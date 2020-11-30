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№ 132 от 30 ноября 2020Читать номер
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Обложка дня
ФСБ ведет охоту на российскую науку: ученых со стажем и именем все чаще обвиняют в шпионаже и измене Родине
Общество14
«Новая газета»редакция
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:обложка дня, новая газета
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