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№ 138 от 14 декабря 2020

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15 лет оттепели. Подкаст «Настоящее прошлое»

«Светлые 60-е», какими их показывают сериалы, на самом деле были другими. Гость — главный редактор журнала «Знамя» — Сергей Чупринин

Культура517

Олег Хлебниковведущий рубрики «Настоящее прошлое»

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Оттепель. Светлые 60-е, какими их принято вспоминать после смерти Сталина и после сериалов на телевидении, на самом деле были не совсем такими.

Подавление Венгерского восстания (1956), расстрел бастующих в Новочеркасске (1962), массовые посадки диссидентов (за самиздат, за тамиздат), ввод войск в Чехословакию (1968)...

«Как бы свобода» шестидесятых моментально столкнулась с сопротивлением системы. Бунт культуры против коммунизма встретил моментальный зажим, а уж тем более политический протест.

Вспоминаем, как реагировала на свободу советская власть и как глашатаи свободы — шестидесятники — встречали реакцию системы.

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