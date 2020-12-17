Просто он работает волшебником

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Сначала намечалась «прямая линия», потом большая пресс-конференция Владимира Путина, потом решили совместить. В конце концов, журналисты тоже люди и незачем отделять их от простого народа, но пусть встанут в общую очередь.

Корреспондент Первого канала Константин Панюшкин в рекламном ролике канала пишет на своем ноутбуке: «Всем привет! Буду на пресс-конференции. Какой главный вопрос вы бы задали президенту?» Едва отправил сообщение — и блям-блям-блям — посыпались вопросы. Вал вопросов. На лице журналиста — радостное удивление. Все хотят задать вопросы президенту. И все вопросы — главные.

«Будут просьбы от маленьких людей из маленьких регионов. И Путин, как добрый волшебник, будет раздавать подарки, решая эти проблемы. Президент и должен быть немного волшебником. У него работа такая», — написал накануне гибридного мероприятия у себя в ФБ политолог Сергей Марков («маленьких людей» он позже по совету своих подписчиков заменил на «простых»).

Маленькие в прямом смысле слова люди, то есть дети, то есть юные россияне, тоже давно поняли, что обращение к президенту — прямой путь к исполнению мечты. О тех счастливчиках, которые уже получили президентские дары, взахлеб повествовали федеральные телеканалы, потому что, как показывает опыт предыдущих лет, «просьбы детей, даже если они не прозвучали в эфире, никогда не остаются без внимания». После обращения к Путину школьницы из Кировской области в спортивном зале школы сделали ремонт, которого там не было 50 лет!

Путин дал приказ, и жизнь наладилась. До чего же хорошо — и большим, и детям.

«Свою радость не скрывает и Баходур из Челябинска». Два года назад он тоже написал Путину. Подросток мечтал стать блогером, но денег на приобретение необходимого оборудования у его родителей не было. Помогли. Снабдили. «Верьте в чудеса, — призывает сияющий от счастья Баходур, — и все у вас получится».

Верит в чудо и девочка Аминат из Чечни. Она мечтает принять участие в шоу «Голос–Дети». После обращения к президенту активисты из ОНФ нашли ей преподавателя по вокалу. Она уже отправила заявку на кастинг и теперь ждет ответа и желает счастья всем детям на земле.

Чудеса не обошли стороной не только малых, но и старых. На прошлой неделе Владимир Путин исполнил заветное желание 97-летней пенсионерки из Ессентуков Натальи Донсковой. В ходе акции «Елка желаний» она поделилась мечтой — поговорить с президентом по телефону, а телефончик-то не оставила, о чем Путину сообщила общественница Галина Осокина во время заседания Совета по правам человека. Заседание не успело закончиться, а ему уже положили на стол установочные данные на мечтательницу-пенсионерку, и он, прервав разговоры с правозащитниками, ей позвонил. Позже она призналась набежавшим к ней в дом корреспондентам, что осталась очень довольна разговором и тоже поверила в чудо.

А еще в преддверии общения с народом Путин велел сахару и постному маслу дешеветь. И они таки подешевели!

И вот народ в ожидании новых чудес собрался у телеэкранов, а тут журналисты, страшно далекие от народных чаяний, лезут без очереди. Суетятся. Тянут руки. Корреспонденты в телесюжетах перечисляют традиционные темы обращений к президенту, которые, помимо пандемии, беспокоят простых людей: дороги, пенсии, социалка, состояние здравоохранения, газификация, проблемы обманутых дольщиков. У журналистов свои приоритеты: глобальная экономика, внешняя политика, внутренние дела. Тем более что буквально накануне возник, как сказал Владимир Соловьев, один «интересненький моментик». И хотя, по мнению того же Маркова, он волнует исключительно «московскую тусовку», она-то и может попытаться выяснить реакцию властей на новые подробности отравления Навального. Наивные люди. Ничто на свете не может вышибить президента из седла. Опыт!

Однако в случае чего «прямая линия» ему в помощь. Что важнее — мощный глас народа или тоненький писк свободной прессы? А еще лучше — пусть просто сидят да слушают, чем реально живет страна.

Молчащие журналисты в пандемических масках-намордниках — вообще идеальный образ четвертой власти.

Впрочем, большинство журналистов, аккредитованных на встречу с самим Путиным, люди дисциплинированные. Да и дирижер Песков всегда начеку. Предоставляет слово надежным, проверенным и даже разрешает им снять «намордник», когда выпадает великая честь задать вопрос президенту.

Журналистка из Магадана выступает первой: «Каким был 2020 год — хорошим или плохим?» — «У природы нет плохой погоды» — каков вопрос, таков и ответ.

«А теперь слово начинающему журналисту Сергею Шнурову», — шутит Песков. Блестящий от пота Шнуров «самый козырный вопрос про Навального» любезно уступает другим коллегам, задавая свой: «Как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?» Путин по-доброму усмехается, предложив заменять непотребные выражения словом «редиска» и поблагодарив Шнурова за то, что тот не стал прибегать к любимой лексике здесь и сейчас.

Эстафету от Шнурова принимает Александр Юнашев из «Лайфа». Он упоминает резонансные расследования последнего времени и ставит вопрос ребром: «Кто отравил Навального?» Ну, конечно, это вбросы западных спецслужб, чьей поддержкой пользуется «пациент берлинской клиники… Но это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Хотели бы отравить, дотравили бы до конца».

После того как самый скользкий участок пути был пройден, наш герой и его верный оруженосец выдохнули и заметно оживились.

«В Туле операторы показывают девушку с табличкой «Я беременна», давайте дадим ей слово», — игриво предложил Песков.

«Раздача слонов», то есть исполнение народных чаяний, оставили на сладкое. Как пелось в старой песне: «Не жалеть для друга ничего, / Думать о других немножко тоже — / Вот мое простое волшебство, / Может быть, и ты мне в нем поможешь». Чиновники всех рангов на местах ожидают президентских указаний, готовые в любой момент «помочь» главному волшебнику страны. Раньше-то им все как-то недосуг было.

Некто Анатолий Иванович, написавший на «прямую линию», пожаловался на местного бюрократа, который в ответ на его просьбу ответил: «Это вам Путин обещал? Я не обещал». Путин повелел разобраться с наглецом со всей строгостью. Царь-то добрый — бояре плохие. Вечная песня.