Немедленно освободить арестованных журналисток в Беларуси

Катерина Андреева, Дарья Чульцова и Катерина Борисевич

Белорусские власти продолжают репрессии против собственного народа. Журналисты — из первых жертв, потому что их работа — освещать происходящее.

Журналистка TUT.BY Екатерина Борисевич была задержана 19 ноября по обвинению в раскрытии медицинской тайны Романа Бондаренко (в своей статье она процитировала врача, заявившего, что у Романа не было алкоголя в крови).

Журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову подозревают в организации действий, нарушающих общественный порядок, после того как ими в прямом эфире телеканала был показан разгон протестующих 15 ноября в Минске на «Площади перемен».

С требованием немедленно освободить журналисток, задержанных за свою профессиональную деятельность, к властям страны обратился:

ПЕН-Центр Беларуси.

Его поддержали и две российские направительственные организации:

«Новая газета» присоединяется к этому требованию и настаивает на немедленном освобождении всех незаконно удерживаемых под стражей журналистов. По данным наших коллег, более 390 журналистов с августа 2020 года подверглись преследованию, 14 из них до сих пор под арестом, в отношении них заведены уголовные дела.