и взрослый, находятся за пределами «срока отсидки», а с мировым волейбольным форумом в пределах срока вопрос, скорее всего, решится положительно.

Так что все не так страшно, как ожидалось. Правда, российских чиновников не пустят ни на крупнейшие турниры, ни в руководящие органы международных федераций, но это их проблемы. Как быть с теми, кто уже в этих органах находится, будет решаться индивидуально.

Весь сыр-бор разгорелся после того, как в переданной ВАДА в январе прошлого года базе данных Московской антидопинговой лаборатории обнаружились признаки вмешательства. То есть вместо того, чтобы закрыть долгоиграющую тему, и начать новую жизнь, российская сторона снова занялась привычным делом, пытаясь замазать следы каких-то конкретных нарушителей — возможно, нарушителей известных.

Эффект получился ошеломляющий, и совсем не такой, какого ожидали фальсификаторы.

Назвать содеянное просто глупостью язык не поворачивается — страна подставилась снова, причем на вполне государственном уровне, так как за сохранность базы отвечал проводящий длительное и совершенно бесполезное расследование СК РФ.

Исчерпывающе про ситуацию высказался новый глава ВАДА Витольд Банька: «CAS однозначно подтвердил наши выводы о том, что российские власти нагло и незаконно манипулировали данными Московской антидопинговой лаборатории, пытаясь скрыть государственную систему допинга». Претензии именно к «государственной системе», кстати, давно уже «инквизицией» не предъявлялись, пока сама Россия усилиями неких заинтересованных лиц не предоставила международным расследователям факты, что ничего в стране не изменилось.

Поданный в CAS иск, естественно, отрицал какую бы то ни было вину российской стороны, взывал к принципам Олимпийской хартии, отрицающий систему коллективного наказания за индивидуальные прегрешения, но все доводы юристов если и возымели действие, то лишь частично — в сторону некоторого смягчения наказания. ВАДА, конечно, осталось недовольно тем, что CAS скостил предлагаемый срок наполовину, но все равно «это по-прежнему самая жесткая совокупность ограничений, когда-либо наложенных на любую страну за правонарушения, связанные с употреблением допинга».

Жаль чистых спортсменов, которые, возможно, не смогут осуществить мечту всей жизни? Конечно, жаль. А те, кто им обеспечил такую участь, будут лить крокодиловы слезы, проклиная происки Запада, и видя в беспрецедентном новогоднем бане российского спорта исключительно политическую подоплеку.

Политика здесь только в том, что государство, вынуждающее спорт выслуживаться, само провоцирует негативные проявления. Что заслужили, то и получили, как это ни прискорбно.