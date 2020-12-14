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№ 138 от 14 декабря 2020Читать номер
Подводные камни гособоронзаказа
Создатели буксировщиков для водолазов из Минобороны просят Владимира Путина вернуть их на завод «Буревестник» после скандала
«Завод «Буревестник»
Александра Джорджевичредактор отдела расследований
В ноябре стало известно о том, что ключевая часть команды оборонного завода «Буревестник» — главный конструктор Петр Трошин, главный инженер Константин Богдан, а также технический руководитель службы — главный инженер Елена Глгатян были со скандалом уволены с предприятия. Они создали опытные образцы подводных средств движения «Спрут», «Протон-СН» и «Фактор», которые призваны заменить имеющиеся устаревшие аналоги, например, в Военно-морском флоте. Как тогда писало издание РБК, поводом для увольнения мог послужить внутрикорпоративный конфликт. В декабре же, по данным «Новой газеты», уволенные сотрудники написали открытое письмо с просьбой разобраться в ситуации и помочь им и дальше выполнять работы по гособоронзаказу президенту РФ Владимиру Путину, так как в профильных ведомствах на письма им не отвечают.
О том, что бывшие сотрудники завода «Буревестник» просят помощи для возвращения к своей работе на заводе, «Новой газете» стало известно в начале декабря — в распоряжении редакции оказалось открытое письмо бывшего главного конструктора завода. Как говорится в документе, авторы изобретения буксировщиков «Спрут», «Протон-СН» и «Фактор» обратились в Минобороны РФ, Минпромторг РФ и к вице-премьеру Юрию Борисову с требованием отреагировать на тот факт, что
на предприятии, успешно выполняющем гособоронзаказ, были уволены ключевые сотрудники,
чью продуктивную работу высоко оценивали лично министр обороны РФ Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов, и это может сказаться на дальнейшей работе завода. Однако, не получив ни одного ответа, уволенные сотрудники написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину (копия документа есть в распоряжении «Новой газеты», мы публикуем его ниже полностью).
Такие аппараты, как подводный буксировщик, предназначены для доставки боевых пловцов, специального груза и снаряжения. Они применяются не только в боевых, специальных операциях, но и в промышленности, бизнесе, научных исследованиях и даже в дайвинге. В советское время подводные средства движения имели преимущества перед западными, но после распада СССР разработки в этом направлении остановились.
Как уточняло в ноябре издание РБК, в середине марта 2020 года стало известно, что Главное командование Военно-морского флота проводит работу по «повышению эффективности действий отрядов борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВМФ», и предлагает «Буревестнику» участвовать в создании перспективного индивидуального буксировщика водолазов для отрядов специального назначения. Давший согласие на начало работ завод получил в июне тактико-технические характеристики от Минобороны, в августе на международном форуме «Армия-2020» представил готовый опытный образец изделия «Спрут».
Ранее завод разработал подводные средства движения «Фактор» и «Протон-СН» с оригинальными ТТХ. Стоить такие аппараты будут около миллиона рублей. На сегодня все они ожидают государственных испытаний, которые, если с успехом будут пройдены, дадут возможность заменить устаревшие аппараты. Сейчас в распоряжении Военно-морского флота находится парк легких подводных средств движения типов «Курточка» и «Нептун» общим числом более 400 изделий. Кроме того, легкие буксировщики стоят на вооружении в ФСБ, ФСО, Росгвардии, силах спецопераций, МЧС и других силовых ведомствах, они тоже в перспективе нуждаются в замене. Это несколько тысяч изделий в общей сложности.
По данным РБК, творческая команда оборонного завода «Буревестник» в лице главного конструктора Петра Трошина, главного инженера Константина Богдана и технического руководителя службы — главного инженера Елены Глгатян создала опытные образцы подводных средств движения «Спрут», «Протон-СН» и «Фактор», но в ноябре была уволена со скандалом. Однако, генеральный директор «Буревестника» Сергей Старостин заявлял изданию, что «все достижения по разработке и изготовлению моделей буксировщиков водолазов являются заслугой всего коллектива ОАО «Завод «Буревестник», а не отдельных личностей».
Как говорится в открытом письме президенту РФ, «…творческий коллектив завода и офицеры флота с энтузиазмом отнеслись к полученным указаниям. Был сформирован план работ, проведены апробационные испытания изделий». Однако, по словам авторов письма, назначенный в январе 2020 года генеральный директор «Буревестника» Сергей Старостин «не то, чтобы проигнорировал, а просто отменил указание» министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова о развитии буксировщиков. По словам бывших сотруднков, их «уволили без объяснения причин» и «выдавили с завода». «В результате проектные работы прекращены, планы сорваны, испытания отменены», — резюмируется в письме.
В открытом письме отмечается, что
«Буревестник» — это градообразующее предприятие Гатчины, и его судьба интересует и затрагивает очень многих жителей города.
Кроме того, завод выполняет гособоронзаказ, а, как подчеркивается в письме, увольнение ключевой части команды ставит под удар своевременное и качественное осуществление программы.
Член экспертного совета при коллегии ВПК РФ, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский считает нишу подводных буксировщиков достаточно узкой: «О больших деньгах речи точно не идет. Все эти силы спецопераций, пловцы флота — крайне малочисленные подразделения, и такой специфический вид транспорта тоже не очень популярен. Скорее всего, речь идет о нескольких десятках единиц, а не о сотнях на замену», — предполагает он. «А почему такой конфликт случился, сложно представить, видимо личные отношения у команды и нового руководителя категорически не сложились. И, к сожалению, так как этот вопрос не относится напрямую к ГОЗу, это внутренняя политика предприятия, то что тут может сделать Юрий Борисов или тем более Минобороны — неясно. Впрочем, какого-то их ответа дождаться все же будет можно», — резюмировал эксперт.
«Новая газета» направила запросы о перспективах сложившейся ситуации в Минобороны РФ, Минпромторг РФ и Правительство РФ, а также на сам завод «Буревестник». На момент публикации материала ответы получены не были.
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