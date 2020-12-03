Власть везде свиней найдет

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В Красноармейском районе Самарской области местные чиновники собираются изъять скот и продукты животноводства из-за африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее постановление подписал председатель правительства области Виктор Кудряшов.

«В очаге и первой угрожаемой зоне провести специальной комиссией изъятие у граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц поголовья свиней всех половозрастных групп и продуктов свиноводства», — говорится в документе.

22 ноября жители района встретились с чиновниками. Внятных ответов на их претензии получено не было, кроме того, что 3 октября около поселка Кировский чумой заразился безымянный кабан. Жители сомневаются, что он был болен. «Нашли полумертвого кабана, но никаких анализов, замеров, ничего не проводилось», — говорят они.

Беспокойство местных понятно: многие семьи в Красноармейском районе живут за счет домашнего скота.

Обещанное возмещение ущерба — его сумма пока официально не озвучена, но по опыту люди говорят о 100 рублях за поросенка — не покроет их расходов

на выращивание изымаемых свиней и закупку новых особей. Многие уверены, что за происходящим стоит крупный бизнес. «По району уничтожают свиней у населения, а свинокомплексы будут стоять и работать дальше», — пишет в местном паблике «ВКонтакте» жительница Красноармейского Ольга Максимычева.

У чиновников на это — контраргумент: «Заражения в подсобных хозяйствах приходят с кормами. Чтобы исключить риск распространения, следует избавиться от поголовья. Понимаю, тяжело. Но если у свинокомплексов хорошая защита от АЧС, и мы можем узнать по документам информацию о кормах, то у вас мы это проследить не можем», — заявил на встрече с жителями представитель департамента ветеринарии Владимир Копп. Вместо консенсуса встреча только усугубила конфликт. После слушаний селяне объявили о созыве народного схода.

Народный сход. Фото: Наталья Ширяева

«Вынуждают выходить с вилами и топорами»

Воскресенье, 29 ноября. Поселок Кировский. Вместе с моим проводником Александром, мужчиной средних лет в куртке цвета хаки, добираемся до центра, где уже собрались десятки местных. Люди напряжены, настроены решительно. Каждый пытается высказаться: кто-то бросает колкие фразы в адрес чиновников, а кто-то рассказывает об изъятиях в 2017 году в соседнем Красноармейском.

— Если в 2017-м действительно была вспышка АЧС, были поставлены заслоны и уничтожено все поголовье скота, то у нас ситуация иная, — начинает Александр. — Сейчас идет планомерное уничтожение животноводства. Что интересно, чума появляется в нужном месте.

— А вспомни, где находятся свинокомплексы, — перебивает его мужчина в темно-синей куртке. — Сегодня это беда.

— Так и есть. С момента, как нашли кабана, прошло почти два месяца. Инкубационный период этой чумы составляет от 2 до 22 дней. Ни у кого из наших никаких очагов выявлено не было. Если очаг в дикой природе, то ликвидируйте вы диких кабанов, наших поросят не трогайте.

Переходят к теме свинокомплексов и «мясных гигантов». Обстановка накаляется.

— В 15 километрах от свинокомплекса собираются уничтожить все поголовье скота. При этом вообще не учитывается, где был найден тот, якобы зараженный кабан. Здесь факт нарушения вообще всего, никаких документов, — говорит Александр. — Сейчас без причин расчищают площадку для свинокомплексов. Народ волнуется, у нас отбирают последний кусок со стола.

Селяне говорят, что на последнем собрании чиновники предложили им альтернативу — разводить вместо свиней баранов. Но на вопрос о возмещении убытков за этот переход ответили только обещаниями.

— Я благодаря свинье кормлю семью, живу благодаря ей. А завтра приедут и заберут ее. Лишат последнего. Почему так? Я ее кормила, убирала за ней, а ее просто заберут. Покажите мне справку! Кто сказал, что она больная? — говорит женщина в черной шубе. — Возьмите анализ крови. Докажите. Просто так я ее не отдам.

«А наши чиновники напишут какую-нибудь бумажку, вот увидите», — раздается в толпе. «Все говорят: компенсация, компенсация. А что она из себя представляет? Большая взрослая свиноматка, родила десять поросят. Одного поросенка купят за 100 рублей, в лучшем случае. Почему никто не учитывает компенсацию с учетом упущенной выгоды? Вот местные власти собираются ввести на год, а то и три года карантин, так рассчитайте нам компенсацию за этот период». «Вынуждают выходить нас с вилами и топорами».

Эмоции спадают. Все соглашаются, что изъятие скота грозит разорением и без того выживающего русского села. Напоследок мне вручают список с более чем 200 подписями жителей против изъятий.

Запрет как норма жизни

К изъятию свиней отечественный крестьянин уже привык. С 2013 года массовые изъятия проходили в Белгородской, Брянской областях, в Краснодарском крае и на Дону. «Уничтожение здоровых свиней не повлияет на эпизоотическую ситуацию, поскольку вирус переносится дикими кабанами и другими животными, перевозится на колесах автомобилей, передается с кормами. Тема раскручивается СМИ в интересах крупных монополистов — производителей свинины, которые и так получают весь объем поддержки государства на развитие», — пишут авторы петиции в защиту подсобных хозяйств.

Во время вспышки АЧС в Новгородской области. Фото: РИА Новости

Власти Самарской области пока не объявили, какие именно меры поддержки будут предусмотрены для селян. И помогут ли им вообще. Пресс-секретарь губернатора Елена Летичевская не смогла ответить на вопрос корреспондента «Новой».

Интересно, что в октябре глава региона заявил о намерении «спасти» крупный свиноводческий комплекс «Северный ключ», где также была зафиксирована вспышка АЧС.

23 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин на встрече с аграриями заявил о серьезной проблеме с качеством жизни в сельских регионах. «Отрасль не сможет в дальнейшем успешно развиваться, выходить на новые уровни, привлекать молодые и квалифицированные кадры, если мы не решим принципиальный вопрос — качество жизни на селе», — сказал тогда президент.

Как не ухудшить жизнь села, изъяв у людей скот, — новая задача перед самарскими чиновниками.

Артем Элекин