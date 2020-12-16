Прокурорская закваска

Центральный районный суд Оренбурга признал угрозой национальной безопасности РФ объявление о продаже пекинской капусты, размещенное в 2013 году на сайте agrobook.ru. Судья Раиса Чувашаева согласилась с доводами Оренбургской транспортной прокуратуры о том, что

объявление представляет общественную опасность для россиян, поскольку в нем указано, что страной происхождения капусты является Польша.

— Когда мы получили исковое заявление, то очень удивились, — рассказывает генеральный директор издательского дома «Крестьянин» Ирина Самохина. — Agrobook, по сути, это профессиональная сеть для людей, которые занимаются бизнесом на селе. 30% наполнения сайта — личные кабинеты фермеров. У нас в издательском доме есть газета «Крестьянин», которая рассказывает, например, про коронавирус и затрагивает другие болезненные темы. Если бы мы получили иск к газете — было бы понятно. Но иска из-за Agrobook мы никак не ожидали.

Фото: oren.ru

В исковом заявлении прокуратуры говорится (орфография сохранена): «В ходе проведения надзорных мероприятий выявлены сайты, на которых содержится информация о продаже на территории Российской Федерации капусты пекинской происхождения Польша <...> продажа на территории РФ овощей, страной происхождения которых является Польша, в нарушение существующих запретов и ограничений, создает угрозу интересам и безопасности РФ. <...> В соответствии с законодательством РФ, запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной или религиозной ненависти, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная и административная ответственность».

Статья 16.21 КоАП, отметили прокуроры, предусматривает ответственность за приобретение и транспортировку товаров, которые «незаконно перемещены через таможенную границу Европейско-Азиатского экономического союза».

Подписавший иск и.о. транспортного прокурора Михаил Кочугуров потребовал признать информацию о продаже капусты запрещенной и внести в реестр запрещенных сам сайт, на котором размещено объявление.

Интересно, что ответчиком по иску оказался не сайт Agrobook, а Оренбургское управление Роскомнадзора.

Представители Agrobook же выступали на суде лишь в качестве заинтересованных лиц. Сам процесс проходил по видеосвязи — издательский дом находится не в Оренбурге, а в Ростове-на-Дону: лететь затратно и эпидемиологическая обстановка не располагает.

Фото: agrobook.ru

— На суде прокурор уточнил, что просит запретить не весь Agrobook, а только страницу с объявлением, — рассказала «Новой газете» юрист Центра защиты прав СМИ Екатерина Шмыгина. — Мы акцентировали внимание на том, что объявление было размещено в 2013 году. За год до введения продуктового эмбарго. А, кроме того, организация, его разместившая, ООО «Балканский торговый дом», прекратила свою деятельность в 2018 году. Мы настаивали, что информация, которая потеряла свою актуальность, не может представлять угрозу национальной безопасности России. К сожалению, суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

— Я склонна считать, что этот иск — все-таки не атака на СМИ, — говорит Ирина Самохина. — Считаю, что Оренбургская прокуратура выполняет определенный план по выявлению общественно опасных деяний.

Юристы Центра защиты прав СМИ заметили, что за неделю до нашего заседания, 9 декабря, в Центральном районном суде Оренбурга было назначено к слушанию целых девять дел, истцом по которым выступала прокуратура, а ответчиком — Роскомнадзор.

Объявление о продаже капусты с Agrobook уже удалили. Безопасность государства — обеспечена.