Большая пресс-конференция Путина

Сергей Холошевский, НТВ: «Кто из мировых лидеров был самым трудным и самым простым переговорщиком?»

Холошевский упомянул Трампа, Меркель, Лукашенко и Макрона.

Второй вопрос: «США оказывает давление на Европу по «Северному потоку-2, но Германия сопротивляется. Достроим?»

«Все они [мировые лидеры] нацелены на решение задач, которые стоят перед их странами. <...> И у меня то же самое, я не делю на хороших и плохих, а работаю на достижение интересов России. <...> Всё другое — контрпродуктивно», — ответил Путин на первый вопрос.

Он отметил. что у РФ добрые деловые отношения с Китаем, а лично у Путина — с председателем КНР Синь Цзинь Пинем.

Путин отдельно подчеркнул, что у России сложились трудные отношения с Турцией, но Эрдоган «хвостом не виляет».

О СП-2: Путин ожидаемо напомнил, что проект выгоден Европе, а сжиженый газ из США будет лишь в ушерб Германии. «Здесь не нужно быть газовиком или экономистом». Путин повторил, что России осталось достроить 160 км газопровода.