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Госдума запрещает все. Когда запретят вас? Отвечает Элла Панеях

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№ 138 от 14 декабря 2020

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Когда запретят вас? Стрим «Новой»

Госдума запрещает все, что еще не успели запретить. Гость стрима — Элла Панеях

Политика1 602

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В ноябре в Госдуме предложили ввести в закон понятие «просветительская деятельность», которая должна полностью контролироваться государством. Параллельно депутаты планируют запретить физическим лицам, признанным иноагентами, занимать государственные и муниципальные должности. Принимается закон о том, что любые упоминания этих иноагентов, должны сопровождаться обязательной маркировкой — под страхом конфискации «орудия правонарушения», то есть ноутбуков и телефонов. Новые ограничения вводятся в закон о митингах. Россия оказалась в постобнуленческой «культуре запретов».

15 декабря в 19:00 в прямом эфире мы обсудим с социологом и преподавателем «Свободного университета» Эллой Панеях, почему и зачем на жизнь россиян накладываются все новые ограничения.

Стрим проведет редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов.

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Теги:
госдума, запреты

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