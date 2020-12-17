Конец первого аута

Обычно, подводя итоги первой части сезона, я выбираю запоминающиеся события и эпизоды и вкратце описываю их. Но на этот раз интересных футбольных тем кудесники в бутсах, к сожалению, не подкинули. На протяжении 19 туров все самое «сенсационное» происходило не на зеленом газоне, а за его пределами. Именно за кулисами соперники выясняли отношения и мерялись гетрами и языками, отправляя в километровые матерные офсайды подслеповатых арбитров. Тренеры и патроны команд, сорвав защитные маски, тоже соревновались в том, кто прольет больше послематчевых слез, обвиняя в своих поражениях «варовскую» систему судейства. Провинциальные коллективы искали во всем столичный след. Москвичи и краснодарцы видели в кривом арбитраже руку Питера и Миллера. «Газпром» негодовал в ответ и критиковал руку Дзюбы. И только обещавший никогда не переходить в «Спартак» Александр Кокорин, получив 4 миллиона евро подъемных за переход в «Спартак», спокойно лечил мифические травмы, атакуя монстров в компьютерных сражениях, и был всем доволен.

Кстати, именно народная команда и заварила не слишком футбольную кашу, которая вываливается из горшочка по сей день. Первый скандал, если кто забыл, грянул после того, как Леонид Федун, недовольный судейством в домашнем августовском матче с «Сочи» (арбитры Казарцев и Еськов действительно начудили с назначением пенальти в ворота Максименко), пригрозил снять «Спартак» с чемпионата. Поплакав, красно-белые получили бонус в виде «вспомогательного» свиста в парочке последующих поединков, чем возбудили остальных участников турнира. И первенство превратилось в печальную комедию.

Поняв, что ультиматумы выручают порой почище одной продуктовой сети, президенты уселись писать жалобы на служителей футбольной Фемиды по любому поводу. Однако подобные апелляции лишь запугали и без того трусливых и недостаточно квалифицированных судей, которые стали ошибаться на ровном месте без всякой, что называется, задней мысли. Система ВАР, призванная помогать принимать верные решения, сбивала же с толку людей в черном окончательно: после просмотров видеоповторов у арбитров случались затмения и они нередко «перерисовывали» правильную картину. Безусловно, судьи и их начальник — венгр Виктор Кашшаи — заслуживают критики. Критики, я подчеркиваю, а не огульных обвинений в предвзятости и «заряженности». Да и чего по большому счету добились нецензурно оравшие на «козлов со свистками» Леонид Слуцкий, Доменико Тедеско, Виктор Гончаренко, Валерий Карпин, Мурад Мусаев и Владимир Федотов? Ничего. Кроме собственных дисквалификаций.

Ежу ясно, что лишь совместное выступление клубов против «игры без правил» может заставить РФС предпринять серьезные шаги для улучшения и исправления дел судейских.

Но объединяться же никто не стремится. Все бросают друг другу перчатки. Да и за фэйр-плей, чего греха таить, резиденты РПЛ только на словах…

Доменико Тедеско (справа). Фото: РИА Новости

К тому же послать злодея на три буквы — легко, сделать же так, чтобы твой форвард, получающий фантастические гонорары, не промахивался с двух метров, куда труднее. Более того, разбалованные легкими деньгами футболисты тоже ищут виновных в своих проколах. Вот так, к примеру, зенитовец Себастьян Дриусси, чья годовая зарплата равняется 3 миллионам евро, наехал на Сергея Семака: «Я три года играю на дерьмовой позиции и хочу назад в «Ривер Плейт»…» После такого разумно было бы отправить аргентинца домой пешком, но, не удивлюсь, если в городе на Неве ему еще и повысят на всякий случай оклад. Над «криком души» полузащитника «Ахмата» Олега Иванова я и вовсе смеялся целый час: «В наш адрес очень много критики. Стоит оступиться, как пресса и болельщики сразу с фекалиями смешивают». Жаль, что господин Иванов никогда не окажется в европейском клубе. Вот там бы он узнал, с каким навозом журналисты смешивают таких нытиков.

В отечественном же чемпионате лентяи вообще неприкосновенны. Александр Кокорин полгода демонстративно не потеет на поле. Тем не менее руководство «Спартака» красную карточку предъявляет его массажисту Сергею Колесникову, который якобы плохо разминал ножки, страдающему от мышечных травм бывшему сидельцу.

А в «Тамбове», похоже, скоро вообще будет некого разминать. Клуб, за неимением собственного стадиона проводящий домашние матчи при пустых трибунах в Саранске, умудрился раньше времени проесть 342 миллиона рублей и несколько месяцев не платит футболистам зарплату. Президент Арсен Габуев осенью сбежал, а игроки, от отчаяния бойкотировавшие матч со «Спартаком», мечтали четвертовать руководство в лице спортивного директора Павла Худякова, который, в свою очередь, обвинял в финансовом кризисе пандемию и губернатора области, якобы забывшего про свои обещания. Слезу пустил и коммерческий директор команды Дмитрий Ананко, упавший на колени перед богатыми старожилами премьер-лиги: «Снятие «Тамбова» допускать никак нельзя. Наверное, где-то чего-то есть, излишки у каких-то клубов… Фонд надо создать. Тяжело же регионам футбол содержать». Странно, что Ананко не догадался черкнуть пару жалостливых строчек Путину. Чтобы тот подкинул деньжат не умеющим самостоятельно привлекать спонсоров и зарабатывать непонятно для чего и кого существующим «волкам». Кстати, гендиректором «Тамбова» является Ольга Коновалова, много лет трудившаяся бухгалтером в «Томи», клубе, который в 2009-м обращался за помощью именно в Кремль…

Стон раздавался и из некогда благополучного Черкизова. Ведущие войну с высоким начальством поклонники красно-зеленых на каждом матче требовали отставки Василия Кикнадзе, уволившего в мае прошлого года великого Юрия Палыча и взявшего на капитанский мостик Марко Николича. Сербский специалист результата не дал ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате страны, где железнодорожники пропускали по пять мячей от «Динамо» и «Краснодара» (южное поражение 0:5 явилось самым крупным для «Локо» в новейшей истории). И теперь Кикнадзе и Николич дружно рискуют лишиться пропусков в Баковку и испортить себе Рождество. Забавно, что на трон Василия Александровича сватают бывшего гендиректора «Спартака» Шамиля Камиловича, который очень не хочет уезжать из столицы даже со ста миллионами рублей, полученных от Леонида Федуна в качестве отступных.

Почти наверняка покинет Москву ставший в пятый раз лучшим тренером Белоруссии Виктор Гончаренко. Коуч, проваливший с армейцами Лигу Европы (ни одной победы) и концовку осенне-зимней части, сам попросился на дембель. Но кто возглавит ЦСКА: Сергей Овчинников, Василий Березуцкий или иностранный конструктор — пока загадка. Единственное, что радует фанатов, так это очередной всероссийский рекорд Игоря Акинфеева, добравшегося в ноябре до отметки в 15 отраженных пенальти и обогнавшего по этому показателю Романа Березовского.

Своеобразным и беспрецедентным достижением отметился и «Ахмат». Вернее, его отметил минфин США, включивший клуб в санкционные списки из-за нарушения прав человека в Чечне.

Правда, на жизнедеятельности команды, кормящийся за счет «Фонда Ахмата Кадырова», подобный «штраф» скажется едва ли. «Дебилизм», — так прокомментировал американский «укол» глава республики.

Спортивный же итог 19 туров: единоличное лидерство «Зенита», который без всякого расизма одолел на «Газпром-Арене» в дерби двух столиц красно-белых (3:1) и оторвался от москвичей на шесть очков. Зато «Спартак» блеснул в социальных сетях, выйдя на третье место среди всех клубов мира (!) по взаимодействию в TikTok (2 544 957 просмотров). Впрочем, учитывая количество драматических сценок, которые за шесть месяцев сочинили на пару импульсивный Доменико Тедеско и его одиозный работодатель, изумляться виртуальной бронзе не приходится. Вот и после проигранной в среду битвы немецкий забияка неожиданно осчастливил Леонида Арнольдовича, заявив, что не намерен продлевать контракт, заканчивающийся 31 мая. Официальная версия: «короновирус и локдаун в Германии, продолжающие разлучать уставшего от одиночества тренера с семьей». Неофициальная: измученность мыльным спартаковским нарзаном. И болельщики уже запасаются попкорном в ожидании любимого шоу под названием «Федун ищет нового тренера».

…В фильме Александра Гордона «Футболист», где показана схема купли-продажи матчей, герой покойного Валентина Гафта произносит замечательную и все объясняющую фразу: «Живем, как в футбол играем, а в футбол играем, как живем…».