Подкаст «Что Нового?» — «Нужно будет учиться жить вместе»

Как живет Армения и Нагорный Карабах после завершения военного конфликта и заключения перемирия с Азербайджаном? Специальный корреспондент «Новой газеты» Ирина Тумакова проехала за рулём по дороге Ереван-Степанакерт вместе с беженцами, которые возвращаются домой.

В новом выпуске подкаста «Что нового» Ирина рассказала о том, что делают российские миротворцы в Лачинском коридоре, с каким чувством люди встречают окончание войны и как изменилось отношение армян к Николу Пашиняну после заключения перемирия.