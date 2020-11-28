Поминки по индустрии

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Черная пятница. 27 ноября 2020 года. 17 часов 14 минут. Читаю подряд ленту rbc.ru с тегом «IT», пропуская только новости, которые не относятся напрямую к нашему отечеству:

в России будет проведен налоговый маневр в ИТ-отрасли (про предложение президента бессрочно снизить ставку страховых взносов для ИТ-компаний с 14 до 7,6%);

Путин потребовал отсекать архаичные препоны в информационных технологиях (прочитал, но, к сожалению, так и не понял, что не нравится президенту и о каких препонах речь);

бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками (о том, как «одна из крупнейших российских ИТ-компаний "Крок" начала продавать антикризисный пакет решений для бизнеса в условиях коронавируса», в частности, «программу-агент, которая будет отслеживать действия сотрудника и события на его компьютере, сможет контролировать рабочий график, автоматически подсчитывать время, потраченное сотрудником на выполнение профильных операций, и т.д.»);

ресурс для ИТ-специалистов «Хабр» покинул Россию (о новой юридической прописке легендарного портала на Кипре);

в России выявили новый канал утечки персональных данных (о том, как российские системные администраторы слили в 2019 году 2% всего объема персональных сведений);

Акимов назвал проблему кадров основной на пути к цифровому государству (вице-премьер России считает, что государству практически невозможно стать привлекательным работодателем для ИТ-специалистов).

Поверьте, я ничего не утрирую, не компилирую, тем более не подгоняю реальность под замысел — это реальная новостная лента российских IT, прочитанная подряд!

Проанализируем прочитанное.

Первое, что бросается в глаза, — отсутствие просвета (не позитива, а именно просвета, даже малейшего). Тут, правда, можно придраться: снижение налогов — чем не просвет? Ну да, наверное.

Но даже без снижения налогов пессимизм ленты вполне можно списать на глобальную пандемию и нарушение привычных алгоритмов работы, поэтому ничего специфического, тем более удручающего, минорная тональность новостной ленте российского IT не придает.

Второе, тоже лежащее на поверхности: лента зациклена на двух ключевых темах — государстве и президенте.

Все новости — о том, что хорошего сделал и предложил президент (тем более что все его предложения реально хорошие и по намерениям, и по содержанию), и о том, как государство, внемля советам мудрого президента, отрапортовало о выполнении (убрало «препоны», снизило налоговое бремя и т.д.).

Ничего специфического в данной зацикленности тоже нет, потому что дискурс «хороший царь, плохие бояре» — это абсолютный non-event.

Последние 300 лет он присутствует в российском информационном поле постоянно и независимо от общественно-исторической формации за окном: абсолютной монархии, конституционной монархии, советского тоталитаризма, периода ускоренного перераспределения национальных богатств и собственности, наконец, нынешнего этапа — попытки соединить советский и потребительский социальные мифы в конструкции, наиболее полно передаваемой моделью «латиноамериканского госкапитализма».

Председатель правительства Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова. Фото: РИА Новости

Тем более тема государства и президента не является эксклюзивной для информационных технологий: прокрутите новостную ленту любой другой сферы нашей общественной жизни, и вы увидите, что плохие бояре и хороший царь с равной интенсивностью фигурируют и в сельском хозяйстве, и в строительстве, и в медицине.

Не чернуха, не государство, не президент, тогда что? Что так напрягает в информационной ленте, посвященной российским информационным технологиям?

Я вам скажу, что напрягает: абсолютное, полное и безоговорочное отсутствие в новостях о российских IT… этого самого IT!

Где, простите, непосредственно сам объект информирования? Где все эти российские компании, которые создают информационные технологии, потребляемые затем рынком?

Под рынком хочется понимать именно рынок потребителей, а не государственные заказы, гранты, манипуляции с налогами и т.п. Чтобы было понятно, чего не хватает, нужно взять любую нероссийскую новостную ленту и почитать ее так же подряд, без купюр.

Предлагаю повторить эксперимент: сейчас уже 17 часов 53 минуты, запускаю ленту с cnet.com и читаю подряд:

Best Black Friday 2020 deals: Oculus Quest 2, iPhone 12, AirPods Pro, Xbox gift card and more (лучшие предложения на рынке IT-гаджетов в любимый день потребителей планеты — Черную пятницу);

Apple defends security chief, accused of offering bribes of iPads for gun permits (о том, как Apple защищает своего начальника отдела безопасности, предложившего взятку айпадами в обмен на разрешение на ношение оружия);

Amazon to give $300 holiday bonus to front-line workers (Amazon раздает на праздник бонусы по 300 долларов сотрудникам с высоким риском подхватить корону);

Apple will reportedly move iPad and MacBook production out of China («яблочная» компания выводит из Китая производство айпадов и макбуков);

Black Friday deal: The OnePlus 7T hits an all-time-low $300 (умопомрачительное снижение ценника в Черную пятницу на смартфон от OnePlus, который на российских прилавках продают по 40 тыс. рублей).

Дальше можно не продолжать, потому что и так все ясно: перед нами новостная лента IT, переполненная информацией об IT-компаниях, их продуктах, услугах, повседневной жизни. Не важно, что негатива в этой ленте тоже хоть отбавляй — тут тебе и коррупция, и нарушения закона, и сомнительные сделки. Важно, что есть ЖИЗНЬ! Есть эти самые IT-компании, которые создают море разливанное продуктов и услуг, а затем соревнуются между собой в борьбе за покупателя и потребителя.

В прокрученной нами ленте российских IT-новостей присутствовало два имени российских IT-компаний: «Крок» и «Хабр». О первой, полагаю, из 100 читателей слышало от силы два-три человека. Не потому, что «Крок» маленький (он как раз огромный по местным, российским меркам), а потому, что «Крок» — это системный интегратор, который занимается исключительно B2B-сервисами, то есть предоставлением услуг бизнеса для самого же бизнеса.

Компания «Крок» замечательная, но она неинтересна рынку потребителей в России, равно как и рынок рядовых потребителей неинтересен «Кроку», потому что он оперирует в тех областях, которые только и выжили в отечественном IT — рынку государственных и окологосударственных структур.

Здание IT-компании «Крок» в Москве. Фото: Анастасия Диева / ТАСС

Второе имя, промелькнувшее в нашей новостной ленте — «Хабр», — реально культовое и знакомое большинству читателей, интересующихся IT-технологиями. И вот теперь мы узнаем, что «Хабр» сделал то, что до него уже сделало подавляющее большинство российских компаний, программистов, софтверных инженеров, специалистов по железу, которых еще 10 лет назад было в РФ пруд пруди, а именно: «Хабр» вставил ноги!

Эта «вставка ног» и является ключевым выводом, который только и можно сделать после анализа российской новостной ленты образца 2020 года: IT-бизнеса в нормальном — потребительском — смысле слова в стране практически не осталось.

Мне, как человеку, следившему на протяжении 25 лет за процессом бурного становления, а затем — медленного умирания отечественного IT, воцарившийся сегодня безжизненный Кызылкум представляется тем более трагичным, что я, по мере скромных сил и возможностей, активно пытался популяризировать достижения этого самого отечественного IT.

Каждую неделю, из года в год, без единого пропуска, выходили мои «Голубятни» в культовой «Компьютерре», журнале, сформировавшем несколько поколений будущих российских айтишников. Поверите ли: самым сложным в написании очередной колонки для меня был выбор темы! Не потому, что их не хватало, а потому, что приходилось просеивать ежедневно десятки новых программ, разработок, оригинальных идей, компьютерных конфигураций, инфоповодов, связанных с новыми выставками, конференциями, презентациями новых моделей. Хотелось рассказать обо всем, но приходилось жестко выбирать, обходя вниманием много ценного и интересного для читателей.

Сегодня ничего подобного мы не наблюдаем. Да что там: мы вообще ничего не наблюдаем. Мертвое море.

90% процентов моих знакомых программистов давным-давно эмигрировали: кто в Барселоне, кто в Праге, кто в Вене, кто в Берлине, подавляющее большинство — в Австралии, Канаде, США. Они продолжают трудиться, создавать новый софт, писать код, участвовать в криптореволюции, в проектах, связанных с искусственным интеллектом.

Но все это — где-то ТАМ, далеко отсюда.

А что осталось здесь? Системные интеграторы, продающие бизнесам отличные комплексы для дистанционного слежения и поддержания трудовой дисциплины своих наемных работников. «Яндекс», который уже всё, вся и везде — от еды и такси до умных колонок и ритейла. «Сбер» — активный деятель российского IT. И надо всем этим сверху — Могучее Государство. Нерадивые бояре на местах. Справедливый царь, периодически ставящий бояр на место.

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Не сомневаюсь, что кому-то внутри самого IT-бизнеса такое положений вещей очень даже нравится, особенно если с него кормиться.

Голосоносное народонаселение тоже все должно устраивать, потому что прилавки завалены самыми изысканными, самыми шикарными IT-гаджетами, причем в таком количестве и разнообразии, что 10 лет назад и мечтать не приходилось.

Что тогда не так? Самая малость: изобилие на нашем рынке — это изобилие чужих продуктов и услуг, характерное для интеллектуальной колонии. Такое положение вещей нормально для творчески бесплодных государств, коих к тому же в мире еще и большинство. Но такое положение оскорбительно и абсурдно для интеллектуального потенциала России.

Трагедия не в том, что этот потенциал иссяк, а в том, что государство его выжало за собственные пределы. Это трагедия и преступление.