Едоки-разбойники

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Сегодня ближе к обеду обнаружил у себя склонность к мужественной профессии. Вот уж не думал — оказывается, я вполне мог бы работать начальником райотдела полиции. Задатки у меня несомненные: люблю хинкали и огурцы. Правда, перед обедом я все подряд люблю, но тут, похоже, особые требования к человеку в мундире. Какому-нибудь любителю манной каши кресло под портретом президента не доверят.

Так, издание «Тайга.инфо» ставит нас в известность о том, что начальник Дзержинского отдела полиции Новосибирска Александр Гращенков, посещая кафе, всем блюдам в меню предпочитал именно хинкали и салат из огурцов. В какой связи распространилась эта необычная информация? Уж не служебная ли она, а мы тут разболтались? Нет, издание опирается на сообщение Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, которое гласно отправило едока в погонах на скамью подсудимых. И три года условно ему дали не за то, что, живя в Сибири, он игнорировал знаменитые сибирские пельмени, а за то, что поглощал грузинские хинкали бесплатно. А за регулярные угощения оказывал владельцам кафе покровительство, ограждая их от проверяющих, сующих носы в каждый документ и в каждую кастрюлю.

Как водится, адвокат Гращенкова предоставил суду похвальные листы полковника и положительные характеристики, но, заметим, в таких случаях линию защиты можно выстраивать проще и убедительнее. И если где-нибудь еще будут судить провинившегося человека с хорошим аппетитом, адвокат может обратить внимание суда на ситуацию в стране, где людям уже не хватает денег на еду, и по данной причине они заслуживают снисхождения. Вот Банк России как раз дал информационно-аналитический комментарий, где, в частности, отмечено, что на фоне новой волны пандемии расходы граждан на еду сделались приоритетными. А еще раньше аналитики отметили, что россияне за кухонными столами стали налегать на хлеб, а рост продаж хлеба — известный индикатор бедности. Добавим, что

со зрелищами в пору пандемии стало плохо, и полки с хлебом потихоньку превращаются в зрелище.

Кстати, есть подходящий клиент для адвокатов, чтобы испробовать предложенную версию защиты. В Калмыкии одного из сотрудников колонии-поселения № 3 будут судить за то, что он заставлял заключенных красть для него скот местных жителей. Следствие установило, что под угрозами гражданина начальника создать им проблемы заключенные загнали на территорию колонии три головы крупного рогатого скота и произвели их забой. Ну это так пишется «загнали три головы». Загнали, конечно, не только головы, но и туши коров тоже. Вместе с хвостами. И эту уголовную акцию защите можно попробовать представить как гуманитарную помощь сотруднику исправительного учреждения в трудный для страны период коронавирусной эпидемии.

Возможно, судья растрогается. Он — тоже человек и не на Луне живет. Сам, наверное, вместе с народом испытывает новые тяготы жизни, в перерывах заседания горбушку хлеба жует, дома на мантию заплаты ставит и мается от заплаты до заплаты.

