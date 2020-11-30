Преследуя «живодеров»

В ноябре 2020 года несколько СМИ Воронежской области, портал The Moscow Post и пользователи соцсетей бурно обсуждали якобы происходившую около деревни Тюковка под Борисоглебском нелегальную вольерную охоту для чиновников и олигархов, страшные издевательства над животными, незаконно установленный вольер, в котором прикормленных животных безжалостно отстреливают с вышек.

В нескольких видеороликах, быстро распространившихся в Сети, охотник, бывший член Воронежской региональной общественной организации охотников и рыболовов, Виктор Быков демонстрирует забор вольера, который, по его словам, перекрывает доступ животным к водопою; пни спиленных деревьев и кабана, который идет вдоль забора. Он рассказывает, что на территории вольера животных прикармливают, чтобы они не боялись людей, затем безжалостно расстреливают с вышек. Для этого по выходным в природный парковый комплекс «Оленья Балка» около деревни Тюковка будто бы приезжают местные и не только чиновники и бизнесмены во главе с борисоглебским «олигархом» Сергеем Синюковым. Также вокруг вольера массово спиливали деревья для установки ограждения, которое стоит на пути естественной миграции животных и не позволяет им добраться до воды.

Наши журналисты увидели этот ролик в интернете. Естественная реакция цивилизованного человека — отвращение и гнев: живодеры ради собственного развлечения мучают и убивают животных, которые заперты в вольере и не имеют возможности даже спастись бегством. Многие пользователи соцсетей отреагировали так же. Я поехала на место выяснить, что происходит.

Охотники Виктор Быков и Алексей Мамонтов начали не только информационную кампанию в СМИ и соцсетях, но и обратились во все возможные инстанции, в том числе и прокуратуру.

По факту незаконной вырубки леса было возбуждено уголовное дело. Затем его приостановили и снова возобновили. Виновный пока не установлен, но, по словам Виктора Быкова, в деле фигурируют сотрудники фирмы «Регион-Инвест», которая и устанавливала заборы вокруг вольеров. Владелец фирмы — тот самый Сергей Синюков, который якобы возит влиятельных людей в Тюковку за кровавыми развлечениями. Это утверждает и вышедшая в The Moscow Post разоблачительная статья. Правда, никто из сотрудников «Оленьей Балки» не видел корреспондента, в деталях описавшего происходящие ужасы.

Вольеров под Борисоглебском два, их площадь 350 и 150 гектаров. Минимальная площадь вольера для легализованной в начале этого года вольерной охоты — 50 гектаров. Закон был принят в феврале 2020 года, разрешение на установку вольера в Тюковке охотхозяйство получило в конце 2018 года. Ни одна из многочисленных инстанций, приезжавших с проверками, не нашла заявленных в жалобах Быкова и Мамонтова нарушений. Пресс-центр департамента природных ресурсов и экологии опубликовал на своем сайте отчет о результатах проверки: охота на территории вольера не проводится и в ближайшие годы не планируется; пути миграции диких животных не пересекают территорию вольера; в рамках программы экологического просвещения в «Оленьей Балке» проводятся детские экскурсии; подкормка животных осуществляется на специально оборудованных площадках.

Я обратилась к руководителю департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталье Ветер, вот ее комментарий: «Мы знаем об общественном резонансе, который вызвала эта история. Мы неоднократно инспектировали деятельность охотобщества, и наши сотрудники приезжали с проверками не только в «Оленью Балку», но и на другие территории охотничьих угодий. Ни одна из жалоб, поступивших от граждан, не подтвердилась. Нам не совсем понятно, зачем они начали эту волну, но там действительно разводят благородных оленей, ланей и муфлонов, во втором вольере будут разводить пятнистых оленей. Туда ездят школьники на экскурсии, никакой охоты на территории не проводится, можете убедиться лично».

Сам Виктор Быков объяснил цель начатой им информационной кампании так: «Мы требуем вернуть 9,5 тысячи гектаров охотугодий, переданных «Регион-Инвесту» единоличным решением Бабина И.В., минуя конференцию охотобщества. Против чего и выступил Алексей Мамонтов, председатель районного охотколлектива, которого Бабин старался всячески убрать, несмотря на то что его выбрала конференция. На 9,5 тысячах гектаров был организован вольер, а прилегающая территория была закрыта для охоты на пушного зверя и водоплавающую птицу в угоду «Регион-Инвесту». Охотники возмущены. Договор о совместной деятельности с «Регион-Инвестом» для охотхозяйства кабальный. Он составлен так, что в случае расторжения охотхозяйство должно выплатить «Регион-Инвесту» 50% затрат. Исходя из сложившейся ситуации, напрашивается вывод о намеренном развале хозяйства с последующим выкупом. Кроме этого, все корма сосредоточены на этом участке, в 2019 году на других участках подкормка не производилась. Акт ревизионной комиссии и первичные документы сфабрикованы. При огораживании вольера внутри были шестнадцать голов кабана и лось, они были забиты, их не выпустили на волю. А вольер никому не мешает».

Никаких подтверждений этим обвинениям и выводам, кроме устных свидетельств других охотников, Виктор Быков предоставить не смог. На последней конференции Воронежской региональной общественной организации охотников и рыболовов он, Алексей Мамонтов и еще тридцать шесть охотников, сочувствовавших их точке зрения, были исключены из членов организации. За этим последовала новая разгромная статья против охотобщества и Сергея Синюкова в The Moscow Post.

Я приехала в «Оленью Балку» без предварительной договоренности, согласовала поездку накануне поздно вечером, меня не ждали. В день моего приезда сотрудники парка должны были снимать отчетный ролик по президентскому гранту, который они выиграли на постройку водопоя для животных. Подъезжая к границе вольера, замечаю на поле за забором стадо ланей — спокойные, упитанные, мирно жуют траву, не обращают на меня с камерой никакого внимания.

Сотрудники охотхозяйства относятся к приезду очередного журналиста примерно так же, как к надоевшим проверкам, — иронически и безысходно. Задолбали.

Но экскурсию вместо отчетного ролика по гранту, честно, проводят. Начинаем с того самого водопоя. Искусственный ручеек ведет к пруду, подернувшемуся льдом. На деревьях вокруг развешаны скворечники: их делают школьники, которые приезжают сюда на экскурсии. На песке рядом много следов каких-то копытных. На мое робкое предположение, что это кабаны, егерь смеется и объясняет: «На территории вольера нет кабанов, они могут быть опасны для детенышей благородных оленей и переносить инфекции. Когда устанавливали вольер, их несколько суток отсюда выгоняли».

Я прошу показать те злополучные вышки, с которых тут должны отстреливать оленей по выходным. Сотрудники объясняют, что это 45 минут пешком в одну сторону. Решаем прогуляться. По дороге проходим то самое поле, на котором я заметила ланей из машины. Животные ушли, но егерь объясняет, что они пасутся тут довольно часто. На поле растет кормовое растение, специально завезенное сюда, чтобы заготавливать его на зиму и подкармливать животных не только в вольере, но и на охотничьих угодьях.

Хранилище для веников. Фото: Анастасия Егорова / «Новая газета»

Рядом с полем большой сарай, обнесенный сеткой, — хранилище для веников. Сотрудники парка срезают и заготавливают их, предварительно вымочив в соляном растворе. Соль — важный элемент в рационе копытных. Соленые веники очень нравятся оленям, даже больше, чем свежая зелень. Сарай пришлось обнести сеткой, после того как они вломились внутрь и объели запасы. Вокруг хранилища еще видны следы «преступления».

По дороге к вышке егерь останавливает нас резким движением руки и показывает куда-то в лес. Между соснами двигаются лани. Заметив людей, быстро уходят вглубь. Не очень-то прикормленные, я не успеваю даже сфотографировать. Когда мы наконец выходим к вышке, оказывается, что она совсем низкая — метров пять. Вокруг действительно подкормочная площадка — корыта с кукурузой, зерном, соляными леденцами. Мы спугнули двух оленей, которые лакомились солью. Они не подпустили нас и на 30 метров. Рядом с кормушками установлена фотоловушка, с ее помощью сотрудники контролируют популяцию животных, считают взрослых особей и молодняк. И правда — стреляют, из фоторужья.

Основная цель природного парка «Оленья Балка» размножение благородных оленей, ланей и муфлонов в полувольных условиях. Когда в вольере будет достигнута оптимальная численность поголовья (около пятисот животных), их начнут выпускать на волю на прилегающих к вольеру угодьях. Пока животных немного, начали работу по разведению примерно с 30 голов. Точную численность можно будет сказать после зимнего учета. Его проводят после выпадения снега, считают поголовье с помощью следов и материалов с фотоловушек.

Вышка. Фото: Анастасия Егорова / «Новая газета»

В той самой вышке я не нахожу ничего: ни гильз, ни следов выстрелов, ни даже табуретки, на которой можно было бы сидеть в ожидании зверя. Я не сильна в охоте, но стрелять с такого расстояния, вероятно, не только неинтересно, но и неудобно: в будке мало места, темно и только одно обзорное окошко.

По возвращении мы застаем охотоведа Дмитрия Конева за обработкой материалов с фотоловушек. Он с упоением рассказывает о детенышах благородного оленя и показывает видеозаписи с муфлонами: «Баран, он, знаете, и в горах, и в Африке — баран. Вот, видите, лазают прямо целиком в кормушки, запрыгивают туда и, извините, пожалуйста, срут. Ведут себя, как бараны, в общем».

Сотрудники охотобщества, сами егеря, лесники и охотоведы, не показались мне людьми, которые что-то скрывают. Они делают свою работу, делают ее хорошо и явно любят то, что они делают. Животные на территории парка вполне себе сытые, они не боятся человека, но не настолько, чтобы подпустить слишком близко. Но опасности тоже не чувствуют, если бы в них тут стреляли, они точно не попались бы нам на глаза так просто. И все же я решила встретиться лично с главным «живодером».

И снова злодея не обнаружилось: бизнесмен-промышленник родился и вырос в Борисоглебске, владеет машиностроительным заводом. Дает рабочие места местным жителям, вкладывается в инфраструктуру области, не пользуется государственными субсидиями. На вопрос, зачем ему олени и что он сделал возмущенным охотникам, отвечает просто: «Я прижал банду браконьеров. Быков — бывший сотрудник МВД.

Браконьерство в регионе, к сожалению, очень развито. И всегда оно происходит под покровительством органов.

Я много времени провожу на природе, часто езжу с семьей в лес. И там абсолютная пустота. Все выбили, ничего почти не осталось. Я хочу это изменить, хочу, чтобы туда вернулись животные. Я понимаю, что снова выбьют, что стреляют и по путевкам и нелегально. Но если мы будем выпускать по 100–200 животных в год, как мы планируем, что-нибудь да останется, приживется. Я имею возможность это делать и участвую в этом. А браконьерам я очень сильно испортил жизнь, а для них это большие деньги, средства к существованию. Вот теперь пожинаю плоды».

Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов и лично Сергей Синюков готовят судебные иски против Виктора Быкова и Алексея Мамонтова за нанесенный вред деловой репутации.