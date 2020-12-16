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№ 139 от 16 декабря 2020Читать номер
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«Депутаты проходят кастинг, кто во что горазд»
Госдума готовит пакет репрессивных законов. Подкаст «Что Нового?»
Леонид НикитинскийНадежда Юрова«Новая газета»
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10 декабря состоялась встреча Владимира Путина с членами Совета по правам человека. Обсуждали смягчение статьи о госизмене, притеснения НКО, дела Алексея Навального, Ивана Сафронова, «Нового величия» и самоубийство Ирины Славиной.
12 декабря в этом году в России (не) отмечался День Конституции. Но в этом году его освещали не так активно, как обычно.
О репрессивных законопроектах, поправках к Конституции и смысле работы СПЧ поговорили с членом СПЧ и обозревателем «Новой газеты» Леонидом Никитинским . Слушайте — в новом выпуске подкаста «Что Нового?».
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
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