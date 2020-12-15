15 лет оттепели. Подкаст «Настоящее прошлое»

Оттепель. Светлые 60-е, какими их принято вспоминать после смерти Сталина и после сериалов на телевидении, на самом деле были не совсем такими.

Подавление Венгерского восстания (1956), расстрел бастующих в Новочеркасске (1962), массовые посадки диссидентов (за самиздат, за тамиздат), ввод войск в Чехословакию (1968)...

«Как бы свобода» шестидесятых моментально столкнулась с сопротивлением системы. Бунт культуры против коммунизма встретил моментальный зажим, а уж тем более политический протест.

Вспоминаем, как реагировала на свободу советская власть и как глашатаи свободы — шестидесятники — встречали реакцию системы.