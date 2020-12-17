Большая пресс-конференция Путина

Александра Безукладова, «МК в Рязани» с табличкой «Я беременна» — о зампреде правительства Рязанской области Игоре Грекове, который «жертвует всем ради страны».
Александра рассказала, что 7 октября, во время разрыва 40 тысяч тонн боеприпасов в Рязанской области чиновник Греков спасал людей из пожара:
«Жители были в аду, летали осколки, жители не могли покинуть дома».
Греков, по словам Александры, спас двух стариков, получил контузию и вернулся под взрывами за матерью с двумя детьми. Граждане подписали просьбу присвоить звание героя России.
«Заслужил ли он звание?», — спросила журналистка.
Путин удивился, почему она стоит с табличкой о беременности: «Вы нас надули, но это не страшно».
Журналистка пояснила, что в 2019 году приезжала на пресс-конференцию за две недели до родов. Подумала, что если будет яркая табличка, то заметят.
«Он безусловно заслуживает государственной награды, мы об этом подумаем», — ответил президент на вопрос о Грекове.
Александра задала следующий вопрос: «Не могу не отметить момент: мой коллега направил ролик на форум ОНФ. Началась травля после того, как ролик попал в интернет. Коллега обозначил проблему с поставкой тепла с Новорязанской ТЭЦ».
«Ну ладно, — ответил Путин.
Микрофон передали коллеге, о котором шла речь в вопросе, — Антону Насонову, главреду портала 62.ru.
«Меня обвиняют в продажности», — сказал Насонов.
«Чего вы продали-то?», — удивился Путин снова.
Насонов рассказал о травле в телеграм-каналах и попросил разобраться с этим.
«Ваша работа, Антон, связана с определенным рисками. Такая бурная реакция пошла, в том числе проплаченная, должна вас убеждать, что вы не правильном пути. Прошу своих соответствующих коллег обязательно посмотреть», — заключил президент, отметив, что и его обвиняют в том, что он «травит» людей.