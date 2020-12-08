Диктатуре приходит Кончик

Блондинка в клетке поднимает руку и складывает пальцы буквой V. Только что ей огласили приговор: два с половиной года колонии за сорванную с омоновца балаклаву. Блондинка одета в белое и красное. Она красивая, и ей не страшно.

Вообще-то Наталья Херше давно живет в Швейцарии и является ее гражданкой. В августовских протестах не участвовала, приехала в Минск в отпуск в середине сентября. Планировала провести на родине 10 дней. А 18 сентября из социальных сетей узнала, что у активистки «Европейской Беларуси» Елены Лазарчик отобрали сына.

История, которая заставила швейцарку Наталью Херше выйти на улицу и присоединиться к протестам, была действительно чудовищной. Елена Лазарчик 17 сентября в четыре часа дня вышла из правозащитного центра «Вясна». Оттуда она должна была ехать в школу забирать из продленки шестилетнего сына, первоклассника Артема. Но на улице к ней, как это часто бывает в Беларуси, подошли двое в штатском, затолкали в машину и увезли в отделение милиции.

Там даже протокол не оформляли, просто задавали какие-то дурацкие вопросы о ее участии в акциях протеста. Из милиции Елену выпустили только в 11 вечера. Оказалось, что за это время школьные педагоги отправили мальчика в приют Фрунзенского района, несмотря на то, что дома была старшая дочь Елены — 23-летняя Марина, чей телефон в распоряжении школьного начальства был.

А на следующий день Елене Артема не отдали. В школе посоветовали разбираться с опекой самостоятельно, в управлении образования сказали, что никаких препятствий нет. Но в приюте мальчика не отдали, потому что у матери не было никаких бумаг от государства. К вечеру того же дня история Елены разлетелась по социальным сетям и телеграм-каналам. И белорусы, которые к тому времени уже больше месяца учились приходить на помощь друг другу без всяких призывов и повесток, договорились собраться в субботу утром у приюта и вместе добиться освобождения ребенка. В том числе и Наталья Херше.

19 сентября она была среди сотен белорусов, которые собрались в Минске на улице Бирюзова возле приюта. Артема матери вернули. Именно так началась та суббота. В тот же день планировался женский марш. И Наталья Херше, вдохновленная тем, что солидарностью можно многого добиться, позвонила брату Геннадию и сказала, что пойдет и на женский марш.

19 сентября на марше были задержаны 415 человек. 385 из них вечером отпустили. В ИВС на Окрестина оставили 30 человек, в том числе Наталью Херше. Ей присудили 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии. А после 15 суток вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемой по уголовному делу по статье 363, часть 2 УК Беларуси («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения») и этапировали в СИЗО Жодино. Оказалось, что

когда трое омоновцев затаскивали Наталью в автозак, она сорвала с одного из них балаклаву. И теперь она обвиняемая, а он потерпевший. И теперь у него есть не только лицо, но и фамилия: Кончик.

Потерпевший Кончик к тому же написал исковое заявление. Сначала потребовал 100 рублей компенсации (около 3000 российских рублей), потом потребовал 1000. И не из-за испорченной балаклавы, а потому, что на видео попал его затылок, и теперь злобные белорусы его опознали и угрожают.

В суде. Фото: TYT.BY

Прокурор потребовал для Натальи два с половиной года колонии. Судья Сергей Шатило столько и дал. Весь процесс уложился в два дня.

В своем последнем слове Наталья Херше сказала: «Я живу в европейской демократической стране (уже 12 лет. — Ред.), где демократические принципы и свободы являются необходимым условием правления на всех уровнях и параллелях власти. Где право свободы слова и мирных собраний определены конституцией и гарантируются государством. Где полицейские не прячут лиц перед мирными демонстрантами. Именно такой я вижу мою родину — Беларусь будущего, свободную Беларусь».

В суд ее привезли одетой в бело-красные цвета. И это тоже наверняка повлияло на приговор: и цвета, от которых «ябатек» бросает в дрожь, и непризнание вины, и спокойствие, и достоинство. Возможно, если бы просила прощения и каялась, обошлись бы штрафом и отправили в Швейцарию. А теперь Наталье предстоит этап в гомельскую женскую колонию.

Еще судья постановил уничтожить бело-красно-белый флаг, который изъяли у Натальи Херше во время задержания. К счастью, флагов у белорусов хватает. Шить их научились, пожалуй, уже все. По крайней мере, 97 процентов.