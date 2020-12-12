Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

30000 уже подписали!

Премьеру РФ Михаилу Мишустину: «Не добивайте Байкал!» Петиция

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 137 от 11 декабря 2020

Читать номер
Комментарии

Самые читаемые книги 2020 года. Видео

Константин Мильчин и Сергей Лебеденко подвели итоги в эфире «Новой»

Культура1

Серафима Свердлова«Новая газета»

1
 


Как коронавирус повлиял на читающих людей и аудиторию аудиокниг? Какие жанры и каких авторов стали читать чаще?

Итоги литературного 2020 года подводим с шеф-редактором Storytel Константином Мильчиным и писателем и автором подкаста «Книжная ссылка» Сергеем Лебеденко.

А какая книга больше всего впечатлила вас за последний год? 

Теги:
пандемия, литература

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera