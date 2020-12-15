Фуфлософт для вашего смартфона

В заголовке не ругательство, а вполне респектабельный термин: так на русский язык переводится английское bloatware, программное обеспечение, которое предустанавливается на компьютерном оборудовании против воли потребителя.

Разумеется, и в английском оригинале, и в русском переводе присутствует ироничное отношение к предмету: фуфлософт пользователи никогда не любили и при первой возможности, едва хватало компьютерных навыков и знаний, удаляли со своего компьютера.

Разговор о фуфлософте я приурочил к очередному витку трагикомедии, связанной с поправками к «Закону о защите прав потребителей» (подписан в декабре 2019 года), предусматривающими принудительную предустановку российского программного обеспечения.

На протяжении 2020 года внедрение новых правил проходило по двум направлениям. С одной стороны, Федеральная антимонопольная служба постоянно расширяла список приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart TV. С другой стороны, крайний срок вступления закона в силу тоже постоянно переносился в будущее.

Изначально планировалось, что к 1 июля на всех продаваемых смартфонах должно быть предустановлено 13 российских программ, на компьютерах — 10, а на Smart TV — три. После того как сроки обломились, назначили новый дедлайн — 1 января 2021 года, а вместо 13 программ на мобильные устройства (смартфоны и планшеты) обязали предустанавливать уже 16, причем по полному функциональному спектру: браузеры, поисковые системы, социальные сети, мессенджеры, сервисы электронной почты, картографические и навигационные сервисы, голосовые помощники, новостные агрегаторы, антивирусы, офисное ПО, аудиовизуальные сервисы, программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту, приложение платежного сервиса «Мир», облачные хранилища, приложение «Госуслуги» и т.п.

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

К компьютерам и приставкам подход проявили более гуманный: на ПК нужно предустанавливать российский браузер, офисный пакет и антивирус, на Smart TV — браузер, поисковую систему, социальные сети и программы аудиовизуальных услуг.

Говорят, что в недрах Думы уже созрел законопроект об очередном переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года. Есть мнение, что законопроект утвердят уже в ближайшие дни.

Предлагаю читателю разобраться с темой предустановки программного обеспечения, потому что в реальности она гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Начнем с затасканного, но оттого не менее надежного cui bono, кому это выгодно?

Мотивировка авторов законопроекта: принудительная предустановка российского софта позволит пользоваться компьютерной и мобильной техникой «без необходимости установки дополнительных приложений, ориентированных на россиян».

Поскольку никаких технических сложностей с самостоятельной установкой любого (что российского, что не российского) софта у человека с IQ выше 70 (ниже уже официальная зона умственной отсталости) возникнуть не может, мотивацию дополняют фактором неведения.

Как поясняет директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин: «Российское пользовательское ПО более востребовано в России, это уже сложившийся факт. С другой стороны, около 40% пользователей выбирают иностранное, потому что не знают про возможности российских приложений. Такой политико-технический ход позволит гражданам познакомиться с наиболее успешными отечественными приложениями».

Директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На мой скромный взгляд фактор неведения и фактор технической сложности самостоятельной установки софта являются не очень красивыми попытками уйти от честного ответа на вопрос cui bono.

Некрасивыми, поскольку они оскорбляют интеллектуальные способности соотечественников. Мой личный опыт общения с несколькими поколениями пользователей компьютерной и мобильной техникой говорит о том, что и стар и млад всегда с легкостью находят самостоятельно то, что им нужно.

И да, прав, конечно, Арсений Щельцин, когда говорит, что отечественные потребители предпочитают отечественный софт (было бы странно, если было бы иначе). Другое дело, что они легко этот софт находят, потому что он… торчит изо всех рекламных щелей!

Невозможно 10 минут провести в рунете, чтобы не наткнуться на назойливую рекламу со стороны «Яндекса», Касперского и их коллег. Ну да, 90% этой рекламы принадлежит «Яндексу», но это совсем не удивительно, потому что если вы взглянете еще раз на список обязательных программ для предустановки, то увидите, что половина в нем — это продукты «Яндекса»: браузер — это «Яндекс», поисковая система — это «Яндекс», картография и навигация — это «Яндекс», голосовой помощник — здравствуй, Алиса Яндексовна, новостной агрегатор — здравствуй, Дзен!

Фото: РИА Новости

Разумеется, кроме «Яндекса» есть и множество других российских сервисов. Особенно тех, которые предоставляют аудиовизуальные услуги. Все они вошли в официальный российский реестр: Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, Амедиатека, Билайн ТВ, Кино1ТВ, Кинопоиск, Матч ТВ, Мегафон ТВ, МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, Смотрим, Триколор кино и ТВ-онлайн.

Короче говоря, расклад выходит такой. Cui bono закона о принудительной предустановке российского софта прозрачен, как слезинка разработчиков этого самого российского софта — этим разработчикам закон и выгоден в первую очередь. И пролоббирован он в Думе (секрет Полишинеля) был изначально «Яндексом» и примкнувшими коллегами по ремеслу.

Здесь нет ничего осудительного. Очевидно же: раньше — для того, чтобы рассказать пользователям о существовании того или иного российского софта или сервиса, разработчикам приходилось тратить десятки миллионов долларов в год на интенсивную и изнурительную рекламную кампанию.

Теперь — после принятия закона — материальные издержки сокращаются на порядок (для чего еще нужно лоббировать законы?!), потому что софт будет принудительно предустановлен на каждом новом продаваемом устройстве. Если, конечно, будет.

Ставлю вопрос ребром: для российского потребителя предустановка заточенного под него отечественного софта — это зло или благо? Для меня тут нет темы для обсуждения: безоговорочное благо. То есть до принудительной предустановки российский потребитель замечательно все находил в AppStore и Google Store самостоятельно. Хоть законодатели и высказывают сомнения в этой его способности.

После предустановки российскому потребителю и искать больше ничего не потребуется. Тоже вариант.

Здесь, правда, идиллию омрачает тот самый помянутый в начала фуфлософт, который, как бы намекает на отношение пользователей к тому, что им навязывают принудительно. Пользователей, с одной стороны, оскорбляет именно сам факт навязывания, с другой, унижают сомнения в его способности действовать самостоятельно.

Исторический опыт применения фуфлософта однозначно демонстрирует, что эта форма «диалога» с конечным потребителем дискредитировала себя уже лет 20 тому назад и от нее практически все отказались, потому что пользователи в какой-то момент перешли от пассивного сопротивления к активному: стали покупать только у тех производителей, которые не загаживали технику фуфлософтом, а продавали ее с минимальными предустановками, в идеале — вообще без них.

Но даже если мы абстрагируемся от проблемы с универсальной нелюбовью потребителей к чему-то навязанному против воли и решим, что новое поколение Тик-токов деградировало до такой степени, что в состоянии класть в рот только то, что поднесли на ложке, даже в этом случае объективно остаются большие сомнения в возможности реализовать задуманное отечественными оптимизаторами маркетинговых расходов.

Универсального решения проблемы нет, поэтому предлагаю разделить оборудование, подлежащее предустановке софта на три группы:

компьютеры (ноутбуки и ПК) под управлением Windows,

мобильные устройства под управлением ОС Android,

компьютеры и мобильные устройства под управлением MacOS и iOS.

Вот что у нас получается. Проблем с предустановкой какого угодно софта на технику первой группы (Windows) не возникнет никаких. Даже если речь идет о брендовых компьютерах вроде Dell и Asus. Вся эта техника проходит предпродажную подготовку, тестируется работоспособность, выявляются дефекты (например, отказ модуля памяти, пиксели на экране и т.п.). Предустановить любой софт можно в точке продажи с помощью одного скрипта и 10 минут времени.

Мобильная техника под управлением Android с высокой долей вероятности тоже не вызовет сложности. В первую очередь потому, что у нее формально несколько «хозяев»: операционная система принадлежит Google, а сам смартфон или планшет — производителю вроде Samsung, Xiaomi и т.п.

Единственная формальность в данном случае — договориться с производителем оборудования. Однако и китайские, и корейские люди извлекают огромную прибыль на российском рынке, поэтому никто артачиться не станет. Тем более их продукция никак не пострадает, а, напротив, будет даже больше импонировать местному потребителю (мы согласились, что российский клиент ценит прагматическое удобство сильнее, чем обижается на навязывание фуфлософта).

Наконец, третья группа — все, что связано с техникой Apple. И здесь ответ такой же однозначный, что и в двух предыдущих случаях, но только с обратным знаком:

никакого российского софта ни на один макбук, айфон или айпад никогда в жизни предустановлено не будет.

Целый год ведутся совершенно пустопорожние диспуты на тему: согласится Apple или не согласится. Поднимать этот вопрос в принципе можно только в том случае, если вы ничего совершенно не знаете о технике Apple, о ее политике, о ее правилах, об отношении к безопасности и т.д. Если вы это знаете, любая дискуссия вызывает только смех.

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Никогда в жизни за всю историю компании на технику Apple ничего стороннего не предустанавливалось. Никогда. Разговор о предустановке российского софта абсурден даже не потому, что доля продаж Apple в России чуть-чуть превышает 1% от мировых продаж компании. Главная причина: операционные системы Apple (и MacOS, и iOS) — это закрытые системы! Полностью закрытые для посторонних и это, кстати, одна из причин, по которой никакие Касперские на макбуках и айфонах не требуются — там вирусов не бывает в принципе.

Предустановка стороннего софта автоматически означает уничтожение системы безопасности ОС Apple, а за одно и уничтожение всей экосистемы. По этой причине бесполезно менять дедлайны для введения закона: Apple не согласится на предустановку ни завтра, ни через 10 лет.

Что-то мне подсказывает, что и те, кто лоббировал, и те, кто принимал этот закон, все прекрасно знали про Apple. В народе закон называют не иначе как «анти-Apple».

А если так, диспозиция в корне меняется. Вместо пусть даже показной заботы о потребителях закон направлен однозначно против потребителей, если эти потребители — поклонники техники из Купертино. Потому что после того, как Apple откажется выполнять требование закона, в стране закроют продажи «белых» айфонов, макбуков и айпадов.

Разумеется, как и всегда раньше, продолжатся «серые» продажи. С важным отличием: раньше «серые» надкусаны стоили иногда в два раза дешевле «белых», в впредь будут — в два раза дороже. Просто потому, что «белых» не останется в природе.

Рискну предположить, что если Apple поддержит кто-нибудь еще большой, например, Samsung (вероятность, прямо скажем, невелика), то у закона с отечественным фуфлософтом будет такая же печальная судьба, что и у закона Яровой, о котором на исходе 2020 года предпочитают не поминать, делая вид, что его никогда и не существовало.

Все это, друзья, бесконечно печально. Бесконечно печально, потому что любое, даже самое рациональное начинание (ведь реально российскому потребителю было бы приятно видеть любимые и популярные отечественные программы на своем гаджете без дополнительных телодвижений!) выполняется так неистово топорно, так непрофессионально, что становится не по себе.

Между тем вопрос с предустановкой нужного софта можно было решить легко и просто. И для этого не нужно было в очередной раз демонстрировать миру вставание с колен (на мир это давно не производит никакого впечатления, даже отрицательного) и принимать очередной закон, который не будет исполнен. Достаточно составить список популярных российских программ, написать скрипт с инсталлятором и раздавать этот скрипт всем желающим в момент покупки. Пользователю понадобится инициировать свой ноутбук, планшет или смартфон и запустить скрипт — через пять минут весь нужный софт будет установлен автоматически. Без истерик и показных демонстраций.

Если только, конечно, истерика и демонстрация не задумывались как гвоздь программы.