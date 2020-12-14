«Шведская модель», похоже, — всё

Швеция пережила взрывной рост смертей во время первой волны пандемии коронавируса, но в августе-сентябре 2020 года все изменилось к лучшему — в стране фиксировали лишь около 300 новых случаев заболевания в день, а смерти были единичными. При этом власти Швеции за год ни разу не ввели строгих карантинных мер, не закрывали предприятия и не ограничивали передвижения граждан. Шведская модель казалась успехом на фоне остальной Европы, когда даже при жестком локдауне Германия, Франция и Испания не смогли сдержать вторую волну. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль объяснял подобный результат приобретенным коллективным иммунитетом и говорил, что к зиме ожидает роста заболеваемости лишь в отдельных очагах. Сейчас в королевстве 7514 связанных с коронавирусом смертей (около 1500 из них пришлись на ноябрь-декабрь) и 320 тысяч заболевших, а администрация Стокгольма официально говорит о коллапсе системы здравоохранения и просит гуманитарной помощи у коллег из Северной Европы.

«Нам нужна помощь»

В минувшую пятницу глава департамента здравоохранения Стокгольма Бьёрн Эрикссон вышел к журналистам с не самым обнадеживающим отчетом: в столичных больницах занято уже 814 ковидных коек, и число заболевших растет. На пике весенней вспышки — для сравнения — система здравоохранения города приняла 1100 пациентов, но тогда гражданским врачам помогала армия.

По всей стране госпитализировано почти 2400 пациентов с коронавирусом, что уже больше показателей апреля.

В отделениях интенсивной терапии находится 90 пациентов. «В общем и целом эта цифра соответствует количеству всех реанимационных коек, что у нас есть, — сказал Эрикссон. — Нам нужна помощь». По данным издания Dagens Nyheter, в столице задействовано 99% аппаратов ИВЛ.

На призыв стокгольмского чиновника уже откликнулась Норвегия. Власти соседней страны готовы прислать в Швецию медиков и гуманитарную помощь по запросу. В Стокгольм могут приехать и врачи из Финляндии. Однако пока шведские медики ждут помощи от «хотя бы сотни» коллег, правительство не спешит направлять официальные запросы и хочет координировать гуманитарную помощь через общенациональный план.

10 месяцев работы по 12 часов в средствах индивидуальной защиты и невозможность властей пойти на строгие ограничения вызвали протест со стороны медицинского персонала — по данным гостелекорпорации SVT, за неполный год пандемии из больниц Швеции уволилось 3600 сотрудников (обычно сокращение медперсонала по всей стране находится на отметке 900 человек в год).

В отличие от остальных европейцев, шведы могут провести рождественские праздники в привычном формате — с покупками (как это было во время «черной пятницы», после которой и произошел новый взрывной рост заболеваемости), торжествами и походами в общественные места. Медики Стокгольма не понимают, почему жители страны не следуют рекомендациям. «Выпивка после работы, рождественские покупки и встречи с друзьями не стоят того. Последствия будут ужасны», — говорит Эрикссон.

Бюрократия превыше всего

С начала пандемии правительство Швеции не принимало решений по карантинным и любым другим противоэпидемическим мерам в стране. Поиск подходов к кризисной ситуации был полностью отдан на откуп Агентству общественного здравоохранения страны и главному эпидемиологу Андерсу Тегнеллю, которого также часто называют архитектором «шведской стратегии». Тегнелль уверен, что локдаун — временная мера, которая не поможет преодолению последствий пандемии в долгосрочной перспективе. Кроме того, он с самого начала делал ставку на популяционный иммунитет, полагая, что тяжелая первая волна станет гарантией быстрого восстановления зимой. Об этом Тегнелль, в частности, говорил и в интервью «Новой газете».

До ноября 2020 года правительство было солидарно с медицинскими властями, но затем начало пошагово отходить от стратегии открытого общества:

сперва власти ввели запрет на продажу алкоголя после 22.00 и ограничили публичные собрания группой из восьми человек, а затем премьер Стефан Лёвен все же распорядился закрыть старшие школы. Против закрытия школ ранее выступал Тегнелль:

«В школах, где дети учатся до 9-го класса, то есть до 15 лет, вирус почти не распространяется. Они были открыты весь весенний период, и ничего не произошло. Сейчас, когда мы открываем старшие школы с детьми 16–19 лет, можно наблюдать случаи заражения, но это не опасно — дети не заболевают серьезно, им не нужны ни госпитализация, ни какое-либо лечение», — говорил он «Новой» в августе.

Сейчас правовая система Швеции не позволяет кабмину ввести тотальный локдаун и ограничить работу бизнеса, как это сделала, например, Германия, где канцлеру Ангеле Меркель для общефедеральных решений требуется лишь провести совещание с главами местных правительств.

Конституция Швеции не запрещает ограничение свободы передвижений или работы предприятий в принципе, но и не дает правительству полномочий делать это без поддержки парламента. Кабмин может изменить Основной закон или попытаться провести новый проект через риксдаг, но в обоих случаях процесс займет месяцы.

Еще весной парламент экстренно одобрил временное дополнение к закону о противодействии инфекционным заболеваниям. Новые положения давали кабмину возможность закрывать общепит, однако тогда политическая власть страны так и не воспользовалась полномочиями, так как никто из медицинских управленцев не давал рекомендаций закрывать предприятия. Сейчас экстренно принятые поправки уже не применить — срок их действия был ограничен тремя месяцами.

«Оно [дополнение к закону] было направлено на преодоление первой стадии пандемии. Потом стало ясно, что куда проще было бы вносить поправки в закон об общепите, который регулирует отдельную отрасль. Мы учли этот опыт», — сказала изданию Expressen глава минздрава Лена Халленгрен.

Несмотря на то что вакцинация против COVID-19 начнется в Швеции уже в январе, Халленгрен и другие министры при поддержке левоцентристского блока решили все же представить законопроект о локдауне парламенту — спустя год борьбы с пандемией без запретов.

Новый закон наделяет кабмин полномочиями самостоятельно закрывать сферы торговли и услуг, а также ограничивать передвижения граждан и вводить штрафы за нарушение карантина.

Если парламент будет действовать по обычной процедуре, Швеция сможет ввести свой первый локдаун только летом. Правительство же надеется, что депутаты одобрят законопроект к марту. Правда, и эти жесткие меры будут строго ограничены — абсолютная власть правительства над общественной жизнью сможет действовать лишь до марта 2022 года, и, если пандемия не закончится даже тогда, политикам придется думать над новыми инициативами.