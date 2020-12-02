Дорогая теснота

Следственный изолятор «Кресты-2» в Петербурге. Фото: Владимир Акимов / РИА Новости

В начале ноября 2020 года Колпинский суд Петербурга удовлетворил иск Дмитрия Изотова к Федеральной службе исполнения наказаний, постановив выплатить истцу 150 тысяч рублей за ненадлежащее содержание в СИЗО-1 («новые Кресты» в Колпино).

Как следует из приговора Ленинградского областного суда, бывший сотрудник МВД РФ Изотов был арестован по подозрению в том, что в составе организованной группы сбывал в Гатчинском районе Ленобласти наркотические средства. Суд присяжных Изотова оправдал, но перед этим бывший полицейский более полугода провел в изоляторе.

В иске Изотов утверждал: «…содержался в условиях, не соответствующих Конвенции по правам человека. В камерах имела место удручающая теснота… Санитарный узел не был огорожен и находился в одном метре от стола для приема пищи…» Удручающая теснота состояла в том, что в камере менее восьми квадратных метров содержалось два человека. И именно это противоречит Конвенции, устанавливающей, что

комфортной зоной для человека являются четыре квадратных метра. Если меньше, то это приравнивается к пыткам.

Колпинский суд установил, что камера действительно размерами недотягивает до установленных Конвенцией параметров: 7,85 кв. м. И частично иск Изотова удовлетворил.

«Вообще-то для новых Крестов такие иски нехарактерны, — говорит представитель организации «Зона права» адвокат Дмитрий Герасимов. — Там содержание заключенных все-таки гораздо лучше, чем в старых Крестах (СИЗО-4 на улице Лебедева). Они строились тогда, когда ни о каких конвенциях даже подумать не могли. А колпинский изолятор изначально планировался таким образом, чтобы учитывать международные стандарты».

В 2019 году Марк Броновский, впоследствии осужденный по статье 159 УК РФ (мошенничество), пытался взыскать с ФСИН 666 тысяч рублей за плохое содержание в СИЗО-1. К тому времени Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Верховный суд РФ уже признали, что арест Броновского был незаконен. Но тот же Колпинский суд в конце декабря 2019 года в удовлетворении иска отказал. Броновский жаловался не на тесноту, а на то, что его селили в камеры для курящих, в камеры, где соседи не говорили по-русски, где ругали евреев и американцев (Броновский наряду с российским гражданством имеет американское). О тесноте в иске не говорилось. А именно несоблюдение этих самых четырех квадратных метров является, похоже, определяющим для удовлетворения судебных исков.

Подсудимый в камере предварительного заключения следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге (2007). Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В сентябре 2020 г. петербуржец Игорь С. получил из российской казны сумму, эквивалентную 4,5 тысячам евро (чуть больше 360 тысяч рублей). Именно такую компенсацию установил выплатить ЕСПЧ за несоблюдение «личного пространства».

«Я был приговорен к восьми годам лишения свободы в 2015 году, — рассказал «Новой» Игорь (фамилию он попросил не называть). — И это мне еще повезло, потому что по моей статье (сбыт наркотиков в особо крупном размере) можно и 25 лет получить. Отбывать наказание меня отправили в ИК № 1 в Архангельске. Мой отряд жил в помещении, где на одного человека приходилось метра по два максимум. Из десяти установленных умывальников работало всего четыре. В туалет надо было очередь занимать. Я освободился в 2018 году условно-досрочно и сразу написал в ЕСПЧ. Где-то через год вынесли решение. Надо сказать, что российские власти выплатили все точно в срок. Ведь если они не исполнят решение за три месяца, на них накладываются штрафные санкции».

Как удалось выяснить, Игорь С. стал далеко не первым, кто получил компенсацию за содержание в ИК № 1.

«В ЕСПЧ действует прецедентное право, — пояснил адвокат из Архангельска Сергей Андреев. — Если по какой-то теме, в данном случае по содержанию в колонии № 1, уже было вынесено решение, то следующие иски будут удовлетворяться как бы автоматом. Мол, если один раз уже внимательно исследовали, то зачем эту тему по новой муссировать. Насколько я знаю, по искам к ИК-1 ЕСПЧ вынес уже больше 20 решений».

На заседании ЕСПЧ. Фото: AP/ТАСС

По мнению Герасимова, российские суды стали чаще удовлетворять иски осужденных, жалующихся на плохое содержание в российских СИЗО и колониях, именно потому, что не хотят доводить дело до Европейского суда. Так для казны получается все-таки дешевле. Да и заключенные стали не в пример грамотнее.

«Если вспомнить начало 2000-х годов, то это же ужас, что творилось, — вспоминает Герасимов. — В старых Крестах в камере, рассчитанной на четверых, по 10–12 человек жило. Спали по очереди. А любые жалобы или иски были бесполезны. А все потому, что тогда если кто и слышал про ЕСПЧ, то не знал, как туда обратиться. Или считал это слишком сложным мероприятием. Сейчас, когда все возможно сделать через интернет, таких исков стало гораздо больше. Но и российские власти, надо отдать им должное, стали гораздо мобильнее.

Стоит Европейскому суду удовлетворить иск по какой-то колонии или СИЗО, как они тут же все исправляют.

Потому что знают о прецедентном праве, и если не исправят, то иски просто валом посыплются. Ведь любой гражданин может пожаловаться на условия содержания в местах лишения свободы в течение полугода после освобождения. Не говоря уж о тех, кто еще продолжает сидеть».

По сведениям «Новой», руководство питерским управлением ФСИН сейчас решает, что делать с пресловутой камерой, в которой сидел Изотов. Как сообщил «Новой» источник в СИЗО, уже выяснилось, что нехватка в камере метража произошла из-за строителей, которые иногда отступали от проекта. И теперь в камере, которая была спроектирована для содержания двоих человек, их содержать нельзя. А одиночные камеры запрещены все той же Конвенцией по правам человека.

