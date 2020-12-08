«Динамовцы нашли стреляющие бутсы»

Сегодня российские клубы в еврокубках уступают австрийцам и бельгийцам, а 75 лет назад, всего через полгода после войны, молчаливые парни в майках с большой буквой «Д» произвели фурор на Туманном Альбионе. Они поставили в тупик родоначальников футбола из «Челси» и «Арсенала» и преподали урок «Кардиффу» и «Глазго Рейнджерс». Две победы и две ничьи при соотношении мячей 19:9 навсегда вошли в историю. Не только английскую и не только спортивную.

Мой дедушка, журналист и писатель Георгий Осипов, незадолго до смерти подарил мне светло-зеленую 90-страничную брошюрку с кожаным мячом и цифрами 19:9 на обложке. «Это не про математику. А про футбол и жизнь. Храни эту память» — сказал дед, который даже к своим книжкам про войну, переведенным, кстати, на многие языки мира, не относился так трепетно. Впрочем, вся страна в ноябре 1945-го бежала к репродукторам, чтобы услышать от Вадима Синявского прямые подробности динамовских гастролей.

«Динамо» оказалось на далеких островах не просто так. Будущий президент ФИФА, а тогда секретарь Футбольной ассоциации Англии Стэнли Роуз спросил советских дипломатов, гостивших в октябре в Лондоне: «А смогли бы наши и ваши спортсмены встретиться на поле?» Формальности утрясли за месяц. Естественно, без накачек с нашей стороны не обошлось. Защитник Владимир Савдунин в начале 2000-х так описывал мне суровую встречу в Кремле: «Нам внушали, что проиграть представителям капиталистического строя нельзя никак. Ничья — это крайний вариант. Причем говорил Берия, а Сталин молчал». Тем не менее

тренер чемпионов СССР, 34-летний Михаил Якушин, на «допросе» в высоких партийных инстанциях пообещал первым лицам государства выступить достойно против британских профессионалов.

Хотя ничего о них, разумеется, не знал. «Одни говорили, что англичане хорошо бьют только с 5–7 метров, другие доказывали, что излюбленная дистанция для их форвардов — 20 метров. Третьи уверяли нас в том, что соперник здорово владеет только коротким пасом», — вспоминал впоследствии Михаил Иосифович, который увидел в деле грозный «Челси» лишь за несколько дней до часа икс.

Точно так же не в курсе русских финтов была и принимающая сторона, ожидавшая не то «Торпедо», не то команду Советской армии. Газетчики, путавшие фамилии наших футболистов, и вовсе фантазировали, убеждая своих читателей в том, что настоящим звездам придется бороться с «рабочими, занимающими высокие посты на своих заводах и пинающими мяч исключительно по ночам». Любопытный факт: когда выяснилось, что визитеров-союзников решили разместить в холодных казармах, простые лондонцы безвозмездно предложили в качестве апартаментов свои квартиры.

Динамовцы же, которые, по убеждению «Дэйли Мэйл», «на отдыхе поют под звуки балалайки, кричат «ура» и пьют водку», удивили тем, что выдвинули список условий, состоящий из 14 пунктов, и попросили 11 мячей для «подготовительных упражнений». К слову, многое из тренировочного процесса, а также саму предматчевую разминку гостей, поразившую тогда местных специалистов, английские команды взяли потом на вооружение.

Футболисты «Динамо» перед игрой с «Челси». Фото: РИА Новости

…А поклонников «Челси», до отказа заполнивших «Стэмфорд Бридж» 13 ноября, очень интересовала бутылочка, которую вратарь Алексей Хомич положил в уголок за сеткой ворот. Никто не сомневался: там водка или виски. И прямо во время матча полицейский на радость публики проверил ее содержимое. В бутылочке находилась… вода, которой наш вратарь смачивал перчатки для лучшего сцепления с мячом. Сцепление оказалось таким, что спустя 90 минут Хомич получит прозвище Тигр (в следующих матчах он отразит два пенальти), а весь динамовский ансамбль, сумевший симметрично ответить на три укола Лоутона и компании, болельщики унесут с поля на руках. Английская пресса была единодушна: «Если бы «Динамо», показавшее гениальный командный футбол в присутствии 90-тысячной аудитории, победило с крупным счетом, никто бы не ахнул».

Впрочем, ахнули уже через трое суток в Кардиффе, где в преддверии битвы строители активно смазывали дегтем колонны, подпирающие трибуны «Ниниан парка», чтобы предотвратить несанкционированный доступ «скалолазов». Не помогло. Как не помог хозяевам и секретный фокус с утяжелением мячей, которые поместили на ночь в раствор соды. Подопечные Хитрого Михея и такими «бетонными снарядами» 10(!) раз огорчат кипера Маклафлина. Четыре из них вонзит Константин Бесков, которому на следующий день исполнится 25 лет. «Динамовцы нашли стреляющие бутсы» — гласил заголовок в «Рейнольдс Ньюс». А «Санди Экспресс» и вовсе поиздевалась над униженным «Кардиффом»: «Лошади чистокровной породы соревновались с клячами. Ежели бы русские надели подаренные им перед игрой шахтерские лампы, наши тихоходы смогли бы заметить, куда они бегут». Но куда интереснее другое: ворота, в которые Мур забьет единственный мяч Хомичу, надолго станут едва ли не главной достопримечательностью Южного Уэльса…

В столице тем временем смеялись сквозь слезы. Карикатура, напечатанная в «Ивнинг Ньюс», выглядела так: «В кабинет командующего английской армией, держащего в руках газету со счетом матча «Динамо» – «Кардифф» (10:1), вбегает рассыльный с возгласом: «Сэр, SOS от «Арсенала», просят срочно прислать подкрепление, включая танки, к среде, 21 ноября!».

Вместо танков в состав «канониров» были призваны Стэнли Мэтьюз, будущий сэр и обладатель «Золотого мяча», а также Стэн Мортенсен из «Блэкпула», Ронни Рук из «Фулхэма» и еще четверо джокеров из других клубов. Сражение на «Уайт Харт Лэйн» (стадион «Арсенала» еще не восстановили после бомбежек) назовут «самым фантастическим матчем в истории английского футбола».

В «гороховом супе», как окрестили туман лондонцы, зрители различали лишь силуэты людей в красном и синем, которые, в свою очередь, сами с трудом опознавали друг друга.

Николаю Латышеву, судившему тот поединок, пришлось в перерыве даже надеть белую форму вместо черной, так как игроки несколько раз пасовали ему. К перерыву «Арсенал» вел 3:1 и предложил прекратить мучения. Однако динамовцы отказались. И не только сравняли счет во втором тайме, но и вырвали победу. Решающий «гостинец» пятикратным чемпионам Англии отправил армеец Всеволод Бобров, усиливший перед турне бело-голубую команду.

Расстроенные хозяева, хоть и обвинили Латышева в предвзятости, а динамовцев осудили за тактику мелкого и грубого фола, признали, что в «коллективном контроле мяча превосходство русских было заметно даже в тумане, и триумф Москвы — абсолютно заслуженный».

Последней надеждой британцев считался «Глазго Рейнджерс» — один из старейших коллективов Европы. Но все, что удалось шотландцам, это свести матч к ничьей (2:2) благодаря сомнительному пенальти, о чем честно написали газеты Глазго, восторгавшиеся игрой Василия Карцева, который дважды отличился на «Айброксе», став таким образом автором и 1-го, и 19-го мяча в этом динамовском турне, вызвавшим ко всему прочему и огромный политический резонанс. «Советская Россия не могла бы прислать более желанных послов» — в таком духе высказалась «Ивнинг Стандарт».

Правда, когда на дебатах в Палате общин один из членов Парламента предложил вернуть динамовцам в качестве жеста доброй воли налог в размере 6600 фунтов, который они уплатили из своей доли сборов (все заработанное московский клуб передавал в Сталинградский фонд), депутаты промолчали…

Зато на прощальном банкете всех опять поразил Алексей Хомич, начавший свою речь с фразы «Леди и Гамильтоны», чем немало развеселил чопорную публику. Здорово пошутил над местным журналистом и тренер Михаил Якушин, ответивший, что «больше всего он намучился не с выбором тактики, а с поиском хорошей куклы в традиционном шотландском стиле для своей младшей дочки».

…Жаль, что у нынешнего «Динамо» все плохо и с тактикой, и с юмором.