Упали все, отжался один

«Дорогие болельщики, хочется еще раз извиниться перед вами за наше выступление. Это не то, на что мы с вами рассчитывали. Спасибо за поддержку и эмоции», — написал хавбек «Зенита» Алексей Сутормин в инстаграме после того, как его команда в заключительном туре продула на своем поле дортмундской «Боруссии» (1:2).

Не знаю, как восприняли извинения эмоциональные фанаты сине-бело-голубых, которые в последние минуты матча на «Газпром Арене» принялись с горя петь матерные частушки про «Динамо» и «Спартак», но лично мне подобное обращение зенитовца кажется издевательством. Почему? Объясню. Вот когда футболисты «Манчестер Юнайтед», проигрывая 3:0 «Лейпцигу», забивают два мяча и, сражаясь до финального свистка, уступают в борьбе и не проходят в плей-офф, просьба о прощении выглядит искренней. Однако валять дурачка в пяти схватках из шести, сгонять одну ничью, получить в свои ворота 13 мячей, а потом каяться — это, как бы помягче выразиться, неспортивно.

Даже в ничего не решающем поединке с немцами «Зенит» не сподобился внятно хлопнуть дверью и сдался тинейджерам в желтой форме.

Причем капитулировал в тот момент, когда на лужайке под крышей появились два лидера — Артем Дзюба и Деян Ловрен. Впрочем, Сергей Семак расстроенным после очередной оплеухи не выглядел и произнес загадочную фразу: «Пока я делаю все, что обещал». Что имел в виду главный тренер, пусть разгадывает патрон Алексей Миллер. Я же приведу ремарку бывшего коуча питерцев Властимила Петржелы: «Зачем ежегодно брать в России титул, а потом больно падать в Европе?»

…Перед встречей в Лондоне с «Челси» не все футболисты «Краснодара» упали на одно колено в поддержку уже набившей оскомину акции Black Lives Matter, за что получили мощную порцию критики от английской прессы. Зато, в отличие от «Зенита», они продемонстрировали на «Стэмфорд Бридж» характер и разошлись миром с богатой армией Романа Абрамовича, заработав премиальные и заслужив оценку «3+» за дебют в элитном обществе. «Быки» хоть и стали худшей командой нынешнего розыгрыша по владению мячом, а их бразильский защитник Кайо — «чемпионом» по «результативным» привозам, но благодаря исторической домашней победе над «Ренном» в пятом туре задачу-минимум южане выполнили: заняли третье место и проскочили в весенний этап Лиги Европы. «Ошибки свои поняли, опыт приобрели. Поменяем тренировочный процесс и двинемся вперед», — заявил 37-летний рулевой черно-зеленых Мурад Мусаев, прогресс которого отмечают многие зарубежные коллеги.

У «Локомотива» поступательного движения не заметно. Парочку ничьих с «Атлетико» из железнодорожной песни, конечно, не выкинешь. Но на декабрьский перрон Антон Миранчук со товарищи, как и в двух предыдущих евросезонах, все равно добрались последними. И впервые, замечу, без единой виктории. «В четырех турах у нас была команда, а потом проиграли в Черкизове главную битву «Зальцбургу», — честно признался сербский машинист Марко Николич перед заключительным матчем с «Баварией», который тоже вышел для красно-зеленых грустным нулевым комом (0:2). Правда, в Мюнхене москвичи продержались час, а первый мячик пропустили с «левого» углового, но кто об этом послезавтра вспомнит? Вот как четверть века назад под управлением Юрия Семина Харлачев и компания на «Олимпиаштадионе» посадили на пятую точку звездных друзей Оливера Кана — фанаты хранят в памяти до сих пор. Кстати, Юрий Палыч, комментируя выступления «Локо» в Лиге чемпионов, сказал следующее: «Футболом должны руководить люди, разбирающиеся в нем и готовые приносить ему пользу». Это, безусловно, камушек в огород гендиректора Василия Кикнадзе, провалившего свою «паровозную» миссию. Но, по сути, Семин уколол все наше «пятнистое» хозяйство в целом.

После матча «Баварии» и «Локомотива». Фото: РИА Новости

После великой бронзы на Евро-2008 ничего духоподъемного, кроме натурализации Ари, Гильерме и Фернандеса, отечественные предводители не придумали.

Покупки легионеров за десятки миллионов евро результата в Старом Свете нынче не приносят, а свои таланты клубы, сидящие на трубе и живущие за счет государства, так и не вырастили.

Судите сами. Вчерашние школьники из Дортмунда умывают «Зенит», а Сергей Семак жалеет, что не внес в заявку на турнир 38-летнего тренера Анюкова, и по итогам группового этапа отмечает 37-летнего Юрия Жиркова. Но откуда взяться способным молодым россиянам, если столичным и питерским менеджерам по-прежнему приятнее выписывать сомнительных иностранцев и распиливать бюджетные средства, чем думать о будущем и заниматься собственными детскими школами и академиями. Посмотрите, какой гигантский скачок сотворили датчане, швейцарцы и австрийцы, уже стоящие выше России в рейтинге ФИФА. Заштатный «Вольфсберг» из города с населением 25 тысяч человек выносит ЦСКА, который в Лиге Европы на родной «ВЭБ Арене» за 270 минут вообще не забил ни одного (!) мяча и досрочно отправился на каникулы вслед за «Зенитом» и «Локо». «Ростов» и «Динамо», если кто забыл, и вовсе не пробились в основной раунд второго по значимости соревнования, уступив в сентябрьской квалификации израильтянам и грузинам…

Короче, еще один такой провальный поход приведет к тому, что в 2024 году представительство нашей страны в еврокубках уменьшится до четырех команд, а об автоматическом попадании в Лигу чемпионов придется просто забыть.