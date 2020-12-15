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№ 138 от 14 декабря 2020Читать номер
Когда запретят вас? Стрим «Новой»
Госдума запрещает все, что еще не успели запретить. Гость стрима — Элла Панеях
«Новая газета»редакция
В ноябре в Госдуме предложили ввести в закон понятие «просветительская деятельность», которая должна полностью контролироваться государством. Параллельно депутаты планируют запретить физическим лицам, признанным иноагентами, занимать государственные и муниципальные должности. Принимается закон о том, что любые упоминания этих иноагентов, должны сопровождаться обязательной маркировкой — под страхом конфискации «орудия правонарушения», то есть ноутбуков и телефонов. Новые ограничения вводятся в закон о митингах. Россия оказалась в постобнуленческой «культуре запретов».
15 декабря в 19:00 в прямом эфире мы обсудим с социологом и преподавателем «Свободного университета» Эллой Панеях, почему и зачем на жизнь россиян накладываются все новые ограничения.
Стрим проведет редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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