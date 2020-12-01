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№ 132 от 30 ноября 2020Читать номер
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Подкаст «Что Нового?» — «Нужно будет учиться жить вместе»
Нагорный Карабах после войны: репортаж Ирины Тумаковой
Общество58
Ирина ТумаковаНадежда Юрова«Новая газета»
58
Как живет Армения и Нагорный Карабах после завершения военного конфликта и заключения перемирия с Азербайджаном? Специальный корреспондент «Новой газеты» Ирина Тумакова проехала за рулём по дороге Ереван-Степанакерт вместе с беженцами, которые возвращаются домой.
В новом выпуске подкаста «Что нового» Ирина рассказала о том, что делают российские миротворцы в Лачинском коридоре, с каким чувством люди встречают окончание войны и как изменилось отношение армян к Николу Пашиняну после заключения перемирия.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:этнический конфликт, жилье, гуманитарный кризис, азербайджан, армения, беженцы, война, нагорный карабах
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