Паоло и его небеса

Паоло Росси. Фото: Getty

Перед матчем, изменившим футбол, все болели за Бразилию, а я за Италию. Фавориты испанского чемпионата мира-1982 — бразильцы — были дивно хороши, элегантны и аристократичны даже в жесткой рубке. Итальянцы едва вылезли из группы, их было жалко — такие классные ребята, все чем-то похожие друг на друга, а ничего не получается. Три ничьих со старта, Камерун опередили только потому, что забили на мяч больше, в четвертьфинальной группе — на том чемпионате матчи на вылет начинались только с полуфинала — «Скуадру Адзурру» ждали Аргентина с Бразилией, и все с командой Энцо Беарзота заранее распрощались.

А она ни с того ни с сего понеслась, и перед Бразилией обыграла Аргентину с Марадоной. Диего так крепко досталось от Клаудио Джентиле, что Марадона на всю жизнь запомнит, но моих симпатий к сборной Италии это не уменьшило. Все равно справиться с Бразилией шансов у них было немного. Там Фалькао, Зико, Сократес и прочие, а у сине-белых час Росси еще не настал.

Самого талантливого итальянского центрфорварда рубежа 80-х, впервые блеснувшего на чемпионате мира в Аргентине-1978, могло вообще в Испании не оказаться. Он только три месяца назад отбыл двухлетнюю дисквалификацию за договорной матч его «Перуджи» с «Авеллино». Вообще-то не признавшему вину Паоло влепили три года, это позже дисквалификацию на год сократили, а два месяца, пока шел грандиозный процесс, Росси конкретно провел за решеткой.

Какой футбол, какая сборная — он вообще хотел все бросить. Но его не бросил ни «Ювентус», где он начинал в середине 70-х, ни сборная.

«Юве» за год до выхода выкупил его контракт с «Виченцой» (в «Перудже» он был в аренде) за один миллион долларов, а Беарзот намекнул при случайной встрече, что еще не вечер. Правда, пошутил, что бока у любимчика за время «отсидки» стали как у племенной коровы.

До Испании Росси успел провести за «Ювентус» три игры. Беарзота, взявшего бедолагу на чемпионат мира, крыли на чем свет стоит. Джокер в группе проваливал матч за матчем, но упрямый старик с переломанным носом неизменно говорил ему: «Готовься к следующей игре». Когда все устали надеяться, Росси выстрелил.

Бразильцев устраивала ничья, но это был не их путь — они хотели победы, и непременно красивой. Они играли, любуясь собой, что их и погубило.

Не слабый вратарь Валдир Перес, не неуклюжий до безобразия, вечно не попадающий в такт центрфорвард Сержиньо — а эстетизм, переходящий в пижонство стал главной причиной фиаско дрим-тим. Можно было, конечно, отнестись повнимательнее к Паоло Росси, но бразильцы были выше этого.

И Паоло забивал. Не так эффектно, как Сократес и Фалькао, которые дважды сравнивали счет. Он забивал как-то буднично, каждый раз оказываясь ровно в той точке, в которой и нужно было оказаться. Когда он в третий раз заставил Валдира вынуть мяч из сетки, я понял, кто станет чемпионом-1982. Бразильцы смертельно обидятся — «три касания — три гола», «доктор» Сократес скажет, что в этот день «умер футбол», аплодисментами пресса встретит не Энцо Беарзота, а Теле Сантану, еще несколько лет будут бушевать дискуссии по поводу того, кто виноват в победе прагматики над романтикой.

Но неправы были те, кто «убийцами» счел сборную Италии, и ее лучшего игрока. Никакого «катеначчо» в исполнении великолепной команды Энцо Беарзота (иногда к «катеначчо» добавлялось слово «святой») не было и в помине. Просто Ширеа, Конти, Кабрини, Тарделли, Антониони, Грациани, Дзофф в воротах и бесподобный Росси на острие в очередной раз доказали, что победный футбол — это баланс, гармония атакующих и оборонительных усилий. Те, кто не увидел в игре сборной Италии красоты, многое потеряли.

Стоит ли говорить, что Польшу, опередившую сборную СССР в четвертьфинальной группе только по большему количеству забитых мячей, Италия с двумя голами Росси уже прошла легко. И немцы, такие страшные немцы, в другом полуфинале нагло и жестоко вырвавшие победу у французских мушкетеров во главе с Платини, в финале были справедливо биты — без шансов. Шестой свой гол Паоло России забил именно им. Лучшим бомбардиром чемпионата стал форвард, который все свои голы забил в трех последних играх — такого больше не удастся сделать никому.

Понятно, кого признают лучшим игроком испанского мундиаля, кто получит «Золотой мяч», и кого признают лучшим в мире.

Но все это будет потом. А пока трава на «Сантьяго Бернабеу» еще пышет жаром только закончившегося финала, и чуть не расставшийся с футболом герой с горечью думает о том, что больше такого мига у него в жизни не будет никогда. Он, конечно, ошибается, но ненамного.

Да, в «Юве» он будет играть с Платини и Бонеком, дважды возьмет «скудетто», поднимет над головой Кубок европейских чемпионов и Кубок кубков, он даже поедет на третий свой чемпионат мира в Мексику-1986, но на поле уже не выйдет. А последний свой мяч забьет уже за «Верону» — в ворота «Наполи» с Марадоной. Три операции на коленях, чуть не погубившие в самом начале карьеру хрупкого паренька из тосканского местечка Прато, отзовутся слишком тяжело и бесповоротно.

Он напишет автобиографию под звучным названием «Я заставил Бразилию плакать», он будет заниматься бизнесом, футбольной академией и благотворительностью, он не уйдет в тень, но всегда, до последнего своего часа будет понимать, что было у него главным в жизни. И умрет в Сиене, в родной Тоскане, в 64 года от рака легких.