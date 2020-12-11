Обложка дня

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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
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У Госдумы новая стадия принятия: чем безумнее идея, тем скорее она становится законом. А протестовать против этого нельзя
Политика579
«Новая газета»редакция
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