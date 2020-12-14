Cойти с ума от власти: книги о диктаторах

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№ 138 от 14 декабря 2020Читать номер
«Новая газета»редакция
Жизнь диктаторов все чаще становится поводом для мемов: в августе Александр Лукашенко ходил перед телекамерами с автоматом без магазина, а увлечение Гурбангулы Бердымухаммедова лошадьми стало поводом для шуток на американском ТВ. Но под прицелом таких писателей, как Габриэль Гарсиа Маркес и Жан-Поль Сартр, диктаторы оказались достаточно давно. В новом выпуске «Книжной ссылки» Сергей Лебеденко и Владимир Еремин обсуждают книги о жизни диктаторов и выясняют, чего больше всего боятся все тираны мира, зачем деспотам двойники и как у авторитарных лидеров обстоят дела с личной жизнью.
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Таймкоды
01:04 «Осень патриарха» Габриэля Гарсия Маркеса
22:12 «Детство хозяина» Жан-Поля Сартра
40:00 «Жизнь А.Г.» Вячеслава Ставецкого
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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