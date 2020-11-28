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Немедленно освободить арестованных журналисток в Беларуси. «Новая» открыла сбор подписей

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№ 131 от 27 ноября 2020

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Немедленно освободить арестованных журналисток в Беларуси

«Новая» открыла сбор подписей. Более 300 человек уже поддержали требование

Политика21

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Катерина Андреева, Дарья Чульцова и Катерина Борисевич

Белорусские власти продолжают репрессии против собственного народа. Журналисты — из первых жертв, потому что их работа — освещать происходящее.

Журналистка TUT.BY Екатерина Борисевич была задержана 19 ноября по обвинению в раскрытии медицинской тайны Романа Бондаренко (в своей статье она процитировала врача, заявившего, что у Романа не было алкоголя в крови).

Журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову подозревают в организации действий, нарушающих общественный порядок, после того как ими в прямом эфире телеканала был показан разгон протестующих 15 ноября в Минске на «Площади перемен».

С требованием немедленно освободить журналисток, задержанных за свою профессиональную деятельность, к властям страны обратился:

  • ПЕН-Центр Беларуси.

Его поддержали и две российские направительственные организации:

«Новая газета» присоединяется к этому требованию и настаивает на немедленном освобождении всех незаконно удерживаемых под стражей журналистов. По данным наших коллег, более 390 журналистов с августа 2020 года подверглись преследованию, 14 из них до сих пор под арестом, в отношении них заведены уголовные дела.

что я могу сделать?

Поддерживаете призыв к белорусским властям? Подпишите требование. Так за сутки сделали уже более 300 человек

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Теги:
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