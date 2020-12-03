Шевчук: «Легкие наши как прежде легки». ВИДЕО

Год еще не кончился, а Шевчук уже подвел ему итог новым клипом. И конечно, он о самом страшном, о пандемии. Там есть все — и соты многоквартирных домов, где мы заперты на удаленке, и похороны павших, и ощущение, что мир никогда уже не будет таким, как до всего этого. Нет только страха. «Выйдем на встречу голодным ветрам», поет Шевчук. Он не обещает, что будет лучше, но уверен, что мы все выдержим и сможем жить в новом мире.

Текст песни



Уходит, крестясь, год две тысячи двадцать,

Легкие наши, как прежде, легки.

Похоронили безвременно павших,

Сплюнули пули, достали стихи.

Ах, нелегко, нелегко…

Небо так близко и далеко.

Новые рифмы смывают грим,

Мир изменился, он стал другим.

Белая птица летит над домами,

На кухнях салюты кипят в инстаграм.

Цепью живой ночь раздвинем руками,

Выйдем навстречу голодным ветрам.

Ах, высоко, высоко,

Небо так близко и далеко,

Не увернуться, не сдать назад,

Больше не будет, как прежде, брат.

Смотрит история в новые дали,

Раны промыла холодным дождем,

То, что вчера мы в огне потеряли,

В пепле ожившем сегодня найдем.

Ах, нелегко, нелегко…

Небо так близко и далеко,

Выключив звезды и маяки

Осень выводит свои полки.

Ах, высоко, высоко…

Небо так близко и далеко,

Новые рифмы смывают грим,

Мир изменился, он стал другим.