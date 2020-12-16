Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Помочь

У маленького Миши СМА, ему необходим препарат Золгенсма

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 139 от 16 декабря 2020

Читать номер
Комментарии

«Депутаты проходят кастинг, кто во что горазд»

Госдума готовит пакет репрессивных законов. Подкаст «Что Нового?»

Политика4

Леонид НикитинскийНадежда Юрова«Новая газета»

4
 

10 декабря состоялась встреча Владимира Путина с членами Совета по правам человека. Обсуждали смягчение статьи о госизмене, притеснения НКО, дела Алексея Навального, Ивана Сафронова, «Нового величия» и самоубийство Ирины Славиной.

12 декабря в этом году в России (не) отмечался День Конституции. Но в этом году его освещали не так активно, как обычно.

О репрессивных законопроектах, поправках к Конституции и смысле работы СПЧ поговорили с членом СПЧ и обозревателем «Новой газеты» Леонидом Никитинским . Слушайте — в новом выпуске подкаста «Что Нового?».

слушайте, где удобно

Castbox | Soundcloud | VK | Apple Podcasts | Google Podcasts | Яндекс.Музыка

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
депутаты, госдума

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera