Обложка дня

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№ 137 от 11 декабря 2020

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У Госдумы новая стадия принятия: чем безумнее идея, тем скорее она становится законом. А протестовать против этого нельзя

Политика579

579
 
Теги:
запреты, госдума

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