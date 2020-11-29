Параллельно батьке

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Не позднее следующей осени, но скорее уже ближайшей весной Россию поджидает большой праздник демократии — выборы в федеральный парламент. До последнего времени предполагалось, что подобные мероприятия проходят как единый день начальника, в ходе которого гражданам демонстрируют: действующим властям альтернативы нет. К сезону 2019–2020 годов метод оказался сломан. Социологи фиксируют рейтинг «Единой России» на уровне 30%, а избиратели готовы голосовать «за любого другого кандидата» — лишь бы не за нынешних эффективных менеджеров.

Падеж начальников наблюдается по всей стране. В ходе выборов в Мосгордуму никому не известный «эсер» Магомет Яндиев выигрывает у респектабельного системного кандидата Валерии Касамары. Граждане России с восторгом следят за политической карьерой уборщицы Марины Удгодской, которая победила на местных выборах в Костромской области и сменила собой маленькое, но вечное начальство. Кремль пока контролирует крупные региональные кампании и проводит 100% своих ставленников в губернаторы. Но достигается это за счет тотальной зачистки альтернативных кандидатов и прямого террора, чреватого восстанием, — как в случае с Хабаровском.

Логика предыдущих десятилетий в нынешней ситуации склоняла бы Кремль к политической гибкости: ввести в систему несколько новых партий, пропустить ряд будто бы независимых кандидатов в Думу, а затем консолидировать все эти активы на основе, например, личной лояльности президенту. Но эпоха политических игр осталась в прошлом: теперь на повестке дня военно-патриотическая строгость. Иными словами,

в Кремле, кажется, снова делают ставку на неизбежный триумф «Единой России» — в тех условиях, когда эту ассоциацию начальников презирает уже бо́льшая часть граждан.

Издание «Медуза» сообщает о закрытой встрече 50 депутатов Госдумы с чиновниками администрации президента, в ходе которой от партии власти потребовали взять на выборах 2021 года конституционное большинство — не менее двух третей от всех мест в парламенте, сохранив тем самым нынешнюю конфигурацию фракций. Обоснование для такой радикальной цели приводится самое возвышенное: через триумф начальников Запад будет устрашен сплоченностью российского народа.

Примечательны здесь две вещи. Во-первых, мы наблюдаем, что де-факто предвыборная кампания уже началась, о чем свидетельствуют не только тайные совещания в администрации президента, но и начавшийся кастинг кандидатов. На низком старте новые партии, призванные закрыть политические потребности тоскующих российских консерваторов и либералов, диванных боевиков Донбасса и тех, кто мечтает о европейском выборе для России. Им, впрочем, в контексте новых вводных может ничего не светить: представлять оба пути снова будут единороссы. Действующие депутаты в то же время отчаянно расталкивают друг друга локтями, выдвигая все более идиотские законопроекты в надежде пройти кастинг в восьмой созыв Думы. А Мариной Удгодской в качестве кандидата в российский парламент публично заинтересовалась Партия пенсионеров — кто, если не она.

Во-вторых, ставка на конституционное большинство из единороссов радикально расходится с ожиданиями российских граждан. Консенсус вокруг президента предполагает вечное продление 2014 года, бесконечную «крымскую весну». Гражданам, не готовым принять сценарий тотальной несменяемости начальников, в Кремле предлагают белорусскую перспективу. Если «Единой России» нужно во что бы то ни стало идти на триумф — значит, рисовать результаты будут не хуже, чем в Минске.