Зима диктатора. Когда Россия сдаст белорусам Лукашенко? Стрим

Лукашенко уверяет, что больше никогда не будет участвовать в выборах, что он засиделся и хочет только напоследок провести конституционную реформу. В этот момент тысячи людей подвергаются пыткам, среди них врачи, журналисты, пенсионеры и женщины. Путин же рассматривает Минск как ближайшего союзника - российский бюджет остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику, тратя на диктатуру Лукашенко 109 млрд долларов.

Почему конституционная реформа на фоне массовых репрессий — это абсурд? Когда политзаключенных Беларуси выпустят на свободу?

Сколько еще Москва будет поддерживать диктатора, и удастся ли Лукашенко тянуть время?

В гостях:

Ирина Халип, собкор «Новой» в Минске

Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь»

Мария Борзунова, журналист «Дождя»

Аббас Галлямов, политолог