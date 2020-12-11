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№ 137 от 11 декабря 2020

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Золотые дворняги

В Тюмени полицейские с лопатами атакуют некоммерческий приют для животных. Причина — в тендере на 30 млн рублей?

Общество9

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Центральный районный суд Тюмени рассмотрит административное дело в отношении двух волонтеров приюта для бездомных животных «Лучший друг». Их обвиняют в «невыполнении законных действий сотрудников полиции» — ст. 19.3 КоАП РФ. По версии полицейских, 4 декабря Наталья Гричук и Егор Амелин не выполнили требование представителя прокуратуры открыть ворота приюта и пустить проверяющих. Сами волонтеры утверждают, что о проверке их никто не предупреждал, что полиция просто вломилась в приют. И связывают интерес силовиков с переделом рынка отлова бездомных животных.

Кадр с камеры видеонаблюдения

Взлом и допрос

Как рассказала адвокату и директору приюта волонтер Наталья Гричук, представители прокуратуры и ветеринарной службы пришли в приют 4 декабря около полудня и, сообщив, что проводят внеплановую проверку, потребовали пустить их на территорию.

Наталья позвонила руководителю приюта Анне Москвиной — та сказала не открывать ворота, поскольку о проверке, несмотря на требования закона, ее никто не уведомлял. Москвина сообщила «Новой», что зампрокурора отказалась по телефону объяснить причину и перестала отвечать на ее звонки.

Сообщив прокурорам, что не могут пустить их в приют, волонтеры продолжили работать. Прокурорские вызвали полицию.

Полицейские прибыли на место в компании мужчины в штатском. Судя по фотографиям с камер наблюдения, им мог быть начальник шестого отделения полиции Александр Кулаков. Однако в полиции «Новой» опровергли эту информацию, заявив, что руководителя не было во время задержания волонтеров.

С камер наблюдения, установленных в приюте, видно, что человек в штатском подъехал к воротам и сразу начал агрессивно пытаться их открыть.

Четыре сотрудника полиции не представились волонтерам и начали выламывать ворота.

Как только полицейские зашли на территорию приюта, то вооружились оставленными у входа лопатой и метлой.

— Один держал руку на кобуре и шел на них. Волонтеры стояли и смотрели на это, у них ничего в руках не было, — говорит Анна Москвина. — Не знаю, зачем полицейским понадобились лопаты: от собак отбиваться или, может, волонтеров бить.

Егору Амелину сразу надели наручники. Наталья при задержании упала — ее какое-то время волокли до машины.

— Я до сих пор не получила официального уведомления и не знаю, что это вообще было. У кого бы я ни спрашивала — в городской, центральной прокуратурах, — никто ничего сказать не может. Ссылаются якобы на проверки во всех городах России, но я звонила в приюты Тюменской области, ни к кому не приходили, — говорит Анна Москвина.

По словам Натальи Гричук, в отделении полиции ее опрашивали несколько человек. Одним из них был мужчина в штатском, который ломал ворота. Он отказался представиться и назвать свое имя.

— Он сказал, телефон отдавайте, сейчас будем учить любить полицию, запомните это на всю жизнь, — пересказывает слова Натальи адвокат Евгений Чупин.

— Сотрудник в штатском также спросил у волонтера, сколько животных у нее дома, «чтоб понять, насколько она нездорова».

Наталья вспоминает, что сотрудники задавали вопросы, которые не входят в полномочия полиции: например, чем кормят собак. По словам волонтера, мужчина в штатском заявил, что она «так по-бомжовски одета, что очевидно, до нее не доходят деньги», и пригрозил избить ее мужа, а саму ее — арестовать на двое суток, если она не расскажет, куда идут деньги, полученные приютом за отлов и стерилизацию бездомных животных.

Наталья удивилась и спросила, чем она, обычный волонтер, привлекла внимание сотрудников полиции. Ей ответили, что «волонтеры их не интересуют, в отличие от директора приюта».

Фото из соцсетей приюта «Лучший друг» / «Вконтакте»

Освободить волонтеров адвокатам удалось вечером.

— Это беззащитные, простые люди. Когда смотришь на них, думаешь, их легко можно сломать, — говорит адвокат Евгений Чупин. — Наверное, на это и рассчитывали сотрудники полиции. Их там запугивали, выбивали признательные показания: заставили подписать протоколы, согласиться со всем. Думаю, что угроза задержать их на двое суток — это была мера воздействия. А раз приехал адвокат, понятно, что будет непросто.

По словам Чупина, ему не давали поговорить с задержанными, встретиться с ними удалось только после визита к начальнику отдела полиции. В общей сложности волонтеры пробыли в отделении полиции около семи часов.

По мнению Анны Москвиной, произошедшее в приюте может быть связано с желанием тюменских чиновников лишить зоозащитников финансирования. С 2015 года небольшие контракты на отлов и стерилизацию бродячих собак разыгрывались по разным муниципалитетам и составляли скромные суммы, от 200 тысяч рублей, а с нового года закупка будет проводиться централизовано и — за солидную сумму.

Зоозащитники считают, что с помощью проверок и запугивания их пытаются выдавить с рынка.

«Какова эта единая общая сумма, кто-то видит. И она проходит мимо», — говорит Москвина.

Речь может идти приблизительно о 30 миллионах рублей. Для сравнения: в этом году приют получил самые ощутимые контракты, общая сумма составила около трех миллионов рублей.

«Идите в суд»

«Новая газета» отправила запрос в прокуратуру Тюменской области, чтобы выяснить: причину проверки приюта для животных «Лучший друг»; почему не уведомили руководителя о планировавшемся мероприятии; насколько правомерно присутствие полиции во время прокурорской проверки, а также обоснованно ли силовое вторжение на территорию приюта.

Оперативного ответа получить не удалось.

Представитель пресс-службы областного УМВД Антон Каморников сообщил «Новой», что действительно сотрудники органов оказывали содействие прокуратуре при проведении проверки. Зачем привлекли полицейских для рядовой проверки, Каморников не стал отвечать и перенаправил в прокуратуру. Представитель полиции не стал подтверждать или опровергать сообщения о запугивании волонтеров и рекомендовал тем обратиться в суд, если их права были нарушены.

Фото из соцсетей приюта «Лучший друг» / «Вконтакте»

«Лучший специалист»

Ситуация с приютом получила широкую огласку в соцсетях. Тюменцы встали на сторону волонтеров, критикуя действия надзорных органов и полиции. О своей поддержке заявил и председатель комиссии Общественной палаты по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Альберт Фахрутдинов, назвав ситуацию ненормальной: пока власти поздравляли граждан с Днем волонтера, в Тюмени полиция задерживала их.

— Мы с Анной были на совместных выездах по проверке содержания животных в приютах других городов Тюменской области. Мы смотрели, как реализуется принятый в декабре 2019 года новый закон об ответственном отношении к животным, нашли много нарушений. И потом совместно с прокуратурой участвовали в проверках. Ее, в частности, приглашали как специалиста в этом вопросе. И она действительно является самым лучшим специалистом, по крайней мере в Тюменской области.

Фахрутдинов рассказал «Новой газете», что в тот же день позвонил в прокуратуру Тюмени. Заместитель руководителя ответила, что ей ничего не известно о проведении подобной проверки.

В администрации Тюмени «Новой» отказались комментировать ситуацию и уточнили, что за разъяснением действий прокуратуры и полиции следует обращаться в вышестоящие органы, «здесь у нас полномочий нет».

По словам Анны Москвиной, если власти хотели запугать, то добились противоположного. Если раньше и было желание уйти от контрактов, например, на отлов, то теперь приют будет работать еще активнее.

Юлия Глазова, Никита Кифорук, для «Новой газеты»

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Теги:
зоозащитники, силовики, тюмень, тендер, собаки, животные, приют

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