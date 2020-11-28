«Вперед!» повернули взад

Утром 27 ноября в здание одного из главных СМИ Батайска «Вперед!» зашли несколько человек, среди которых были представители местной администрации и двое полицейских.

— Люди в штатском заявили, что намерены изъять всю финансовую документацию. И для этого им надо попасть в бухгалтерию. Они не представились. На вопросы коллектива — кто вы, где постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий — ответили, что все документы показали руководителю организации. Бухгалтер газеты к тому времени несколько дней была на больничном, ее с температурой заставили приехать. Она приехала вместе со мной, отдала ключ, предоставила этим людям доступ к компьютеру.

«Люди вели себя очень странно. Зачем-то начали требовать личные дела сотрудников. Журналисты даже начали звонить на горячую линию ФСБ, пытаясь выяснить, что происходит».

(продолжает) На том конце провода им посоветовали обращаться в полицию, — рассказывает доверенное лицо бывшего главного редактора газеты и бухгалтера.

Газета «Вперед!» была учреждена в 1935 году. До недавнего времени это было муниципальное предприятие, в январе 2020 года оно получило новый статус — общества с ограниченной ответственностью (ООО). Учредителем компании выступает городской Комитет по управлению муниципальным имуществом.

Бывший главред издания Елена Пивоварова пришла работать в газету в 1997 году, в 2005-м возглавила ее. Помимо газеты она руководила работой интернет-проекта «Батайск-город».

Бывший главред газеты «Вперед!» Елена Пивоварова

Две недели назад к ней пришли представители администрации и уведомили о разрыве контракта. Теперь в ее трудовой книжке две записи: одна о приеме на работу в газету, вторая — об увольнении в соответствии с ч. 2 ст. 278 ТК РФ — по требованию учредителя.

Пивоварова меньше всего похожа на редактора муниципальной газеты. Несмотря на полную зависимость от городских властей, газете «Вперед!» и онлайн-проекту «Батайск-город» до сих пор удавалось находить баланс между запросами читательской аудитории и интересами муниципалитета.

— Меня «увольняли» каждые полгода, — рассказывает бывший главред. — Звонили знакомые и говорили: «Смотри, тобой недовольны, готовят тебе преемника». Но потом как-то все забывалось. Ничего такого особенного мы не писали. Да, не оставляли без внимания жалобы горожан, разбирались. Мне говорили (чиновники администрации), зачем мы «выносим сор из избы»? Приносили другие муниципальные газеты. «Вот видишь, здесь всюду — один глава (статьи о главе муниципалитета), а у вас что?» Обвиняли, что из-за нас (коллектива газеты) Батайск считают худшим городом в области. Но мы ведь средство массовой информации, мы должны сообщать людям о том, что действительно происходит.

Увольнение Елены Пивоваровой вышло громким: многие СМИ Ростовской области выступили в поддержку главного редактора, и нашли связь между ее увольнением и избранием председателя Батайской гордумы бывшего топ-менеджера «Газпром-газораспределение Ростов-на-Дону» Игоря Любченко. Получившая большинство в гордуме «Единая Россия» выдвинула его кандидатуру на пост главы города.

Источник в администрации Батайска говорит, что причина обыска — законное желание учредителя издания проверить финансово-хозяйственную деятельность газеты.

Ему долгое время в этом отказывали, поэтому чиновники решили обратиться в правоохранительные органы.

Но сотрудники газеты считают, что настоящей причиной увольнения, а позже — устрашающего изъятия документов, стало здание, в котором расположена редакция. Согласно уставным документам, новый учредитель обязался передать его в собственность ООО. И процесс, по словам Елены Пивоваровой, начался.

— Был подписан акт передачи, но фактически здание не было передано, — сказала Пивоварова.

Здание находится в центре Батайска и занимает шесть соток земли на его главной городской улице.

Новый главный редактор газеты «Вперед!» Лариса Белоконь настаивает, что никакого политического давления на редакцию нет. Всему причиной — многочисленные нарушения ведения финансово-хозяйственной деятельности.

— Я две недели не могла добиться от бухгалтерии доступа к документам: бухгалтер ушла, забрала ключи и не отдавала, — рассказывает Белоконь. — Изымали документацию сотрудники ФСБ. Они проводят проверку, и, я уверена, выяснят, что там происходило. Я знаю, например, что предприятие платило за доставку газеты некому ИП по 58 тысяч рублей. После того, как с Пивоваровой был расторгнут договор, я связалась с этим ИП и спросила, будем ли мы дальше сотрудничать. Мне сказали, что нет, не будут. Тогда мы наняли дополнительных курьеров, и новый выпуск смогли разнести за 9700 рублей. Нам доставка одного экземпляра обошлась от трех до семи рублей, а ИП оказывало нам эту услугу за 17 рублей. Разница значительная. Особенно, если учесть, что областной бюджет компенсирует газете печать и доставку, ежемесячно на это выделяется 300 тыс. рублей. Кроме этого, у газеты обнаружился долг по налогам — более 500 тысяч рублей. Очень странно, что налоговая инспекция этого не замечала. Словом, вопросов к предыдущему руководству очень много. Но ни о каком политическом давлении на коллектив речи не идет. Журналисты работают в прежнем режиме, уже вышло два номера. Никто свободу слова в Батайске не душит.

Белоконь говорит, что будет настаивать на проведении всесторонней проверки работы предшественницы.