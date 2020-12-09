Рустам Победоносец

9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества — именно в этот день в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия как высшую военную награду. Святого Георгия зовут Победоносцем, и прозвище это он получил не только за духовную победу над своими мучителями, но и за чудодейственную помощь людям в период опасности.

Последнее для меня — самое главное: сколько вокруг нас таких Победоносцев!

«В круге Кундузском» — так называется вышедшая в этом году книга Героя Российской Федерации Ильяса Дауди. Он писал ее 34 года.

Начал в 19 лет после тяжелейшего минного взрывного ранения в Афганистане в Шиндантском и Кабульском госпиталях и закончил только сейчас, в свои 53 года. Параллельно изувеченный войной паренек из маленького татарстанского городка Азнакаево продолжал учебу на экономическом отделении Института нефти и газа им И.М. Губкина в Москве, стал дипломированным специалистом, успешным бизнесменом, женился на замечательной девушке, вырасти вместе с ней шестерых детей (сына и пять дочерей) и… никогда не забывал матерей своих погибших товарищей, оказывал им материальную помощь и моральную поддержку.

Своему главному герою Ильяс дал другое, не свое имя — в книге это старший сержант взвода Рустам Тукаев, или просто Руст. При этом биография у Рустама самая настоящая, жизненная, невыдуманная. Это — жизнь, прожитая самим Ильясом Дауди.

Так он, оглядываясь на свои воспоминания, описывает нам беседу Руста с душманами, бандитами. Не пленными душманами, нет, не с теми, кого мы в Афганистане называли душманами. Душманы и бандиты — это очень и очень разное… (Как в впоследствии в Чечне те, кого мы называли боевиками, отнюдь не были бандитами. С боевиками в Чечне можно было договориться, с бандитами — трудно, это уже мой вывод.)

Так он рассказывает нам о том, как Руст потерял ногу. Хотя мог бы и не потерять и вообще не ходить на эту войну, куда ушли и где погибли солдатами его школьные товарищи.

...Шел седьмой день операции «Западня». Разведчики одного из полков 201-й дивизии нуждались в пополнении боеприпасов и питьевой воды. Лето. Невыносимая жара. Командир роты приказал заместителю командира взвода старшему сержанту Рустаму Тукаеву назначить четырех бойцов, которые должны были выйти на высоту и принести боеприпасы и воду. Но кого он должен был назначить? В его подчинении — молодые, необстрелянные ребята. Сержант Тукаев решает, что ему самому надо идти через минное поле. «Первым в группе шел Руст, он следовал строго по тропе, никуда не отступая. В какой-то момент под его ногами прозвучал характерный щелчок. «Мина!» — понял он. Его охватил ужас: «Неужели?! Не может быть! Как это могло со мной произойти?!» В мгновение от толчка до взрыва Руст прогнал в голове главные для него мысли: о том, на какие тяжелые муки он обрек своих родителей…

— Не подходи! — были первые слова Руста рванувшимся к нему товарищам…»

Через несколько месяцев после ранения, летом 1987 года, еще не встав на ноги (а как можно на них встать, когда одной ноги нет, вторая, раненная, дышит на ладан?) Ильяс с другом, тоже раненным, поехал в Ленинград. И, не зная адреса, нашел мать своего погибшего товарища Германа Стрельцова, Людмилу Васильевну. Правда, прежде чем найти ее, друзья наткнулись на бандитов, которых обратили в бегство, на равнодушие мелких чиновников, которые вместо того чтобы помочь найти адрес матери погибшего друга, натравили на них милицию, мол, мы вас в Афганистан не посылали... Милиция сначала посадила друзей за решетку, а потом разобралась, нашла адрес матери погибшего и даже любезно предложила подвезти. Все это переживает и герой книги Рустам Тукаев.

В романе Ильяса Дауди много фрагментов из истории Афганистана и о том, как после событий 11 сентября 2001 года в США туда пришли натовцы и вот уже двадцатый год никак не могут до конца уйти. И об истории любви уже натовского молодого офицера, чей отец воевал в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

После того как книга была написана, Ильяса Дауди приняли в Союз писателей России. Он стал лауреатом писательских премий, его представили и на самую престижную международную.

Я знаю Ильяса уже многие годы. В нем никогда нет уныния.

Как-то мы пошли с ним в знаменитые Сандуновские бани. И когда мой друг окунулся в бочку с ледяной водой, я понял, что он полностью соблюдает наказ военного врача, который ампутировал ему ногу в Шиндантском госпитале: «Твое спасение — в спорте». В тот день в бане Ильяс был с маленьким сыном, которому сегодня уже 21 год. Парень отслужил срочную службу в армии и заканчивает Институт нефти и газа имени И.М. Губкина. Будет нефтяником, как и отец. Жизнь продолжается.