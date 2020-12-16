«Сдохни, но роди»

Насильственное материнство — самая негуманная вещь на свете. Для ребенка прежде всего. Этот очевидный факт был проигнорирован в новом проекте приказа Минздрава России «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности».

При вдумчивом рассмотрении документ шокирует. В нем значительно вырос перечень тяжелых аномалий плода, при которых женщина не будет иметь права сделать аборт, если это обнаружится после 12-недельного срока беременности.

Алгоритм проведения абортов по нынешнему законодательству в России выглядит так: сделать аборт по желанию женщины можно на сроке до 12 недель беременности. Позже — только по медицинским показаниям (угроза жизни матери вследствие тяжелого заболевания) и по социальным (изнасилование).

То есть если женщина на поздних сроках беременности заболевала онкологией либо у плода внутриутробно диагностировался тяжелый порок развития (например, синдром Дауна), то она имела полное право на искусственное прерывание беременности.

Теперь это право значительно урезано. В документе говорится, что показаниями для прерывания беременности могут стать активная фаза туберкулеза, краснуха до 20-й недели беременности и болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) IV стадии. Также ведомство указало психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, шизофрению, воспалительные болезни центральной нервной системы и почечную недостаточность.

Однако страшнее всего, что теперь, согласно проекту, из абсолютных показаний к прерыванию беременности предложено изъять пороки развития нервной системы (анэнцефалия, микроцефалия, гидроцефалия, аномалии спинного мозга), глаз, уха, лица и шеи, органов дыхания, губы и нёба, органов пищеварения, половых органов, мочевой системы (кроме случая единственной почки), костномышечной системы (кроме случая отсутствия костей), другие врождённые аномалии (например, кожи). А также синдромы Дауна, Эдвардса и Патау, Тернера и другие.

Теперь женщина, понимая, что родит нежизнеспособного ребенка с глубокой инвалидностью, будет обязана его вынашивать и рожать.

Если про особенности синдрома Дауна все более или менее осведомлены, то иные синдромы требуют расшифровки.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Например, синдром Эдвардса — заболевание, обусловленное спонтанной мутацией генов и появлением дополнительной 18-й хромосомы.

Подобные патологические изменения происходят в организме плода во время эмбриогенеза. У больных детей изменяется внешний вид, поражается опорно-двигательная, пищеварительная, сердечно-сосудистая, нервная и мочеполовая системы. Синдром Эдвардса проявляется глубокой умственной отсталостью и многочисленными врожденными пороками внутренних органов: сердца, мозга, почек.

Синдром Патау — генетически детерминированный недуг, развивающийся у лиц, которые имеют лишнюю 13-ю хромосому.

Проявляется эта хромосомная аномалия признаками поражения нервной системы, зрительного анализатора, костей, мышц, сердца, органов мочевыделительной системы. Характерен внешний вид больных. У них уменьшен размер черепа и глаз, головной мозг не разделен на полушария, имеются дополнительные пальцы, расщелины губы и нёба, дефекты в структуре сердца и крупных сосудов.

Теперь же на поздних сроках предложено прерывать беременность только при самых страшных патологиях: при отсутствии рук и ног, с одной почкой и сложными пороками сердца.

Аналогичный запрет на аборты по медицинским показаниям вызвал этой осенью волну протестов в Польше, в которых приняли участие сотни тысяч человек. В этой стране 98% всех абортов проводилось по причине аномалий внутриутробного развития плода. По сути, основной смысл польских протестов сводился к тому, что государство не имеет права обрекать на страдания ребенка, который, родившись, никогда не сможет жить полноценной жизнью. Как и его семья. После массовых акций в Польше власти отложили введение запрета на аборты.

Участники акции протеста, получившей название «черная суббота», против ужесточения законодательства об абортах в Польше. Фото: РИА Новости

В России очень резко и однозначно против законопроекта высказалась депутат Госдумы Оксана Пушкина: «Мне пришла масса обращений от женских организаций и сообществ, личных писем от россиянок, которые просят не допустить ограничения их прав на прерывание беременности.

Нет сомнений в том, что новый приказ Минздрава выходит за рамки сугубо медицинских вопросов.

Это биополитика. Таким термином в конце 70-х годов Мишель Фуко назвал вмешательство государства в биологическую жизнь граждан».

Форумы женских сообществ отреагировали резко:

из сообщений на форумах

«Мне 30. У меня первая беременность, запланированная. До этого абортов и по другим причинам прерванных беременностей не было. Считаю недопустимым ограничивать список медицинских показаний для прерывания беременности. Женщина имеет право отказаться от вынашивания ребенка, если это угрожает ее здоровью, здоровью ребенка или несет риск родить ребенка-инвалида либо самой остаться инвалидом. У нас что, внезапно улучшилась система здравоохранения, что мы можем вывести некоторые заболевания из перечня и обеспечить в этом случае рождение здорового ребенка и не ухудшение здоровья матери? И так втихую с 2021 года отменили третий скрининг беременности. Хочешь удостовериться, что все идет нормально, — плати деньги. Такими темпами мы дойдем до полного запрета абортов. Я считаю, что список медицинских показаний для аборта надо, наоборот, расширять и внести в него обязательно некоторые психические отклонения. И инвалидность ребенка зачастую не зависит от образа жизни родителей, очень часто бывает, что долгожданный малыш рождается с инвалидностью, а мы потом деньги на лечение собираем, потому что государству такие дети не нужны». «Называется, сдохни, но роди». «Глобально расширение списка показаний для прерывания менее важно в сравнении с исключением ряда серьезных проблем. Например, та же краснуха уже не считается 100%-ным показанием, как раньше, а пороки зрения и слуха у плода возникают серьезные. И краснуха еще самое безобидное из того, что перестало быть показанием полностью или частично». «Я лично считаю, что это нереальный идиотизм — убирать медпоказания даже частично, их не просто так придумали, в конце концов. А теперь, если они это утвердят, женщины, если заболевания нет в списке, будут вынуждены вынашивать детей с тяжелыми проблемами здоровья вне зависимости от того, согласны ли они на это». «Это просто ппц. Я человек, блин! А не инкубатор для другого человека! Какого черта его жизнь ставят выше моей?»

Санкт-Петербург. Акция в защиту права на аборт на Марсовом поле. Фото: PhotoXpress

Осенью 2020 года президент России Путин поручил усилить «финансовую заинтересованность» медиков в профилактике абортов. А в ноябре Минздрав не поддержал предложение вывести аборты из системы ОМС. Ведомство отметило, что с 2012 года в стране проводится комплексная программа профилактики абортов, в рамках которой женщинам оказывается психологическая помощь.

Дискуссия о репродуктивных правах и свободах на самом деле значительно шире дискуссии о возможностях современной медицины, позволяющей успешно бороться с тяжелыми патологиями. А именно этот аргумент приводят сторонники законопроекта — мол, теперь, многие тяжелые заболевания успешно лечатся. Но современная российская семья без особых доходов на такое лечение собирает эсэмэсками на песенном шоу «Голос» либо через благотворителей. Знаем, видели. И знаем также, что никто не хочет играть в эту «русскую рулетку» — на кону муки ребенка, либо его матери.