Арест вместо Звезды героя

Муслим Даххаев в суде. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Генерал-майора Муслима Даххаева арестовали 12 ноября 2019 года. К тому времени его предшественник — бывший начальник ГУ ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант Сергей Смирнов покоился в могиле: он был арестован в 2017-м, просидев год в СИЗО, генерал предпринял попытку самоубийства и вскоре умер в одной из больниц Ростова. Его «зам по тылу» попал в руки правоохранителей чуть раньше и, пойдя на сделку со следствием, дал показания на своего начальника. Так на Ростовской области отразилась массовая чистка системы исполнения наказаний, которая началась в России в 2013 году и привела в колонию самого начальника ФСИН России Александра Реймера.

Но Муслима Даххаева арестовали не за воровство на госзакупках, не за издевательства над заключенными и даже не за служебные злоупотребления. УФСБ России по Ростовской области заявило, что Даххаев нарушил закон о гостайне, и секретная информация стала известна людям, не имевшим к ней допуска.

— Разглашать подробности дела мы не имеем права, о чем были предупреждены по ст. 310 УПК России. Это странно, потому что, если уж дело касалось гостайны, то и предупреждать нас надо было по ст. 20 «Закона о гостайне». Но дело в том, что проступок моего доверителя был настолько «серьезным», что в качестве наказания с лихвой бы хватило строгого выговора, — говорит адвокат Даххаева Бакри Бакриев. — Просто кому-то очень захотелось раздуть из этого уголовный процесс и упрятать генерала за решетку. Ни миллиардов, ни дорогой недвижимости у Даххаева не нашли, поэтому решили соорудить «секретное» дело — это очень удобно.

Несмотря на грозную формулировку — «гостайна», — которая в судах чаще всего связана с госизменой и секретами военной промышленности, делами ученых и гарантирует подсудимым серьезные сроки наказания, Ростовский областной суд не нашел в деле Даххаева особой «тяжести» и 2 октября отправил его в колонию-поселение на 2 года (для ст. 283 УК РФ история беспрецедентная)

С учетом года, который генерал провел в СИЗО УФСБ России по Ростовской области, Даххаев должен был выйти на свободу 13 ноября. Но вместо этого Советский суд Махачкалы заочно, в режиме видеоконференции, арестовал его еще на два месяца — теперь по подозрению в злоупотреблении полномочиями в бытность главой ФСИН Дагестана в 2014–2015 гг. Адвокат Бакриев считает, что

на Даххаева давят, чтобы он не инициировал разоблачение следователей, прокуроров и судей, которые провели процесс по гостайне настолько небрежно, что сами теперь могут стать фигурантами расследования.

Генера-майор Муслим Даххаев

— Ростовское дело было расследовано безобразно. При рассмотрении его в апелляции, кассации и, тем более, в Верховном суде вопросы ко всем инициаторам процесса возникнут обязательно, — уверен адвокат. — Начиная с того, что Даххаеву были предъявлены обвинения за разглашение сведений, не составляющих гостайну. Просто в угоду обвинению нужные «эксперты» признали сведения гостайной и на основании этого человека осудили. Бороться с этим на этапе судебного следствия мы, адвокаты, не могли: не могли привлечь своих экспертов — у них нет допуска к гостайне; не могли обратить внимание общественности на вопиющие нарушения — процесс-то закрытый. По сути, нам связали руки и привели в суд.

Как можно защищать подсудимого, обвиненного в разглашении гостайны, когда мы не имеем права обсуждать предмет обвинения в суде?

Вся надежда адвокатов была на апелляцию. Они ее подали без описания деталей — не имеют права ими оперировать.

— У нас и в апелляции руки связаны — мы не можем обсуждать детали следствия. У нас ведь даже аудиопротокола нет — в таких процессах он запрещен, — говорит адвокат. — Надежда была на то, что Даххаев сможет донести до Генеральной прокуратуры и ФСБ информацию в рамках особого протокола и у обоих ведомств возникли бы вопросы к своим подчиненных в Ростове.

Муслим Даххаев — тот самый легендарный начальник Новолакского РОВД Дагестана, который в сентябре 1999 года спас бойцов липецкого ОМОНа от боевиков Шамиля Басаева. Тогда две тысячи бандитов окружили Дом культуры, где укрылся ОМОН, и на протяжении нескольких часов обстреливали здание. Как позже выяснилось, часть омоновцев басаевцы планировали обменять на боевиков в российских тюрьмах; часть — показательно казнить.

Муслим Даххаев в суде. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Дагестанские милиционеры под командованием майора Даххаева организовали коридор и вывели более двадцати омоновцев к позициям федеральных войск. Командир Липецкого ОМОНа Сергей Сковородин за эту операцию был награжден звездой Героя России, Даххаеву вручили орден Мужества.

В 2006 году Муслим Даххаев возглавил ФСИН Дагестана, а в 2017-м, после «чистки» ростовского управления, занял кресло руководителя ГУ ФСИН Ростовской области.

В 2019 году, когда Дагестан отмечал 20-летие героической самообороны, бывший руководитель республики Магомедали Магомедов, выступая перед Владимиром Путиным, попросил устранить историческую ошибку и присвоить Даххаеву за его подвиг высшую госнаграду — Герой России. В поддержку этой инициативы жители Новолакского района собрали более 10 тысяч подписей.

Путин дал команду — разобраться и доложить, но спустя два месяца Даххаева, который ожидал присвоения звания генерал-лейтенанта, арестовали.

Источники в ГУ ФСИН Ростовской области полагают, что генерал не вписался в налаженную систему работы ведомства, которое контролирует 12 исправительных учреждений, где крутятся серьезные государственные деньги, работают предприятия с копеечными зарплатами заключенных и пр. А поскольку никаких доказательств коррупционной деятельности бывшего героя войны не нашлось, в ход пошла «гостайна».

Второе уголовное дело, которое было в начале октября возбуждено ФСБ Дагестана, по мнению адвоката, было инициировано, чтобы не допустить выхода Даххаева на свободу. Генерала обвиняют в том, что в 2014–2015 гг. он якобы использовал труд заключенных на строительстве дома своей матери. Дело построено на показаниях бывших подчиненных Даххаева, которые сами стали объектами внимания правоохранителей в результате недавних масштабных «чисток» в Дагестане.

— Как нам стало известно, всем задержанным сотрудникам УФСИН Дагестана предлагали дать показания друг на друга и оговорить Даххаева, взамен им обещали свободу, — утверждает Бакри Бакриев.

Адвокат возмущен тем, что Советский суд Махачкалы арестовал Даххаева заочно. Судья Михраб Адзиев, ссылаясь на пандемию коронавируса, не пустил на заседание ни родственников Даххаева, ни журналистов.

— По видеосвязи можно продлевать арест, но во время принятия решения об избрании меры пресечения человек должен иметь возможность лично убедиться, в чем именно его обвиняют. Даххаев не имел этой возможности, — говорит адвокат.

Он считает, что массовые нарушения в новом уголовном деле Даххаева — продолжение «секретного» дела, рассмотрения которого опасаются следователи, прокуроры и судьи Ростовской области, принимавшие участие в процессе над бывшим начальником ГУФСИН.

На защиту генерала встал бывший командир Липецкого ОМОНа, Герой России Сергей Сковородин.

— Эти дела высосаны из пальца, и я думаю — с единственной целью. Так как мой друг Муслим сказал открыто, что будет добиваться правды, что он не остановится на приговоре ростовского суда (о гостайне. — Е. Р.). И свое слово еще скажет Верховный суд России. Муслим все равно добьется того, что те люди, которые облили его грязью; те люди, которые пытаются вычеркнуть честное имя Муслима Даххаева из истории борьбы с терроризмом, должны знать: он их найдет, он заставит их ответить по закону.

Ростов-на-Дону