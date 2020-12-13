Некрологическое

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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
Дмитрий Быковобозреватель
Вся лента некрологами полна.
Скорбят публично.
В голосе натуга.
Прощаются ошибка и вина,
Как будто смерть — важнейшая заслуга.
Попытка объективности?
Не сметь.
Учтиво подбирайте выраженья.
Не ройтесь в прошлом.
Уважайте смерть.
В России жизнь не стоит уваженья.
Ругать покойных может только скот,
Кощун (на убежденья не посмотрим) —
Или Аркадий Бабченко.
(Но тот —
Имеет право, так как побыл мертвым).
Когда лежал я в коме, как дурак
(меня спасла московская больница), —
Меня уже хвалил такой и так,
Что мне, боюсь, поныне не отмыться.
Но, слава Богу, я пришел в себя —
И тут же оказался виноватей,
И на меня обрушилась, трубя,
Гора разочарованных проклятий.
Здесь что-то глубоко искажено.
Покойник — не боец, не враг, не воин.
Покойнику, ей-богу, все равно.
Ваш плач ему не нужен.
Он — покоен.
Мне жаль живых.
От нищих — до элит.
Живой способен плакать, задыхаться,
Ему приятно, если похвалить,
И больно от насмешки или хамства.
Что мертвые?
О мертвых не радей.
Отмучились — и не заплачут снова.
А надо — как Россия про вождей.
О мертвых — все.
А о живых — ни слова.
Действительно!
Давайте их беречь.
Хранить, как королеву — англичане.
Их оскорбит презрительная речь
И радует тактичное молчанье.
Притом клеймить живых — напрасный труд.
Никто не изменяется, похоже.
А главное, что все они умрут.
Буквально все.
И ты, читатель, тоже.
И вот тогда мы скажем все, как есть —
Как, помнится, о Сталине Никита.
(Тем более что он не мог прочесть,
И каждый мог усердствовать открыто.)
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