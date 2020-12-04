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Когда Россия сдаст белорусам Лукашенко? Отвечают политики, эксперты и журналисты

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№ 134 от 4 декабря 2020

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Расследование «Новой»: вся подноготная «серого» рынка эстетической медицины в России.

Общество4

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Так сегодня выглядит обложка свежего номера «Новой газеты»

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Теги:
обложка дня, новая газета

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