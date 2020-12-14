Cойти с ума от власти: книги о диктаторах

Жизнь диктаторов все чаще становится поводом для мемов: в августе Александр Лукашенко ходил перед телекамерами с автоматом без магазина, а увлечение Гурбангулы Бердымухаммедова лошадьми стало поводом для шуток на американском ТВ. Но под прицелом таких писателей, как Габриэль Гарсиа Маркес и Жан-Поль Сартр, диктаторы оказались достаточно давно. В новом выпуске «Книжной ссылки» Сергей Лебеденко и Владимир Еремин обсуждают книги о жизни диктаторов и выясняют, чего больше всего боятся все тираны мира, зачем деспотам двойники и как у авторитарных лидеров обстоят дела с личной жизнью.