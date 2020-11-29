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№ 131 от 27 ноября 2020

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Убитый иранский физик был офицером КСИР

МОССАД вербует врагов режима. Положение мулл не так прочно, как они считают

Политика2 231

Валерий ШиряевНовая газета

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В пятницу около 14 часов в городском саду Абсарда, в 50 км к востоку от Тегерана в ходе диверсионной операции убит ведущий ученый иранской ядерной программы Мохсен Фахризаде. В прошлом он возглавлял секретную программу по созданию и испытанию ядерной боеголовки для баллистической ракеты. Считается, что она была закрыта в 2003 году после начала переговоров, приведших к заключению соглашения с постоянными членами Совета безопасности ООН и Германией об отказе от военных ядерных исследований. Фахризаде было 62 года.

Протесты в Иране после убийства Мохсена Фахризаде. Фото: Reuters

Это второе покушение на иранского физика-ядерщика за два года. «Бенефециаров» политического убийства искать не приходится: ведущие СМИ Ирана, в том числе «Афтоб Ньюз», опубликовали фото выступления Нетаньяху два года назад, в ходе которого он продемонстрировал данные Фахризаде и сообщил, что тот находится в особом списке МОССАД и не имеет никакого иммунитета и презумпции невиновности.  В пятницу вечером представитель Ирана в ООН Маджид Тахторванчи направил в Совет безопасности письмо с требованием осудить Израиль и США как организаторов. New York Times со ссылкой на трех источников в спецслужбах сообщила, что за убийством стоит Израиль. Европейский союз уже осудил убийство и призвал к спокойствию.

После обеда 27 ноября на сайтах и в социальных сетях на фарси начался шторм. В Иране нет СМИ, которое не написало бы об этом покушении. Центральные и главные провинциальные СМИ на первых полосах разместили лапидарное заявление верховного лидера страны Хаменеи, в котором он присвоил Фахризаде статус мученика и поставил две главные задачи: продолжить научные изыскания погибшего и поймать преступников. Судя по идентичной верстке фото лидера и его заявления во всех СМИ, уклониться от этой публикации не мог никто, кроме специализированной биржевой газеты «Мир экономики».

Президент Рухани выступил по ТВ согласно своему рангу — немедленно после духовного лидера. Заявление тоже размещено в большинстве иранских СМИ, но уже ниже, мельче, а иногда просто обширно цитируется. 

В более пространной и несколько путаной речи Рухани лишь выразил возмущение и указал на организаторов покушения — Израиль прямо, администрацию Трампа с помощью традиционного политического эвфемизма «глобальное высокомерие».

Буквально — ученый убит «грязными руками глобального высокомерия». Такие вот инструменты привычный к иносказаниям классический фарси породил в новую эпоху. Чем-то это напоминает нежелание высших чинов в России называть фамилию Навального.

Кроме того, Рухани изложил политический замысел организаторов: Израиль и Саудовская Аравия опасаются возобновления переговорного процесса между Ираном и США, который прекратит блокаду. Поэтому в последние дни президентства они подтолкнули Трампа к решению и Израиль организовал диверсию. Враги ждут, что Иран совершит возмездие и начнет войну, тогда Байден не сможет вернуться в соглашение с Ираном. Но Иран не попадется в эту «сионистскую ловушку».

То есть, войны не будет. Буквально на этих же страницах центральных СМИ аналитики разъясняют, что убийство — провокация и надо искать ассиметричный ответ с неожиданной для противника стороны (какой, не знает никто), поскольку от мести отказаться все-таки невозможно. В таком духе высказались авторы «Эпоха Ирана», «Сияние», агентства «Фарс», ISNA, «Афтоб Ньюз», «Иран Хабар», «Мехр», сайты общественно-политических новостей parsine.com, yjc.ir и множество других. А в редакционных колонках выступили гранды — оплоты фундаментализма «Кейхан» и «Эттелаат», а также требующие вернуть изначальные идеалы исламской революции «обновленцы» из rajanews.com. Почти все эти СМИ имеют в Telegram свои каналы.

Утром в субботу было опубликовано интервью вдовы Мохсена Фахризаде, в котором она сначала принесла соболезнования духовному лидеру Хаменеи, и лишь после этого горевала об утрате супруга. Далее в газетах и на сайтах высказали глубокое возмущение и решительный протест: глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси, провинциальные парламенты, лидеры политических партий, руководители министерств и ведомств, члены бесконечных комиссий и комитетов всех мыслимых назначений, руководители профсоюзов и спортивных обществ. Никем доселе непревзойденный политический пафос исламской революции осложняет понимание даже в центральных газетах, где сосредоточены лучшие редакторы. Чем ближе к народу издание, тем больше повторов и парных определений — вплоть до полного обессмысливания самого текста. Деятелей культуры среди «подписантов» и авторов — буквально считанные единицы. 

Ближе к вечеру опубликовал свое заявление командующий особым соединением «Святыни» Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани, в нем он поздравил своего подчиненного (да — Фхризаде был офицером КСИР) и его семью с принятием мученической смерти и традиционно пообещал месть. Это слово по частоте употребления в материалах о покушении на Мохсена Фахризаде стоит на втором месте после слова шахид (мученик). Но что конкретно может сделать Иран?

Все упирается в возобновление военных ядерных исследований. «Эпоха Ирана» так и добавила — «в ядерных обязательствах страны есть много пунктов, полное приостановление которых было бы хорошим первым шагом». О перекрытии Ормузского пролива речь пока никто не заводил. Последнее заявление на эту тему (военного советника Рухани) относится к июлю. 

Важная деталь — Мохсен Фахризаде был главным научным координатором иранской программы борьбы с COVID-19. В том числе под его руководством количество оборудованных мест в реанимации (90 тысяч до начала эпидемии) выросло, по утверждениям Рухани, до 142 000. Количество ежемесячных тестов выросло с 40 000 до 100 000 в сутки и к концу января планируется делать по 140 000. Он же отвечал за национальную программу производства вакцины (речь о производстве иностранных вакцин по лицензии) и необходимого для этого оборудования. 

Практически ни одна газета не сообщила в подробностях важную для осмысления ситуации информацию, хотя в стране она не является секретом.

Мохсен Фахризаде был пятым убитым с 2010 года физиком-ядерщиком Ирана. Всего покушений было семь.

Это чрезвычайно высокий процент успешных диверсионных операций на территории страны с очень жесткими законами и правилами поведения. 

Лишь несколько СМИ, например, умеренно оппозиционный «Восток» упомянул эти детали рядом с возмущенными репликами. 

Зато персидская пресса, радио и телевидение эмиграции (по большей части в Европе), намного более профессиональные, финансово и технически вооруженные, сказали все, что было необходимо, хотя в основном использовали те же самые иранские источники.

На месте убийства. Фото: Reuters

Отношение в диаспоре к убийству такое же возмущенное, оно мало отличается от реакции общества в Иране. Но прессу эмиграции свободно  читают по всей стране, вся она также представлена в Telegram. И она рассказала о том, что диверсионная группа в условиях полицейского режима подогнала к обочине на пути следования кортежа фургон Ниссан, начиненный тонной взрывчатки внутри груза пиломатериалов. Взрыв разметал на 500 м острые осколки досок как шрапнель (продуманная деталь, свидетельствующая о профессиональной подготовке операции). Три бронированные машины с охраной не спасли Фахризаде.

А ведь за его безопасность (как и за безопасность всех остальных убитых физиков) отвечал именно КСИР, в том числе мечтающий в газетах о мести Исмаил Каани. Диверсанты точно знали, где проедут машины, какой из въездов в город они используют. Засада была организована так, что до сих пор на месте не могут определить, откуда велся кинжальный огонь. Первую машину охрана развернула поперек, загородив автомобиль с Фахризаде, но весь огонь все равно сосредоточился именно на ней.

Охрана по итогам боя убитых не имела, а он скончался в госпитале, куда был доставлен на вертолете. Пути отхода были отработаны так, что ни одного нападавшего захватить не удалось. Агентство Фарс (считается, что оно близко к КСИР) сообщает о трех «возможно убитых террористах», но надо доказать, что это не охрана и не местные жители, попавшие в перестрелку. Хоссейн Алаи, бывший командующий Корпуса стражей исламской революции, заявил, что убийство было основано на «точной информации» и было следствием «слабости в структуре и механизмах аппарата безопасности Ирана».

В заявлении Рухани рядом со словом «ловушка» стоит «ожидание беспорядков». Стоит заметить, это реальная угроза для Ирана в период нестабильности. Политические волнения уже привычны. Точное количество иранских эмигрантов в Турции, Европе и США не установлено, большинство оценок колеблется между двумя и тремя миллионами человек. Немалая часть их политически активна и молода, имеет постоянные контакты с родственниками и друзьями в Иране.

Еще три миллиона — эмигранты первой волны, бежавшие от исламской революции. Их дети не жили в Иране, но погружены в родную культуру и придерживаются прошахской ориентации. Проживающий в США глава дома Пехлеви, наследный принц Реза удивительным образом за последние годы стал весьма популярен на родине. В ходе протестов 2009 года демонстранты выкрикивали лозунги за возвращение династии.

Реза возглавляет созданный в Париже в 2012 году зонтичный Национальный совет Ирана, куда помимо традиционной политической эмиграции входят националисты из реформированной антиисламской организации «Азадеган», имеющей приверженцев внутри страны, не гнушающиеся терроризмом левые радикалы из «Моджахедин-э Халк» (в Иране множество их сторонников, за последние годы казнены более 20 000), небольшое Национальное движение сопротивления Шапура Бахтияра (руководство в Иране уничтожено спецслужбами в 1991 году). Туда же входит близкая к принцессе Ашраф Пехлеви Шахская ассамблея со своей радиостанцией и СМИ — секулярная антиклерикальная организация, многочисленные сторонники которой участвовали во всех массовых волнениях последних лет.

Все это свидетельствует, что готовых идти на пытки и казнь молодых и активных политических противников Исламской республики в Иране достаточно. По поведению и биографиям их можно сравнить разве что с белогвардейцами. Все судебные процессы над ними кончались обвинениями в работе на спецслужбы Израиля. Если это идеологические фальсификации, то вопрос все равно остается: из кого состоят боевые группы, убивающие иранских физиков и генералов? Это же не израильтяне.  

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Теги:
убийство, покушение, ксир, иран

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