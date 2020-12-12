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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
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Самые читаемые книги 2020 года. Видео
Константин Мильчин и Сергей Лебеденко подвели итоги в эфире «Новой»
Серафима Свердлова«Новая газета»
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Как коронавирус повлиял на читающих людей и аудиторию аудиокниг? Какие жанры и каких авторов стали читать чаще?
Итоги литературного 2020 года подводим с шеф-редактором Storytel Константином Мильчиным и писателем и автором подкаста «Книжная ссылка» Сергеем Лебеденко.
А какая книга больше всего впечатлила вас за последний год?
Теги:пандемия, литература
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