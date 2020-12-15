Когда запретят вас? Стрим «Новой»



В ноябре в Госдуме предложили ввести в закон понятие «просветительская деятельность», которая должна полностью контролироваться государством. Параллельно депутаты планируют запретить физическим лицам, признанным иноагентами, занимать государственные и муниципальные должности. Принимается закон о том, что любые упоминания этих иноагентов, должны сопровождаться обязательной маркировкой — под страхом конфискации «орудия правонарушения», то есть ноутбуков и телефонов. Новые ограничения вводятся в закон о митингах. Россия оказалась в постобнуленческой «культуре запретов».

15 декабря в 19:00 в прямом эфире мы обсудим с социологом и преподавателем «Свободного университета» Эллой Панеях, почему и зачем на жизнь россиян накладываются все новые ограничения.

Стрим проведет редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов.