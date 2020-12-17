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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 139 от 16 декабря 2020

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ОНЛАЙНОбновлено 2 минуты назад

Большая пресс-конференция Путина

Политика9 527

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Следователи начали проверку после сообщения об отсутствии выплат медработникам инфекционного госпиталя в Твери 

Следственный комитет РФ по Тверской области организовал доследственную проверку после того, как в ходе пресс-конференции Путину сообщили об отсутствии дополнительных выплат медикам за оказание помощи больным COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

О мировых лидерах и «Северном потоке-2»

Сергей Холошевский, НТВ: «Кто из мировых лидеров был самым трудным и самым простым переговорщиком?»

Холошевский упомянул Трампа, Меркель, Лукашенко и Макрона.

Второй вопрос: «США оказывает давление на Европу по «Северному потоку-2, но Германия сопротивляется. Достроим?»

«Все они [мировые лидеры] нацелены на решение задач, которые стоят перед их странами. <...> И у меня то же самое, я не делю на хороших и плохих, а работаю на достижение интересов России. <...> Всё другое — контрпродуктивно», — ответил Путин на первый вопрос.

Он отметил. что у РФ добрые деловые отношения с Китаем, а лично у Путина — с председателем КНР Синь Цзинь Пинем.

Путин отдельно подчеркнул, что у России сложились трудные отношения с Турцией, но Эрдоган «хвостом не виляет».

О СП-2: Путин ожидаемо напомнил, что проект выгоден Европе, а сжиженый газ из США будет лишь в ушерб Германии. «Здесь не нужно быть газовиком или экономистом». Путин повторил, что России осталось достроить 160 км газопровода.

Пресс-конференция идет уже два часа

«Мы все работаем больше двух часов, так что у кого одноразовые маски — не забывайте менять», — предупредил Песков. Но сам он маску не надел.

Путин — о развитии внутреннего туризма 

Вопрос из Ставрополя. Задает журналистка ВГТРК Алания. 

Какие планы у Путина на развитие внутреннего туризма? 

Путин: Мы стараемся сделать это по разным направлениям, ввели вот кэшбэк — заложили на это 15 млрд рублей. Эти деньги никуда не перераспределят, их перенесут на следующий год. «Нужно информационно поддержать развитие внутреннего туризма», — отметил он. 

Президент признал, что есть проблемы с инфраструктурой для туристов. «Люди говорят: красиво, но извините, ни туалета нет, ни питание налажено, ни проехать, ни пройти», — вспомнил Путин, добавив, что государство будет поддерживать развитие нормальных условий для путешественников. 

Путин — о поправках к Конституции (продолжение)

«Теперь другая ситуация», — продолжает Путин. Ситуация созрела, считает он. Мы это сделали и сделали своевременно.

«Поправок было сколько? (смеется) Тысячи пришли! [...] Столько людей пришло на избирательные участки… по факту это референдум. Граждане стали авторами поправок в Основной закон РФ. Это важно, это нужно».

Путин — о поправках к Конституции

Вопрос от «Российской газеты». Вопрос о поправках к Конституции! «В этом году, сейчас, почему?».

Раньше многие вещи сделать было невозможно. Фундаментальные основы Конституции остались без изменений. Конституция 1993 года принималась в условиях противостояния, считает Путин. «Память такая, что мы пытаемся выкинуть самое плохое, но это было».

Конституция «в известном степени» сыграла стабилизирующую роль, помогла установить гражданский мир, создала базу политическую для развития. «Но сейчас у нас другая ситуация, и в соответствии с ситуацией мы должны поменять закон… не поменять, а внести поправки».

Путин вспоминает о социальных поправках. «Сейчас нужно не позволить не делать этого (не исполнять социальные гарантии — ред.)», — считает президент.

Глава мурманского минздрава выехал в Колу после вопроса Путину о выплатах врачам за работу с пациентами с COVID-19  

Глава минздрава Мурманской области выехал в город Колу после того, как медики обратились к Владимиру Путину с жалобой на полное отсутствие выплат за работу с зараженными коронавирусом, передает РИА Новости. 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал жалобу на отсутствие выплат медикам: «Такое невозможно». 

Вопрос от «Первого канала» о нацпроектах. Когда рывок?

Национальные цели никуда не исчезли, но реализацию некоторых пришлось отложить, в частности, из-за пандемии, объясил президент. Россия уже направила на поддержку граждан миллиарды рублей. Стратегических целей никто не отменял, правительство работает эффективно. 

«Упустили некоторые коллеги момент с ценами», — пожаловался президент. Но в целом — работали эффективно.

По поводу кадровых перестановок: по данным Путина, их не планируется, но в любом случае решение принимает председатель.  Главное, чтобы коллектив работал слаженно и чтобы была стабильность, отметил глава государства. 

Путин добавил, что критика нацпроектов была изначально и действительно, есть вопросы, требующие внимания. «Будем развиваться. Все будет по плану», — пообещал глава государства. Но когда рывок, не сказал.

Пара вопросов из Рязани, которые Путин не понял

Александра Безукладова, «МК в Рязани» с табличкой «Я беременна» — о зампреде правительства Рязанской области Игоре Грекове, который «жертвует всем ради страны».

Александра рассказала, что 7 октября, во время разрыва 40 тысяч тонн боеприпасов в Рязанской области чиновник Греков спасал людей из пожара:

«Жители были в аду, летали осколки, жители не могли покинуть дома».

Греков, по словам Александры, спас двух стариков, получил контузию и вернулся под взрывами за матерью с двумя детьми. Граждане  подписали просьбу присвоить звание героя России.

«Заслужил ли он звание?», — спросила журналистка.

Путин удивился, почему она стоит с табличкой о беременности: «Вы нас надули, но это не страшно».

Журналистка пояснила, что в 2019 году приезжала на пресс-конференцию за две недели до родов. Подумала, что если будет яркая табличка, то заметят.

«Он безусловно заслуживает государственной награды, мы об этом подумаем», — ответил президент на вопрос о Грекове.

Александра задала следующий вопрос: «Не могу не отметить момент: мой коллега направил ролик на форум ОНФ. Началась травля после того, как ролик попал в интернет. Коллега обозначил проблему с поставкой тепла с Новорязанской ТЭЦ».

«Ну ладно, — ответил Путин.

Микрофон передали коллеге, о котором шла речь в вопросе, — Антону Насонову, главреду портала 62.ru.

«Меня обвиняют в продажности», — сказал Насонов.

«Чего вы продали-то?», — удивился Путин снова.

Насонов рассказал о травле в телеграм-каналах и попросил разобраться с этим.

«Ваша работа, Антон, связана с определенным рисками. Такая бурная реакция пошла, в том числе проплаченная, должна вас убеждать, что вы не правильном пути. Прошу своих соответствующих коллег обязательно посмотреть», — заключил президент, отметив, что и его обвиняют в том, что он «травит» людей.

Путин — о Петербурге и закрытых из-за COVID границах

Вопрос из Санкт-Петербурга. Газета «Петербургский дневник». «Когда откроют границы?» Журналист говорит, что несколько недель назад Петербург был признан лучшим туристическим центром международного значения […] между тем вопрос открытия границ важный с точки зрения структуры бюджета.

Путин отвечает: «Мы с вами любим Петербург — все». Одна из лучших мировых столиц, «магнит для туристов». Путин продолжает, что «всячески помогает» городу.

По его мнению, закрытие границ связано с уровнем заболеваемости в городе. 

Путин спросил об уровне заболеваемости в Питере, журналист ответил — «высокая». Президент продолжает: «В этом-то и речь … как только врачи позволят, так только границы будут открыты». Однако ему хотелось бы, чтобы граждане России пользовались «возможностями внутреннего туризма» и приезжали в Петербург.

Путин объяснил, почему чиновники в кабинетах иногда ведут себя отвратительно 

«В семье не без урода!», — кратко ответил президент на вопрос о том, почему некоторые чиновники не выполняют поручений главы государства. Но есть и положительные примеры, заверил Путин. 

Об онлайн-образовании

Журналист из Саранска спрашивает, удалось ли сохранить качество образования при переходе на дистанционку. 

Путин признал, что есть проблема с технологической готовностью в школах — «с железом, подключению к интернету». Это планируется исправить, проведя по все школы интернет, отметил президент. 

«Онлайн-формат не заменит никогда прямой личный контакт между учащимся и преподавателем. Все понимают, что я имею в виду. Тем не менее, система, при которой онлайн-образование будет использоваться, будет развиваться», — сказал Путин, добавив, что лучше всего — смешанная система образования. 

Путин также сказал, что разделяет беспокойство студентов, учащихся на платной основе, из-за перехода на дистанционку. «Но жирка для того, чтобы снижать оплату за обучения онлайн почти нет. Или нужно будет закрыть некоторые заведения», — сказал Путин, добавив, что если есть возможность, то вузам стоит пойти на снижение стоимости обучения. 

Путин — о Донбассе

Ростов-на-Дону. Вопрос от корреспондента «Дон 24».

Интересуются конфликтом в Донбассе. Насколько сегодня вы видите перспективы урегулирования конфликта в Донбассе и о том, какие отношения перспективы между России и Украины.

Зависит от украинских властей, заявил Путин. Практически все главы государств приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе, объединения страны, но в конечном итоге ничего не получается, заявил Путин.

Они когда приходят к власти опираются на большинство народа, а когда попадают - уже начинают колебаться и постоянно оглядываться на крайние националистические силы. И процесс замирает, говорит Путин. Также проходит и сейчас.

Сейчас прекращение боевых действий соблюдается, говорит Путин, но ничего не сделано в рамках политического регулирования. Официальные лица в Киеве много раз говорят, что не собираются соблюдать Минские соглашения, уверяет Путин.

В одностороннем порядке ничего не удастся сделать, сказал президент. Поэтому, на его взгляд, урегулирование произойдет, вопрос - когда. В значительной степени зависит от властей Украины.

Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать, даже будет наращивать поддержку Донбасса, заявил Путин.

Путин — про «этого пациента в берлинской клинике»

«Что касается этого пациента в берлинской клинике. [...] Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным. А что, мы не знаем, что они геолокацию отслеживают? Все знаем. Значит, этот пациент пользуется поддержкой западных спецслужб, а это уже интересно. Спецслужбы за ним присматривают, но это не значит, что его нужно травить, кому он нужен-то? Если бы хотели, уж довели бы до конца», — со смешком заключил глава государства.

Путин —о расследовании The Insider про отравление Навального 

«Эти вбросы имеют место, ничего удивительно. Информационное противоборство! Они и были раньше, вспомните борьбу с терроризмом. С какими клыками меня только не рисовали!», — отреагировал Путин на вопрос Life о том, почему по факту отравления Навального так и не возбуждено уголовное дело. 

Про расследование о дочери и зяте Шамалове: «Компиляция, читать невозможно. Все навалено в кучу!». 

Сергей Шнуров и его вопросы о хакерах и о русском мате

Сергей Шнуров на связи!

RTVI. «Самый козырный вопрос про Навального я оставлю коллегам», — заявил Шнуров.

«Почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу?» На какую должность может рассчитывать Трамп и приютите ли вы его? — вопрос от канала RTVI.

Лично от Шнурова вопрос — как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?

Путин посоветовал говорить «редиска», а не употреблять ненормативную лексику. «Хочу вас поблагодарить за то, что вы сейчас ее не использовали. За это вам большое спасибо.»

Ответ о хакерах: «Я считаю, что это не вопрос, а провокация». Российские хакеры не помогали избираться Трампу и не вмешивались в дела США, ответил Путин. 

«По поводу оплаты работы педагогов»

Вопрос от Сергея Петровича Степанченко о том, что учитель в сельской местности получает столько же, сколько уборщица. 

МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, заявил президент. Эту шкалу сдвинули. Просто уборщице подняли зарплату. Но учителям не подняли, государству это придется сделать все равно. Такая ситуация не может быть нормальной.

Реактивная юстиция! Прокуратура начала проверку сразу после вопроса Путину о лекарствах в Рязанской области

Прокуратура Рязанской области проверяет информацию о невыдаче лекарств от коронавируса в регионе, сообщает ТАСС. Эту тему подняли на пресс-конференции Путина около 30 минут назад.

Путин — о мусорной реформе

Магнитогорск. Мусорная реформа. Почему она тормозит во многих регионах и что с этим делать?

Я не думаю, что она тормозит, считает Путин. Вопросы в организации производства.

Первая задача — создать соответствующую отрасль производства, замкнутый цикл производства. Вторая — нужно добиться нормальной сортировки к 2030 году.

Сейчас одна из задач заключается в том, чтобы добиться расширенной ответственности между производителями продукта и упаковщиком продукта, чтобы перенести нагрузку утилизации не на граждан, а на производителей упаковочных изделий.

«Я уверяю вас, что правительство этим занимается, регионы занимаются и будут заниматься дальше … на это выделяются значительные ресурсы».

Путин сам решил поговорить о выбросах в атмосферу. «Я знаю, что Магнитка вкладывала многое, чтобы уменьшить количество выбросов, и оно, по имеющимся у меня сведениям, уменьшается».

«Я знаю, что комбинат вложил очень много средств. Гораздо больше, чем в других центрах металлургической промышленности. Но для меня было неожиданностью. Но раз гражданин пишет, надо посмотреть на вопрос в целом», — уверил Путин.

Путин — о бедности и без того бедных людей в условиях пандемии 

Сначала журналист Гамов из «Комсомольской правды» поблагодарил президента за «всесоюзную» встречу и спросил, почему правительство озаботилось регулированием цен только сейчас. 

«Пока президент не грянул, министр не перекрестится?», — спросил сотрудник издания.

Путин напомнил, что не все так плохо, ведь в 2000-х годах за чертой бедности жил каждый третий. План по решению проблемы у президента есть. К 2030 году снизить до 6,5% число людей, чьи доходы меньше прожиточного минимума. «Цель амбициозная, но реальная», — уверен президент, напомнив, что во время пандемии в России повысили пособие по безработице и выстроили программу поддержки семей с детьми. 

Путин признался, что его задела проблема роста цен на продукты. «У нас рекордные урожаи хлеба, а цены на макароны растут», — отметил Путин. 

Волонтер на пресс-конференции Путина уже не первый раз задает ему вопросы

Алевтина Киселева, задавшая вопрос про выплаты медикам, была на пресс-конференции два года назад. Первым это заметил журналист «Дождя» Илья Шепелин

«Может быть, вы дали команду спецслужбам, чтобы выяснить происхождения коронавируса?»

Вопрос от РЕН-ТВ. «За вакцину спасибо», — заявил журналист.

Вопрос про источник пандемии. «США или Китай?», — спрашивает журналист.

«Может быть, вы дали команду спецслужбам, чтобы выяснить происхождения коронавируса?»

«Весь мир говорит об этом». Мне кажется, что сейчас нужно не искать виновных, а объединять усилия для борьбы с проблемой, заявил Путин.

«Надо бы подумать о том, как помогать тем людям, которые оказались в особо тяжелых условиях, снять хотя бы ограничения, санкции в отношении тех стран, которые важны для борьбы с последствиями пандемии», — считает Путин.

Не нужно искать крайних и виновных, заявил Путин.

По поводу задания — всякие даются, но это не то место, где должны такие задания даваться, считает глава государства.

Путин также заявил, что в выборы в России будут вмешиваться, однако «мы сможем противостоять, только если большинство россиян будут понимать, что это вмешательство и что мы должны ему противостоять».

Путин — о проблемах с коронавирусными выплатами и нехваткой лекарств 

10 миллиардов выделили в регионы, чтобы решить проблемы с покупкой средств индивидуальной защины и еще 5 миллиардов рублей— на лекарства, напомнил президент. «Все деньги перечислены, будем разбираться», — пообещал Путин, напомнив порядок получения лекарств гражданам, которые пожаловались на проблемы через колл-центр. 

Путин — о вакцинации

Алтайский край. «Вопрос — а вы поставили себе прививку от коронавируса? Как относитесь к всеобщей вакцинации населения, если количество вакцин недостаточно».

Другой вопрос — «Достаточно ли будет вакцин на территории России, если Россия еще будет оказывать помощь другим государствам?».

«Я всех призываю внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов», — ответил Путин.

«Для таких как я вакцины пока не добрались», — Путин пояснил, что пока не может пользоваться вакциной, так как не подходит под возрастные рамки.

«Я обязательно сделаю, как только станет возможно», — ответил он.

По поводу необходимости массовой вакцинации — это нужно делать, ответил президент. То же самое говорят вирусологи во всем мире. Один из многих путей преодоления — массовая вакцинация, именно она должна создать популяционный иммунитет, пояснил президент. Наша вакцина эффективная и безопасная, не вижу никаких причин не вакцинироваться, ответил Путин.

О помощи другим странам — «Прежде всего, наша задача провести вакцинацию внутри России». Компоненты вакцины хорошие, но не хватает оборудования для производства, заявил Путин.

Для того, чтобы произвести, нужны предприятия, оборудование. «Это будет наращиваться», — заявил глава государства.

В следующем году будет миллион доз вакцины, пообещал Путин.

О предстоящих выборах в Госдуму

Корреспондент URA.RU спросил про выборы в Госдуму в 2021 году, предвыборную кампанию и системную оппозицию. 

Путин отметил, что у парламента после поправок в Конституцию расширились полномочия. «Это большая ответственность», — подчеркнул он. 

Отвечая на вопрос, не пора ли тяжеловесам среди партий уступить свое место новым политическим силам, президент сказал, что это решают граждане. «Традиционные политические партии, представленные в парламенте в течение многих лет, имеют одну цель —  достичь благополучия страны», — сказал он. 

Нехватка лекарств в аптеках — это недостаток логистики, а не производства, считает Путин. В целом — промышленность среагировала, заявил президент.

В начале мы не знали как лечить, как тестировать и «будет ли противоядие», то есть вакцина. «Россия оказалась первой страной в мире, которая начала производить вакцину», — вновь упомянул Путин.

Он прокомментировал сотрудничество «Р-ФАРМ» с AstraZeneca: «Это очень хорошо», считает президент. «В целом система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы».

Он заявил, что реформа первичного звена здравоохранения должна обеспечить 100% доступность медицины для народа.

Путин — о готовности системы здравоохранения к COVID

Второй вопрос — от ВГТРК.

Журналист задал вопрос о состоянии российской системы здравоохранения. «Проводится ли pазбор полетов?», — спросил журналист ВГТРК. Он поинтересовался и о проблеме нехватки лекарств и маркировки лекарств.

Путин ответил: «К таким масштабам не оказалась готова ни одна система здравоохранения в мире. Но есть примеры того, как была организована работа в нашей стране». 

Президент добавил, что наша система оказалась более эффективна. «Мы выиграли время», — считает Путин. Развернуты койки за короткий срок, открыли 40 центров, заявил президент, добавив, что Россия входит в тройку стран по тестированию коронавируса.

Путин, однако, запутался в цифрах о койках — сначала сказал о 125 млн развернутых коек, которые затем превратились в 177 тысяч, а потом в 277 тысяч.

На момент, когда пандемия началась, у нас врачей было «совсем ничего». А сейчас одних врачей 150 тыс. работает, а в целом работников более полумиллиона. «Мы смогли быстро перепрофилировать часть лечебных заведений и выстроить систему переподготовки медперсонала». Он упомянул про выплаты тем, кто работает с COVID.

Дмитрий Песков напомнил журналистам, что перед тем, как задать вопрос, им нужно снять «набалдашник» с микрофона.

Путин — об уходящем 2020 годе

Первый вопрос Путину задали об ушедшем 2020 годе, хороший он или плохой? Год не может быть ни хорошем, ни плохим, ответил президент. «Он — как погода», — заметил глава государства, отвечая журналистке из Магадана Людмиле Щербаковой. 

Путин подчеркнул, что несмотря на все сложности, падение российского ВВП составило 3,9%, а это меньше, чем в Европе и Америке. Отметил глава государства и рост в лесодобывающей промышленности, и в сельском хозяйстве. Госдолг, по словам Путина, снизился на 10 миллиардов, подросли и международные резервы. Президент отметил, что 70% бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов, так что Россию уже сложно назвать «бензоколонкой»

Еще одним успехом года Путин назвал единение страны в борьбе с пандемией.

Пресс-конференция началась

Путин начал пресс-конференцию.

Фото: скрин трансляции России-24

Пресс-конференция вот-вот начнется!

Всем привет! Мы открывает текстовую трансляцию с большой пресс-конференции Владимира Путина.

Мероприятие должно начаться в 12:00 мск (если никто не опоздает), обычно такие пресс-конференции длятся около четырех часов.

В этом году Путин будет отвечать на вопросы по видеосвязи — из-за пандемии он изолировался в резиденции в Ново-Огареве.

Журналисты сотни российских и зарубежных изданий собрались в пресс-центрах в разных точках страны. В Москве вопросы будут задавать из Центра международной торговли.

Незадолго до запланированной пресс-конференции Путина вышло сразу несколько расследований об активах его друзей и семьи, а также большое расследование Insider, Bellingcat, Der Spiegel и CNN об отравлении Навального. В последнем утверждается, что операцию по устранению политика Алексея Навального несколько лет готовили силами спецгруппы ФСБ.

Пресс-секретарь президента отменил ежедневные брифинги сразу после выхода расследования и пояснил, что будет двое суток готовиться к большой пресс-конференции президента.

Также ожидается, что Путин раскроет детали дела об убийстве Бориса Немцова — об этом он говорил на встрече с Советом по правам человека.

В общем, мы начинаем!

Фото: «Новая газета»

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Теги:
прямая линия, пресс-конференция, путин
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