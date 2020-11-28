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№ 131 от 27 ноября 2020

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Колумнисты

Любовное

Народ в России только тот, с кем это лично делает начальство, и кто ему восторженно дает

Культура4

Дмитрий Быковобозреватель

4
 
Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Не исключу:
Изданию «Проект»
За их открытья
Иск предъявит некто.
А я скажу:
Изданию — респект.
Я б даже термин ввел:
«Эффект «Проекта».

Статью, боюсь,
Согласовали с ним.
Да кто б посмел,
Коль это не спецслужба?
Я думаю,
Он даже лично слил.
Мол, человек, и мне ничто не чуждо.

Вот говорят — 
Не любит он народ.
Хоть Питер,
Хоть провинцию спроси я…
А я скажу:
Совсем наоборот,
Причем тому порукой — банк «Россия».

(Кто говорит:
«Россия — это танк!»,
«Атомоход!»,
«Линкор в огнях и дымах!», 
А я скажу:
«Россия» — это банк.
Их личный банк.
Для них — и их любимых).

Он любит, да!
Причем совсем простых.
А не крутых, со степенью ученой.
С фамилией,
Какую вставить в стих
Не смог бы, может,
Даже Саша Черный.

Кого он любит — 
Тот и есть народ,
Прорвавший ленту, победивший в ралли,
И благосостояние растет
У этого народа: нам не врали.

Вот Павел Первый,
Помню, обронил
Циничный перл, достойный златоуста: 
В России только тот и дворянин,
С кем говорю.
Пока не отвернуся.

Так вот: народ
В России только тот,
Пусть даже он ни в чем не отличался, 
С кем это лично
Делает начальство
И кто ему
Восторженно дает.

А что дает?
Угля.
Поддержку с мест.
Оценку «во!».
Зерно. Нефтянку. Домны.
Дает, пока ему не надоест.
Нам надоесть не может.
Мы бездонны.

(Кто не согласен —
Тот иноагент.
Наш общий долг — топтать иноагента,
Пусть тает он,
Гнилой интеллигент,
Как тает лед под властью реагента.
В любые дни, от ид и до календ,
Наш главный долг — выслеживать агента:
Таков удел поднявшихся с колен,
А для чего еще вставать с колен-то?
Не отступать!
Сейчас такой момент,
Что надо mori, так сказать, memento,
А кто во власти хочет импотента,
Тот оккупант и тайный инсургент).

У нас теперь — 
Единственный герой.
Сперанские, Столыпины и Витте
Который год
Лежат в земле сырой
И не восстанут,
Сколько ни зовите.

Спасибо, брат,
От бесконечных трасс,
Ветров промозглых
И холмов пологих —
За то, что не уйдешь
И любишь нас,
Косых, босых,
Хромых и кривоногих.

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Теги:
расследование, россия, лирика, государство, поэзия, стихи

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