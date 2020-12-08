Вскрытие Судного дня

О пропаже с «самолета Судного дня» СМИ сообщили в понедельник, 7 декабря.

— В дежурную часть Таганрогского линейного отела МВД России на транспорте обратился представитель ТАНТК имени Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — цитирует ТАСС представителя пресс-службы управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

К тому времени уже подтвердилась информация, что речь идет о спецсамолете Ил-80, известном как «самолет Судного дня».

Это воздушное судно в случае войны должно принять на борт высшее военное руководство и обеспечить бесперебойное управление Вооруженными силами России.

ТАСС сообщает, что в Таганрог на авиазавод им. Бериева самолет прибыл для замены смазки на штоках амортизаторных стоек шасси, и отмечает, что «все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте». По информации агентства, неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева. Фото: РИА Новости

— Из отсеков самолета пропали 39 радиостанций, — сказал собеседник агентства.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) и помимо производства знаменитых самолетов-амфибий Бе-200 занимается разработкой и созданием опытных образцов авиатехники, а также интеграцией на уже действующих судах систем радиолокационного дозора и наведения. На сайте завода указаны еще ремонт, модернизация и модификация существующих образцов авиационной техники.

Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП) и МиГ-29 СМТ (внизу). Фото: РИА Новости

«Самолетами Судного дня» воздушные командные пункты начали называть в США в начале 70-х. Специально оборудованные и максимально защищенные, используя дозаправку в воздухе, они могли не приземляться несколько дней, обеспечивая управление вооруженными силами в случае уничтожения наземной инфраструктуры. Известно, что в США летающие командные пункты оборудованы на базе Boeing 747. В России такие пункты управления размещены на Ил-80, хотя в 2016 году ОАК заявила о готовности перенести стратегические объекты на Ил-96-400М (собственная разработка ТАНТК на базе последнего созданного в СССР дальне магистрального Ил-96-300).

Бывший инженер по технической эксплуатации летающих судов Дмитрий Андреянов говорит, что источник, сообщивший журналистам о краже «39 радиостанций», скорее всего, ошибся, и речь идет об электронных блоках.

— Такого количества радиостанций даже на спецсамолете быть не может, а вот 39 электронных блоков там наверняка можно найти. Ведь речь идет о специальном оборудовании для управления армией, — говорит специалист.

По его словам, в среднем электронный блок такого оборудования может иметь размер стандартной коробки из-под обуви и действительно представляет ценность для воров.

— Например, штатный блок радиовысотометра, который есть в каждом самолете, ворам не интересен, там драгметаллов — крохи. А вот блок спутниковой правительственной спецсвязи — да, оттуда можно золота наковырять. Это спецсвязь, там используются позолоченные контакты, специальные микросхемы, еще советские, с повышенным содержанием позолоченной подложки, выводы: все это делается из драгметаллов, потому что контакт должен быть «вечным», не подверженным коррозии.

Андреянов также отмечает, что формулировка «вскрытие грузового люка» у людей, знакомых с устройством Ил-80, вызывает удивление.

— Такой люк нельзя вскрыть с помощью лома или фомки — максимум удастся порвать обшивку, дальше идет т.н. «силовой набор» люка, и сквозь него никак не пробиться. Чтобы проникнуть внутрь, люк надо именно открыть, а все приводы у него — электрогидравлические. Это значит, самолет необходимо поставить под электропитание, попасть в кабину, найти на пульте бортинженера соответствующие тумблеры. Надо хорошо разбираться в самом секретном оборудовании и знать, где находятся эти самые электронные блоки. К тому же воры должны были иметь в своем распряжении не менее 5–6 часов спокойной работы.

Источник «Новой газеты» в ТАНТК им. Бериева рассказал, что «самолет Судного дня» находился в ангаре на аэродроме Таганрог-Южный — это ведомственный аэродром завода, который тщательно охраняется, и проникновение на его территорию посторонних лиц трудно себе представить. Тем более — вывоз с объекта довольно внушительного груза.

— Очень странное происшествие, начиная с того, зачем такой важный спецборт пригнали на рядовую процедуру в Таганрог. Поменять масло в стойках шасси ему могли на любой ближайшей базе обслуживания. Если уж лететь, то логичнее было бы лететь в Воронеж, где собирают Илы — он и ближе к Москве. Еще один аспект: если речь не идет о модернизации самого секретного оборудования, то на такие процедуры самолеты, как правило, прилетают без секретной «начинки». Это логично, ведь специалистам, которые обслуживают само судно, нельзя даже видеть то оборудование, которое он перевозит. Во всяком случае, именно так все было, например, на авиаремонтном заводе № 412 в Ростове, который также занимался ремонтом и обсуживанием спецсамолетов. Об экстренном случае также речи нет: по некоторым данным, о пропаже блоков стало известно еще 5 декабря. И утечку в СМИ, на мой взгляд, допустили преднамеренно: кому-то выгодно представить произошедшее именно в таком виде — воры тайком прокрались, вскрыли сверхсекретный самолет и вынесли оттуда платы с золотом.

Комплекс им. Бериева — одно из наиболее проблемных предприятий в составе ОАК. В прошлом году бывший директор предприятий Игорь Гривадский был осужден на два года за срыв контракта по поставкам самолетов для МЧС и Минобороны. Его обвинили в превышении полномочий. После введения санкций завод оказался лишен украинских двигателей «Мотор Сич», и производство самолетов-амфибий было приостановлено. Авиаторы обещали создать совместный российско-французский двигатель, но его использование запретила прокуратура.

Рабочий в сборочном цехе самолетов-амфибий БЕ-200 ЧС на ТАНТК им. Бериева. Фото: РИА Новости

В марте 2018 года на заводе произошло загадочное отравление работников административного корпуса таллием. Пострадало более двадцати человек. Руководство предприятия долгое время отказывалось признавать этот факт. Уголовное дело было возбуждено, но причины ЧП не установлены до сих пор.