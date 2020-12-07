«Этих гадов расстрелять, с их родственников удержать за пули»

Днем в ковидном центре Дальнегорска потеплее, +15. Ночью +10, потому что солнышко в окна не светит. Теплой воды нет, розеток — чайник вскипятить — тоже. Больные лежат, надев все сразу, включая шапки, и укутавшись в одеяла. При этом потолки в палатах высокие, а дверей нет (по одним данным, потому что раньше здесь было психиатрическое отделение, по другим — потому что в отделении интенсивной терапии так по санитарным нормам положено). Пациенты говорят, что проблемы с отоплением в отделениях больницы уже не первый год. Крайздрав обещает решить проблему «на неделе».

Фото: dalnhospital.3dn.ru

Ковидный госпиталь работает при Центральной городской больнице Дальнегорска. Этот моногородок в центральной части Приморья иногда еще называют Далласом. Но в отличие от субтропического «американца» здесь не такой приятный климат. Средняя температура воздуха в декабре — 10,1 градуса. В ночь с 7 на 8 октября было 11, например. Вся надежда на батареи, а они не греют.

Раньше больные лежали только в инфекционном отделении, но коек там, конечно, перестало хватать —

по Приморью уже больше месяца катится вторая волна COVID-19, каждые сутки выявляют по 220–230 заразившихся. С разрешения Роспотребнадзора, сообщили в приморском правительстве, для пациентов с коронавирусом переоборудованы психиатрическое и терапевтическое отделения медучреждения на проспекте 50 лет Октября, 94. В помощь приморским медикам приехали четыре врача и три медсестры из Читы.

Сюда везут людей не только из Дальнегорска, но и из близлежащих районов. По сообщению местных медиков, коек существенно не хватает. В здании нет лифтов, так что на работу зовут крепких мужчин-санитаров (отделение на третьем этаже). Сразу поползли слухи о том, что они нужны, чтобы трупы выносить, но это, конечно, панические настроения. Однако есть в госпитале и реальные проблемы, которые надо было решить еще несколько лет назад.

На одном видео слышатся сразу два женских голоса. Пациентка помоложе, покашливая, рассказывает, как выглядит ее кровать с панцирной сеткой и скукоженным матрасиком, показывает ободранные стены, высоченные потолки. Обогреватель, стоящий около дверного проема, не справляется. Розеток, кстати, в палатах нет, приходится тянуть удлинители. Через проем видно, как по коридорам ходят медики в белых защитных комбинезонах.

А дама постарше возмущена тем, что вся страна следит за отставкой Чубайса, пока в приморском городке замерзают люди: «Расстрелять надо! У них *** [блин] проблема, какой пост он будет занимать! Да нам глубоко фиолетово! До смешного доходит, глобальные вопросы решают: куда Чубайса им деть?! Вот сюда на кровати к нам его дайте!»

На другом видео пациентка из первой палаты на третьем этаже говорит: «А еще прикол, у нас нет дверей. Обогреватель сгорел. Этот обогреватель принесли из дома Марине, удлинитель тоже ее. В палате нет ни одной розетки, нет кнопки вызова медперсонала. И что тут можно обогреть? Потолки выше двух метров, проход и дальше — огромные территории, где сквозняки. Невозможно согреться нигде и никак. Мне сегодня принесли градусник, который показывает одинаково +15 что на подоконнике, что на тумбочке. Ночью будет холоднее, потому что днем было солнечно, грело через окошки, ночью этого добра не будет». На видеокадрах — соседки по палате. В кофтах, под одеялами. Рядом с кроватью — инвалидное кресло.

«Сказать, что мы ***, — ничего не сказать»

Скриншот

Еще одна пациентка с прямым репортажем из палаты в выражениях не стесняется. С благодарностью отзываясь о врачах и медсестрах, обстановку описывает без прикрас. «Нас привезли в четверг в этот холодильник, тут я еще больше заболела. Мы все, чахлики, шли пешком на третий этаж — на втором реанимация, приемный покой, где была терапия, а на третьем — ковидный центр. Посмотрите на эти батареи. Все ледяные. Когда сюда зашли, сказать, что мы *** [охренели], — ничего не сказать. Пришел какой-то мужик в белом одеянии, пальцем ткнул в эти батареи, сказал, что он за это отвечает… В пятницу пришли, дали нам казенную грелку и эту [фигню] пластиковую [занавески] повесили на дверь. Напротив — сестринский пост, но медсестры там нет и в помине. Вот коридор, неописуемый. Холл, в котором собачий холод. Пианино — ну я не знаю, похоронный марш, наверное, играть, что еще можно?»

В коридорах валяется пленка, заменившая в некоторых палатах дверь.

Дальше по коридору — общий туалет. Повезет, если добежишь и дождешься своей очереди. Автор видео недоумевает, зачем пациентов с ковидом поместили в такой дубак, и предлагает положить на эти кровати губернатора Кожемяко, главврача Романа Полякова, министра здравоохранения Анастасию Худченко, расстрелять и за каждую пулю с родственников удержать… Да, предложения расстрелять здесь не редкость. «Я, — говорит, — удивляюсь, как можно ненавидеть свой народ, чтобы нас вот так вот лечить».

«Предлагали похоронить живого отца»

При этом, по многочисленным сообщениям пациентов, проблема с теплом в разных отделениях Дальнегорской ЦГБ существует уже не первый год. Вот, например, жительница Дальнегорска Тома в комментариях пишет: «Это было в нашей больнице всегда, что в родильном отделении (2004 год, рожала я), в 2017-м в инфекции лежала сестра с ребенком, в 2018-м бабушка лежала в хирургии. Нет отопления, приносили свои обогреватели. Ничего не изменилось, а тут на скорую руку открыли отделение, и все такие возмущенные и удивленные. А где вы раньше были? Или просто вас не коснулось?»

Еще одна местная жительница Настя: «Сегодня были там, на втором этаже еле греют батареи. Отец лежит в реанимации. Чтобы узнать о его состоянии, понадобилось знакомство и позже ожидание врача. Бедные врачи, условий нет, и их самих мало. Бедные люди, которые там лежат: обратились за помощью, а там им становится еще хуже. Спят в одежде и обуви. Мы не знали, как состояние нашего отца, позвонить некуда (врач сегодня сказал, что линию тянут, скоро будет телефон). Но больше всего убило, что вчера нам позвонили с ритуальных услуг и предложили помощь в организации похорон... Похорон живого человека. Сказать о состоянии отца нам, родственникам, некому было, а сказать в ритуалку люди нашлись…»

В комментариях вопрос: а как в других госпиталях, во Владивостоке, Уссурийске? Тут же бывшие пациенты отвечают: в Уссурийске, например, очень вежливый персонал, кормят вкусно, в палатах тепло. Пользователи десятки раз помянули в комментариях минздравы России и Приморья, Роспотребнадзор и, самое главное, губернатора Олега Кожемяко — это в Приморье сейчас самый быстрый способ «достучаться до небес».