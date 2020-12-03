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3 декабря, 18:00

Когда Россия сдаст белорусам Лукашенко? Стрим с экспертами

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№ 133 от 2 декабря 2020

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Зима диктатора. Когда Россия сдаст белорусам Лукашенко? Стрим

Гости: Ирина Халип, Андрей Санников, Аббас Галямов, Мария Борзунова

Политика16

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Лукашенко уверяет, что больше никогда не будет участвовать в выборах, что он засиделся и хочет только напоследок провести конституционную реформу. В этот момент тысячи людей подвергаются пыткам, среди них врачи, журналисты, пенсионеры и женщины. Путин же рассматривает Минск как ближайшего союзника - российский бюджет остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику, тратя на диктатуру Лукашенко 109 млрд долларов. 

Почему конституционная реформа на фоне массовых репрессий — это абсурд? Когда политзаключенных Беларуси выпустят на свободу? 
Сколько еще Москва будет поддерживать диктатора, и удастся ли Лукашенко тянуть время? 

В гостях:

Ирина Халип, собкор «Новой» в Минске 
Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» 
Мария Борзунова, журналист «Дождя»
Аббас Галлямов, политолог

Теги:
кремль, силовики, эксперты, лукашенко, беларусь

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