Петр Саруханов / «Новая газета»

И вот сидит, допустим, Фет —

Тяжелый, толстый, бородатый.

Ему сегодня двести лет.

Его пришли поздравить с датой.

В прихожей множество венков,

Тургенев, Боткин и Катков.

Прошла пора журнальных драк,

И нигилистов-лоботрясов.

Пришел поздравить злейший враг —

Любимец публики Некрасов,

Поэт в сомнительном венце

И гражданин в одном лице.

Обид стерпел он без числа

От мелко-мстительного Фета:

Тот в честь его назвал осла

И всем рассказывал про это*;

Некрасов морщился в ответ —

«Да ладно… Что такое Фет?».

И вот явился злейший враг,

Любитель бить козырной мастью**,

И говорит: «Я был дурак.

Ты насладился лучшей частью.

Теперь ты рыцарь красоты,

Чистейший жрец искусства — ты!

Я нарывался на запрет,

Копался в дебрях скучной прозы…

А прав был ты, помещик Фет:

«Учись у дуба, у березы»…

Рулят, по манию судьбы,

Одни березы и дубы!

Прими же оду от врага!

Я бичевал мурло тиранье,

А надо было про стога,

Про шепот, робкое дыханье…

— Да ладно! — глухо молвит Фет.

— Ни в том, ни в этом смысла нет.

— Отчизна стонет от невзгод,

Но что же чашу переполнит?

Мне будет двести через год;

Держу пари — никто не вспомнит.

Вотще пропали все труды

По возбуждению среды!

Ужасно вязкая среда:

Она, как тесто, киснет, пухнет —

Но не восстанет никогда,

Покуда власть сама не рухнет.

— Ты прав, — угрюмо молвит Фет, —

Надежда только на лафет.

— Мы мало значим для страны,

Мы там в количестве несметном,

Теперь мы, кажется, равны

В существовании посмертном…

— И здесь ты прав, — бросает Фет.

— Смерть — фикция, бессмертье — бред***.

— Но здесь, не помня, не любя,

Уже поняв, что все едино,

Я все ж цитирую тебя:

Как это там — луна, равнина…

— Да ладно, — утешает Фет, —

И ты поэт, и я поэт.

— Россия больше не близка,

И ропот слуха не ласкает,

Но эта страшная тоска

И здесь меня не отпускает…

— Согласен! — возглашает Фет. —

Пойдемте, граждане, в буфет.

*Истинная правда. Фет путешествовал по имению в тележке, запряженной ослом по кличке Некрасов.

**И это правда. Некрасов был лучшим преферансистом своего времени.

***Несмотря на дружбу с Толстым, Фет оставался агностиком.