Москва-2077

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Заработать честным трудом на жизнь больше невозможно. Все экономические активы контролируются крупными корпорациями, подменившими собой государство. Чтобы стать привилегированным «корпоратом», желательно родиться в соответствующей семье. Среди этих хозяев жизни выделяется крупная энергетическая компания, возникшая на постсоветском пространстве.

Процветает полицейское насилие, законы не действуют или откровенно направлены на защиту правящего сословия. Современная медицина доступна только богачам. Молодежь не может рассчитывать на постоянный заработок, она перебивается временной, сдельной, часто не вполне легальной работой. Повсюду установлены камеры видеонаблюдения, от которых можно скрыться, только если вы хакнули систему цифровой слежки.

Удивительно, но это не политические итоги года в России, а сюжет видеоигры, в которую в эти дни играет весь мир.

Разве что компания, которая контролирует Россию в альтернативной истории человечества, называется не «Роснефть», а SovOil. И то лишь потому, что на радость патриотам в мире игры возник СССР-2, первые роли в котором играет сырьевая госкорпорация.

Спустя восемь лет после первого анонса польская студия CD Project Red представила видеоигру Cyberpunk 2077 года, рассказывающую о мрачном будущем человечества. В ближайшие годы ее сюжет станет важной частью современной культуры, с ней познакомятся десятки миллионов людей. Отчасти рекордный интерес к Cyberpunk 2077 связан с успехом предыдущей игры студии, сделанной по мотивам серии фэнтези-романов Анджея Сапковского. «Ведьмак III», вышедший в 2015 году, рассказывает о версии восточноевропейского Средневековья, наполненного магией и народными верованиями. Но дело не только в этом.

Когда люди проводят часы за магическими приключениями в вымышленном мире, мы обычно объясняем это эскапизмом, желанием бежать из реальности. Причина интереса к видеоиграм вроде Cyberpunk 2077, рассказывающем о мире будущего, в котором могут оказаться наши современники, более сложная. Теоретики XX века, осмысляющие массовую культуру, потребляемую миллионами людей, утверждали, что каждый ее продукт является своего рода диагнозом для общества, в котором он популярен.

Скриншот из игры. Фото: hardwaretimes.com

Антиутопия, представленная в Cyberpunk 2077, демонстрирует страхи поколения, взрослеющего в XXI веке. Крах индустриального мира сделал невозможным стабильные вертикальные карьеры — это когда ты начинаешь стажером и уходишь на пенсию генеральным директором компании. У людей теперь не постоянная работа, а «проекты», и социологи называют такой процесс уберизацией труда. Даже в США, которые целое столетие были флагманом промышленной эпохи, нынешнее поколение молодых людей впервые за все это время не может рассчитывать на уровень жизни более высокий, чем у своих родителей. Интерес к новым технологиям, включая искусственный интеллект и генетику, идет рука об руку со страхом перед неизведанным миром, в который мы вступаем.

Вот почему мы играем в польскую игру: чтобы попробовать на вкус будущее, в которое мы так спешили в XX веке и наступление которого сейчас хотим отложить.

Ну а жителям России повезло вдвойне. Чтобы оказаться в мире Cyberpunk 2077, жителям Москвы не нужно покупать компьютер с дорогим «железом». Достаточно лишь выйти на улицу. Кстати, обратите внимание, какая же здесь реалистичная графика.

