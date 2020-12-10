Фигура речитатива

Петр Саруханов / «Новая газета»

Эту новость надо сообщать речитативом: Бий-Хем, Большой Енисей, мы впереди России всей, наш рэпер, наш диджей круче всех ученых мужей…

А если короче и понятнее: 35-летний рэпер и диджей Белек Анай-оол, выступающий под псевдонимом МС Belek, назначен первым заместителем министра экономики Республики Тывы. Он будет курировать развитие промышленности, заниматься стратегическим планированием и анализом социально-экономического развития региона. Молодой человек в бейсболке и футболке неожиданно взлетел со сцены выше хребта Монгун-Тайга.

Интернет уже выясняет, кому из руководителей республики МС Belek приходится родственником. Пишут, что он — племянник главы республики Шолбана Кара-оола. Предположение возникло не на ровном месте (в Тыве трудно отыскать ровное место, одни горы вокруг). СМИ и прежде отмечали, что семья главы и близкие к нему люди занимают доминирующее положение в исполнительной и законодательной власти республики. Будь в Верховном хурале Тывы оппозиция, она, возможно, подготовила бы в адрес Кара-оола по поводу возможного племянника депутатский запрос: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром?» Но в хурале одни единороссы, а у единороссов нет вопросов.

Проявим объективность. У нового замминистра, уже заявившего, что никакой он не племянник, есть университетский диплом финансиста. Правда, как финансист он себя что-то заметно не проявил. Сообщается, что работал секретарем-референтом в республиканской больнице и еще кем-то в филиале «Россельхозбанка». Зато он целеустремлен, и сейчас все, не сговариваясь, цитируют слова одной из его композиций: «Кто, если не мы, встретит рассвет Тывы, кто, если не мы, возьмется за будущее Тывы?»

За будущее Тывы до рэпера Белека брались многие и привели ожидающую рассвета республику к тому, что не так давно ее признали беднейшим регионом России.

Рассвет в ее столице Кызыле наступает на 4 часа раньше, чем в Москве, но гораздо светлее в самом дотационном регионе страны становится, когда из Москвы приходят очередные деньги, которые идут сюда против Солнца. Как спел бы даже начинающий рэпер: «Мы ждем транш, мани-мани, считай, что деньги у нас в кармане, поднять экономику нам тяжело, и так, если надо, пришлют бабло…»

Экономика Тывы — небольшая часть экономики России. А как дела в той большой экономике? Нет ли у вас ощущения, что и ею руководят рэперы с диджеями? На первый взгляд, сидят в кабинетах солидные люди, не в футболках с бейсболками. Но тоже по старой привычке отбивают ритм: «Да-бу-да-ба, да-бу-да-ба, наша судьба — нефтяная труба, вот у меня на Рублевке изба, откуда берется у нас голытьба?»

И с ними нам ждать рассвета! А они будут руководить экономикой — до тех пор, пока в страну идут нефтедоллары. Против Солнца.