«Депутаты проходят кастинг, кто во что горазд»

10 декабря состоялась встреча Владимира Путина с членами Совета по правам человека. Обсуждали смягчение статьи о госизмене, притеснения НКО, дела Алексея Навального, Ивана Сафронова, «Нового величия» и самоубийство Ирины Славиной.

12 декабря в этом году в России (не) отмечался День Конституции. Но в этом году его освещали не так активно, как обычно.

О репрессивных законопроектах, поправках к Конституции и смысле работы СПЧ поговорили с членом СПЧ и обозревателем «Новой газеты» Леонидом Никитинским . Слушайте — в новом выпуске подкаста «Что Нового?».