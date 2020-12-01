Повестка в Сталинград

28 ноября родственники бывшего узника нацистских лагерей, 94-летнего волгоградца Василия Н., достали из его почтового ящика конверт с письмом из Следственного комитета.

«Повестка о вызове для проведения следственных действий», — было написано крупными буквами в «шапке».

«В производстве следственного отдела по Центральному району города Волгограда находится поручение следователя ГСУ СК РФ по уголовному делу № 12002180028000030, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ, по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области с 17.07.1942 по 02.02.1943, — говорилось в повестке. — В связи с вышеизложенным возникла необходимость в Вашем допросе в качестве свидетеля вышеуказанных событий. Вам надлежит явиться 1 декабря 2020 года к 10 ч 00 мин.».

Подпись — следователь Онопченко А.А.

— Когда я увидел это письмо, был безумно возмущен формой. Неужели, чтобы расспросить пожилого человека, узника лагерей, о Сталинграде, нужно вызывать его на допрос к следователю? — говорит внук Василия Н. Денис Чистяков. — На мой взгляд, эту работу можно было бы доверить историкам, архивистам. Можно было бы пригласить моего дедушку на беседу, но не на следственные действия.

Чистяков рассказывает, что во время Сталинградской битвы его дед находился в квартале «Второй километр» — недалеко от железнодорожного вокзала Сталинграда. Осенью 1942 года он попал в немецкий плен и был отправлен в восточную Германию, город Губен.

— В Губене находилось химическое производство, которое, насколько я знаю, обслуживало нужды авиации. При нем был трудовой лагерь, где и работали пленные, — говорит Денис Чистяков. — Дедушка попал туда в 15–16 лет. Он не любил вспоминать об этом периоде.

По словам Чистякова, родственники не стали говорить Василию Н. о вызове на допрос: побоялись подкосить его здоровье.

— Я сам связался со следователем. Он сказал, что

аналогичные повестки рассылаются по всей России: только в Центральном районе Волгограда — 80 адресатов.

Сказал, что понимает наше возмущение, что очень многие звонят и говорят, что ни на какие допросы их родственники не пойдут. Пообещал не применять санкций за отказ явиться.

В Следственном комитете «Новой газете» не смогли оперативно прокомментировать информацию о массовых допросах бывших жителей Сталинградской области. Собеседник «Новой газеты» в ведомстве пояснил, что уголовное дело «о массовых убийствах мирных граждан» было возбуждено в июле этого года.

Сталинградская битва, 10 сентября 1942 год. Фото: ТАСС

— Речь идет о расстрелах, убийствах голодом и захоронении заживо мирных жителей в 15 населенных пунктах Сталинградской области, — рассказал он. — В одной из станиц установлен факт расстрела нацистами 50 воспитанников детского дома в возрасте от 4 до 15 лет. Повестки тем, кто застал войну в Сталинграде, действительно рассылают сейчас по всей России, но основные следственные действия — это все-таки экспертизы и полевые раскопки, направленные на установление личностей убитых мирных жителей и самих нацистов.